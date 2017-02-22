Гордость России. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

Пять ярких моментов из жизни Виталия Чуркина

Постпред России при ООН скончался 20 февраля, за день до своего юбилея

В день своего 65-летия, 21 февраля, Виталий Иванович Чуркин услышал бы много добрых слов и пожеланий в свой адрес. Но уже не услышит… Хотя этих слов очень много. Он скончался на своем рабочем месте, можно сказать, на боевом посту.

Пост его действительно был во многом боевым, поскольку его должность Постоянного представителя Российской Федерации при ООН, требовала от него не только искусства дипломатии, знания международных правовых норм, житейской мудрости, но и бойцовских качеств.

На своей должности, с апреля 2006 года, Виталий Чуркин находился в не самые простые для России времена, когда нужно было держать оборону и доказывать правоту государства на международной арене. Мягко говоря, неприятелей у России немало. И их становилось еще больше, чем жестче позицию занимала наша страна. Тут и события в Грузии, затем Ливия, Крым, Донбасс, война в Сирии…

Трудно представить сейчас кого-то на его месте. Тем не менее, Виталий Чуркин, например, мог делать свою карьеру не как дипломат и политик, а стать артистом. В 13 лет он снялся в фильме о Ленине «Сердце матери», а потом еще в двух картинах — «Синяя тетрадь» и «Ноль три». Кто знает, возможно, актерский опыт тоже пригодился во время ярких дискуссий и громких заявлений на самой серьезной международной арене. Вот одни их самых ярких моментов его публичной деятельности.

1. Мифы, легенды и реальность

Легенды о Чуркине действительно существуют. Одна из них, что 1 сентября 1983 года он единственный из советского посольства в США отвечал на вопросы американских журналистов о сбитом над Охотским морем южнокорейском «Боинге» с двумя сотнями пассажиров на борту. Сбил самолет советский истребитель, и нужно было держать ответ за весь СССР. Сам Чуркин позже скромно назвал это легендой, сказав, что он на самом деле в Америке выступал о другой трагедии. В 1986 году перед американцами он говорил о Чернобыльской АЭС и взрыве на ней.

Но тема сбитого самолета не ушла с повестки дня в деятельности постпреда. В 2015 году он выражал волю руководства страны, объявив вето на резолюцию Совбеза ООН по созданию трибунала по расследованию авиакатастрофы с малазийским «Боингом». Виталий Чуркин заявил тогда, что документ о создании трибунала плохо проработан и юридически несостоятелен. И что авторы проекта резолюции по созданию трибунала для уголовного преследования виновных в крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом поставили во главу угла «политико-пропагандистские», а не практические цели.

Он заявил также, что из-за сбитого в 2001 году украинскими ВВС российского самолета трибунала не создавали.

2. Война в Грузии и приличные люди

Выступление Виталия Чуркина в Собезе ООН по событиям в Грузии, наверняка, войдет в историю отечественной дипломатии. Тогда, отвечая представителям возмущенного Тбилисси по поводу того, что президент Дмитрий Медведев отказался встречаться с президентом Грузии Михаилом Саакашивали, Чуркин парировал с вызовом: «А какой приличный человек станет сейчас разговаривать с Саакашвили, после того как он уничтожил Цхинвали после клятвенных обещаний не воевать с собственными гражданами?»

Ответил он и на упреки США: «Что вы ждали? Что наши миротворцы разбегутся, как в свое время разбежались некоторые в Сребренице…».

«Мы знаем, что Саакашвили не отличается в последнее время адекватностью анализа и поступков, — продолжал характеризовать главу Грузии Чуркин, — и нам бы не хотелось думать, что ему был дан какой-то приказ из Вашингтона. Нам хотелось бы надеяться, что, возможно, речь шла о той или иной неправильной интерпретации со стороны президента Грузии тех или иных сигналов, которые могли бы посылаться из Вашингтона».

3. Саманта Пауэр как мать Тереза

Бывший постпред США в ООН Саманта Пауэр, узнав о смерти Чуркина, написала в Твиттере, не скрывая боли: «Маэстро от дипломатии и очень заботливый человек, который сделал все возможное, чтобы преодолеть разногласия между США и Россией».

И уже не хочется по поводу этих слов говорить что-то скептическое, хотя можно вспомнить как еще совсем недавно, в конце прошлого года, на Совбезе ООН разгорелся скандал. Саманта Пауэр, сравнила действия сирийских правительственных войск, освобождающих город Алеппо от террористов, с крупнейшими актами геноцида конца прошлого века:

— События в Алеппо — это современное зло, — вещала Пауэр. — Действия сирийской армии можно сравнить с резнёй в Сребренице (События в Югославии. Ред.). Ответственность на этом лежит на России и Иране.

— Особенно странным мне показалось выступление представителя США, которая построила свою речь, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну Вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся, — отвечал ей маэстро от дипломатии.

И хорошо, что будучи противниками на политической арене они могли ценить профессионализм друг друга.

4. Госпоже Хейли напомнили Конституцию США

Заменившая в Совбезе ООН Саманту Пауэр Никки Хейли решила продолжить традиции в российско-американской дипломатии. На первом же своем заседании она заявила, что санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине. Здесь Хейли осудила нашу страну за агрессию. Чуркин в ответ просто процитировал строку из конституции США: «Мы, народ». Как заметил Виталий Иванович, народ Крыма выразил свою волю на референдуме вполне определенно. На этом же заседании Совбеза он посоветовал британскому постпреду Мэттью Райкрофту вернуть Мальвинские острова, Гибралтар, аннексированную часть Кипра и архипелаг Чагас.

— Тогда ваша советь, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы, — заметил Чуркин.

5. Не лишить вам права вето, не лишить

Желающих лишить Россию права вето, так как она очень часто использовала его в принятии резолюций ООН, всегда находилось немало. По словам Чуркина, риторика вокруг возможного лишения нас этого права выходит исключительно из цели оказать на Россию политическое давление.

— У меня такое ощущение, что некоторые страны не понимают, что такое вето. И напоминал, что право вето — это то, что вынуждает искать компромисс в работе над документом в Совбезе. «Каждый день это давление того, что могут заблокировать, заставляет ставить на голосование не просто Бог знает что, а отработанный документ, в отношении которого есть уверенность, что он будет принят всей пятеркой постоянных членов Совбеза».

Чего никогда бы не допустил Постпред России Виталий Чуркин, это того, чтобы с Россией перестали считаться.