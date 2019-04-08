Глобальный социум и проблема выбора человечеством своей исторической судьбы

«Быть или не быть, вот в чем вопрос»

(Шекспир. Гамлет, принц датский)

Наступивший в жизни человечества XXI век характеризуется как эпоха глобализации общественной жизни, как историческое пространство универсализации и генерализации законов коллективной деятельности народных масс в созидании будущего. Наиболее общие контуры социальной реальности могут быть намечены двумя противоположными установками коллективных действий людей — законом абсолютной борьбы противоположностей (диалектический материализм) или же требованием духовного единства социальных сил (классический германский идеализм). Если первый принцип совершенно бесперспективен для человечества, так как отрицает надежду на обретение «прочного мира» как объективного условия достижения мировым сообществом вечной жизни, то вторая установка оставляет такую надежду, требуя от людей лишь максимально продуманных конструктивных действий. Поэтому отвергая идеологию «борьбы противоположностей» как «безумную», губительную для человечества, мировое сообщество должно в максимальной степени подчинить свою деятельность требованиям «единства противоположностей» как открывающим для людей разумный горизонт достойного будущего.

Практическая реализация данного требования предполагает самоутверждение в руководстве общественной практикой наставлений научного разума, нацеленного на познание универсальных законов объективной реальности, предметно запечатленных, согласно наставлениям христианской веры в истину боговоплощения, в чувственных очертаниях окружающей действительности. Если в прошлом историческая динамика человеческого сообщества определялась циклическими колебаниями потенциалов «войны» и «мира» в управлении делами людей, то логика «глобального социума» отвергает законы «насилия» как губительные для человечества и требует решительного самоопределения социальной практики на основе наиболее гуманистических, созидательных наставлений научного разума. Такое генеральное самоопределение жизни современного социума в претворении «глобального будущего» человечества предполагает радикальное смещение социальной практики от приоритетов «научно-технического мышления», допускающих внешнее насилие в достижении конечного результата и управляющих деятельностью людских масс сегодня, к идеальным ориентирам будущего «гуманитарно-педагогического разума», нацеленного на получение полноценного продукта познавательных усилий общества в облике самодеятельной, «созидательной» личности человека. В этом плане вполне оправданными представляются размышления А.С. Никифорова о насущных задачах научной педагогики в развитии современной России (См.: А.С. Никифоров, Предложенный народам России формат реформы Минобрнауки есть «следствие развращённой воли и признак крайнего безумия» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.24511, 23.05.2018; А.С. Никифоров, Готова ли наша интеллигенция к созданию государства будущего? // «Академия Тринитаризма», М.,Эл № 77-6567, публ.25314, 02.04.2019; А.С. Никифоров, К инициаторам «Обращения инициативной группы «Будущее России»» // «Академия Тринитаризма», М.,Эл № 77-6567, публ.25243, 06.03.2019 ).

Признавая, что именно научно-философская педагогическая мысль должна обозначить духовно-практическое ядро разумной стратегии развития глобального социума, концентрирующее в своем «гуманитарно-образовательном дискурсе» полноту знаний естественных, технических и социально-философских дисциплин о мировой целостности, я должен указать уважаемым представителям педагогической общественности, что эффективность их стратегии в деле воспитания нового, научно образованного поколения «российских граждан», способных достойно ответить на «глобальные вызовы» времени, будет зависеть в первую очередь от объективно верной и «максимально полной» научной картины мира. Такая предельно обобщенная научная картина бытия предполагает описание объективной реальности в виде преемственного процесса ее исторических трансформаций по законам «универсального времени» как «генерального императива» развития мировой целостности. К сожалению, все мои попытки разбудить руководство страны и коллег по научному цеху от летаргического сна в восприятии угрожающих тенденций в ускоряющемся потоке мирового времени и освободить научную мысль от явных заблуждений прошлого века в оценке временных параметров развития мироздания оказались безрезультатными, не получив должного отклика ни от кремлевских кураторов российской науки, ни со стороны представителей самой научной общественности.

Поскольку именно «ход времени» определяет действительные контуры «будущего», постольку заблуждения «современной науки» в осмыслении исторической перспективы могут стать фатальными для человечества, привести его к«нежданной» социальной катастрофе, к гибели всего мирового сообщества. Сегодня для каждого «рационально мыслящего» индивида, а тем более для ученого мужа, уже не только «аморально», а просто «преступно» не замечать крайне «опасную» логику в исторических трансформациях человеческого сообщества, проходящего каждую новую формационную ступень социального развития в «двое быстрее», за «ополовиненное время» по сравнению с продолжительностью предшествующего этапа, вплотную подводя человечество в наступившем XXI веке к будущему интервалу «нулевого времени», говорящего об отсутствии у «глобального социума» какой-то исторической перспективы, какого-либо «светлого будущего». «Так, еще живой ныне мир «индустриального общества», возникший из огня наполеоновских войн, существует в своих исторических контурах около 2-х столетий (XIX–XX вв.). Предшествовавшее ему общество «просвещенного абсолютизма» жило 4 столетия (ХV–ХVШ вв.). Средневековье, утвердившись в полноте своей религиозной идеи в арабо-исламском натиске на древний мир, охватило 8 веков (VII–XIV вв.). Античное общество, оплодотворенное эстетикой древнегреческого миросозерцания, просуществовало 16 столетий своей исторической жизни (X в. до н. э. – VI в. н. э.). Социальный уклад раннеклассовых цивилизаций эпохи бронзы («азиатский способ производства») охватил своим социальным существом 32 века мировой истории (IV–II тыс. л. до н. э.)» (Л.А. Гореликов, «Конец света» в ноосферном осмыслении современной эпохи // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.17894, 14.02.2013).

Если экстраполировать наблюдаемую логику «двойного сокращения» исторической продолжительности существования каждой новой общественной формации по сравнению с предыдущей на реалии нашего времени, то мы будем вынуждены признать действительность «завершения» социальной истории человечества в будущем интервале «нулевой длительности». «Соответствие количественных показателей темпорального алгоритма мировой эволюции длительности формационных этапов социальной истории человечества позволяет сделать прогноз, что «постиндустриальная» эпоха народившегося глобально-информационного общества продлится всего одно столетие, захватит лишь ХХI век. В контексте наблюдаемого сжатия социально-исторической действительности в интервал нулевой длительности онтологическая структура времени теряет качественное единство, преемственность в организации общественной жизни и становится дискретной реальностью пересечения разнородных социальных сил, антиномического скрещения нравственных устремлений цивилизаций Юга и Севера, Запада и Востока. Дальнейшая динамика социальной истории человечества будет определяться потенциалом духовной свободы человека в претворении желанного будущего, способной не только к созиданию, но и разрушению бытия, нарушающей непрерывный ток мирового времени» (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М.,Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016). Поэтому «конец света», о котором пророчествовали древние мифы, не является столь уж бессмысленной фантазией непросвещенного ума: человечество ныне вполне способно само себя уничтожить.

Мировое сообщество в своем историческом развитии ныне вплотную приблизилось к порогу глобальной социо-культурной революции, требующей радикального перестроения общественной практики на основе созидательных ресурсов научного Разума, реализация которых в действительности станет торжеством в жизненной судьбе человечества сил Добра и Правды над духами Зла и Обмана, когда логика познания универсального «объективного Закона» будет направлять развитие мирового сообщества к утверждению в жизни людей социальной Справедливости. Идеальной основой самоутверждения в жизни мирового социума «вселенского духа» объективной Справедливости служит Наука как максимально целостная концептуальная система в постижении объективных законов бытия. Таким образом, исторический прорыв человечества в пространство всемирной Культуры будет связан, в первую очередь, с развертыванием потенциалов Глобальной научной революции, приближение которой мы явно наблюдаем в обобщениях научно-философской системы «ноосферизма», в рациональных прогнозах вербально-символического мировоззрения. Русские народные массы реализовали в новейшие времена своей социально-исторической жизни настолько глубокие и принципиально различные концепции общественного устройства, что ныне лишь безусловная верность научной мысли может подвигнуть их на новые социальные эксперименты в построении общества социальной Справедливости. Поэтому исторической предпосылкой Новой Русской революции в созидании будущего, восстанавливающей идеологию Справедливости в жизни постсоветской России, должна стать Научная революция в понимании универсальных законов мировой целостности. Таким образом, осуществляя планы радикального перестроения научной картины мира, мы приближаем момент самоутверждения русского Разума в развитии глобального социума: это и станет историческим итогом революционных исканий Русского разума.

Возвращаясь к проблеме идейно-нравственного воспитания будущих поколений граждан российского общества в реалиях глобального социума и поддерживая идеологию возрождения «забытых имен» в концептуальном наследии отечественной науки, хочу привлечь внимание представителей педагогической общественности к необходимости тщательной проработки творческого наследия еще одного российского мыслителя прошлого века – С.И.Гессена, покинувшего в прошлом столетии страну после потрясений гражданской войны. По авторитетной оценке знатока отечественной философской мысли профессора П.В. Алексеева, книга «С. И. Гессена «Основы педагогики» по праву может быть названа сейчас, на исходе XX века, одной из лучших книг этого столетия по педагогике» (Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. — М.: «Школа-Пресс», 1995.- 448 с.). Надеюсь, что ученое сообщество «Академии Тринитаризма» по достоинству оценит логику и глубину педагогической мысли нашего соотечественника.

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.