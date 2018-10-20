Горькие плоды заокеанских «реформ»

Ну, что же! Вот они и поспели – плоды заокеанских «реформ» в системе российского образования!

Страшная трагедия в Керчи унесла жизни 20 человек!

Но, целый ряд весьма опытных российских экспертов предсказывали возможность подобного рода событий еще 15-20 лет назад!

А, если быть более точным, наше движение (а точнее сказать – падение) вниз началось значительно раньше – в середине 90-х годов, с момента активного внедрения в России американских стандартов образования.

Хотя, при этом сами «реформаторы» даже не удосужились прочесть знаменитую книгу американской писательницы Бел Кауфман «Вверх по ведущей вниз лестнице». В которой автор прекрасно описала все «прелести» американской системы образования и те последствия, к которым она ведет. Потому что, если бы кто-то из новоявленных «руководителей» системы образования «демократической России» хотя бы обзорно пробежался по страницам данной уникальной книги, то, возможно, в его мозгах могла бы шевельнуться мысль о недопустимости тупого копирования американской модели образования в нашей стране.

Будучи сам неоднократно в середине 90-х годов в США и познакомившись с хваленой американской системой образования, я уже тогда совершенно четко и ясно представлял к каким катастрофическим последствиям приведет ее внедрение у нас в России. Но, агенты миллиардера Джорджа Сороса прочно и надолго заняли кабинеты главного образовательного ведомства государства Российского и начали активное внедрение той самой гадости, которой была поражена их «родная Америка». И главной их штаб-квартирой стала созданная в 1992-м году прибывшим из США со «специальной миссией» господином Ясиным на американские деньгиВысшая Школа Экономики.

В первую очередь, они вдолбили в тупые головы российских чиновников постулат о том, что «школа не должна заниматься воспитанием подрастающего поколения, а всего лишь напичкивать головы ребятишек неким набором «знаний, умений и навыков» (сокращенно, на языке профессионалов – ЗУНами)». А функцией воспитания должна заниматься исключительно семья.

С учетом же того, что практически все 90-е годы в России шли непрерывные региональные войны и наблюдался страшный экономический кризис, институт семьи был фактически подрублен под корень. И уже к концу 90-х мы получили миллионную армию беспризорных детей!

А школа в это время продолжала активно продвигаться «по пути реформ»! Уже к 1998-му году чиновниками Минобра под руководством «советников» из Высшей Школы Экономики была подготовлена «концепция» перевода всей итоговой аттестации за курс средней школы по американскому принципу на тестовую основу. И назвали это звучно – Единый Государственный Экзамен! Сокращенно – ЕГЭ.

На разработку и внедрение этого американского безобразия из трех букв было потрачено огромное количество государственных средств. И все словно сошли с ума, обсуждая данную несусветную глупость с утра и до вечера, забыв о самом главном – о проблемах воспитания подрастающего поколения населения нашей страны!

А в это время самыми бурными темпами внедрялись новые компьютерные технологии! Но! Внедрялись они не во благо, а во зло! Потому что морально и нравственно неокрепшее, лишенное воспитательного духовного окормления и руководства подрастающее поколение россиян с головой ушло в эти компьютерные «гонялки» и «стрелялки»! Погрузившись в свой особый, виртуальный, закрытый ото всех мир!

То есть, с российской молодежью произошло все с полной точностью то же самое, что в свое время произошло с молодым поколением Америки! И российская школа, выражаясь языком Бел Кауфман, начала свой путь «вверх по ведущей вниз лестнице». То есть, практически – путь в ПРОПАСТЬ!

А чиновники Минобра продолжали играть в свои «игрища»! «Реформирование» российской школы было доведено до полного абсурда! Школьного учителя совершенно отупевшие от бесконечных инструкций американских «советников», уютно устроившихся под крышей Высшей Школы Экономики, фактически превратили из педагога-наставника в некоего робота-надзирателя. А саму школу постепенно начали превращать из учебно-воспитательного социального учреждения в некое подобие режимного предприятия! С охраной на входе! С проверкой документов! С особой пропускной системой! Думая, что тем самым сумеют обезопасить учеников от проявлений «внешней угрозы» (!?)

Только господа «реформаторы» опять забыли оглянуться на опыт своих же «хозяев» — американцев!

Потому что практика показала, что никакие системы охраны и никакие «системы безопасности» не смогли там обеспечить нормальное функционирование образовательных учреждений! И в США с периодичностью в несколько месяцев то в одном, то в другом штате происходят события, подобные тому, что только что случилось в крымской Керчи.

Так буквально несколько месяцев назад вся Америка взахлеб рассказывала о «калифорнийском стрелке», который тоже пришел в колледж с огнестрельным оружием и перестрелял там своих однокурсников.

Сегодняшние события в Керчи фактически как под кальку списаны с тех самых событий в Калифорнии. За исключением того факта, что «калифорнийский стрелок» не додумался до применения самодельного взрывного устройства. «Керченский стрелок» пошел дальше своего американского прототипа. Он его, как говорится, «усовершенствовал»!

После этих трагических событий все будто сошли с ума! Началась настоящая истерия! Кто-то предлагает немедленно усилить меры по дополнительной охране школьных и вообще образовательных учреждений. Кто-то ратует за немедленное введение в штаты всех образовательных учреждений психологов. Кто-то просто вопит, не понимая, что надо делать!

А ларчик, как говорят в таких случаях, открывается весьма просто!

По-моему, давно пора осознать, что России надо вернуться к своим лучшим традициям в системе образования! Выгнать вон всех заокеанских «советников» и «консультантов». И воссоздать в школе и других образовательных учреждениях систему, при которой ученик будет получать не только некий набор знаний, умений и навыков, но и будет формироваться как социально активная личность, как гражданин своей Великой Страны!

С этой целью в систему образования России необходимо срочно вернуть все утраченные элементы воспитания и формирования личности! Восстановить процесс приобщения учащихся к творческой развивающей деятельности! Наполнить жизнь каждого ребенка и подростка социальным смыслом! Наладить самый тесный и полноценный контакт между школой и семьей!

Тогда не потребуются на входе в школу ни охранники, ни металлоискатели, ни приборы для определения взрывчатых веществ!

В ином случае, всех нас ждет жизнь, полная постоянного ожидания катастрофы и ужаса! И постоянного животного страха за судьбу своих детей! И свою личную!

Сергей Комков – президент Всероссийского Фонда Образования, академик МАНПО, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., проф.