Глобализация мирового сообщества и актуальные проблемы русского разума в созидании будущего

«И потому люди нашего мира, исповедующие возвращенное христианство, в действительности ни во что не верят. И в этом состоит особенность нашего времени».

Лев Толстой

Главной чертой нашего времени является глобализация мирового сообщества как процесса духовно-нравственной консолидации человечества на основе претворения «универсальных законов» коллективной жизни. Наиболее общей формой реализации духовной связи между людьми в созидании будущего служит религия (от слова religio, religare – связывать), представляющая собой идеальную проекцию отношения человека к мировой целостности. Нарождающийся ныне глобальный социум предполагает в своей внутренней основе нравственное совмещение в практической деятельности народов высших идейных установок мировых религий – идеалов «безграничной Свободы» буддизма и «всеобщей Любви» христианства, «вечной Справедливости» ислама и «высшего Разума» иудаизма. «Истинная религия, – по определению Льва Толстого, – есть такое согласное с разумом и знаниями человека установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками» (Толстой Л.Н. Избранные философские произведения. – М.: Просвещение, 1992. – 528 с. – С. 20).

Однако реальная логика исторического развития человечества крайне далека от гуманистических иллюзий религиозных верований. Древний родо-племенной фетишизм, подчинявший первобытные сообщества людей особенностям окружающей природной среды, сменяется с переходом к социально-государственному устройству общественной жизни сакрально-теистическими воззрениями, выражающими духовные приоритеты в деятельности различных групп населения. Если государства Бронзового века сознательно укрепили идеей «разно-божия» традиционный уклад профессионально-кастовой дифференциации людских масс, а Античная эпоха объединила идеей «много-божия» нравы граждан различных по природным особенностям регионов, обеспечив возникновение мировых империй, то времена Средневековья, руководствуясь идеей «едино-божия», стали ареной непрерывных религиозных войн народов разных цивилизаций в утверждении превосходства своих социальных ценностей. Углубляя военную стратегию ушедших веков, Новое время признало «принцип силы» в качестве главного «разумного довода» в управлении социально-историческим процессом (Ф.Бекон: «Знание – Сила»), а Новейшая эпоха закрепила силовую логику исторического развития человечества взрывами Мировых войн. Интенсивная разработка во второй половине ХХ века ведущими мировыми державами различных видов оружия массового поражения грозит завершиться в наступившем XXI столетии «глобальным взрывом» всей современной цивилизации. Принцип «силы» в международной политике достиг ныне «жизненного предела», полностью исчерпал свой созидательный ресурс в развитии человечества, подведя его к исторической пропасти, заглянув в которую оно, возможно, ужаснется собственного безумия и обратится к свету Истины, утверждающей гармонию мировой целостности как предметного воплощения высшего Разума.

В наиболее ярком виде эта гуманистическая установка «разумного самоопределения» глобального социума представлена в христианской религии, признавшей божественной первоосновой бытия такое сокровенное человеческое чувство, как Любовь, и призвавшей людей к ненасилию в отношениях друг с другом. «А Я говорю вам, – учит Евангелие: – не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мтф. 5:39). Согласно христианской вере, Человек связан с Богом единством духовной сути и способностью к творческой самореализации: если в Боге эта животворная энергия всемирного обновления «абсолютно полна» и «совершенно едина», то в людях она «локальна» и реализуется в действиях множества свободных личностей, обретающих максимальную мощь в своем социально-нравственном объединении. «Ели религия, – полагает Лев Толстой, – есть установленное отношение человека к миру, определяющее смысл его жизни, то нравственность есть указание и разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из того или другого отношения человека к миру» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.124). Наглядным свидетельством духовно-нравственной чистоты и совершенства «человеческой природы» стало явление в человеческом теле Иисуса Христа творческой полноты Божественного духа. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него» (1 Ин. 4: 8-9).

Гармоничная целостность объективного мира как творения «Высшего Разума» отвергает применение в исторической практике людей разрушительной стратегии насилия и призывает их к взаимному примирению, согласию в созидании будущего, к утверждению в руководстве исторической практикой идеологии ненасилия, о которой напомнил современникам Лев Толстой и которая освещает креативно-соборный горизонт практических действий людских масс в претворении глобального социума. «И такое установленное отношение человека к тому целому, которого он чувствует себя частью и из которого он выводит руководство в своих поступках, и есть то, что называлось и называется религией. И потому религия всегда была и не может перестать быть необходимостью и неустранимым условием жизни разумного человека и разумного человечества» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С. 19). Первоосновой этой созидательной силы в душе человека служит дух Веры: «Вера же, – согласно библейскому определению апостола Павла, – есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Пв.: Послание к евреям: 11:1). Однако данное определение, считает Лев Толстой, является неполным, искажающим конечную суть религиозного отношения к действительности, лишающим его созидательной силы и потому непродуктивным в осуществлении современной исторической практики. «Люди нашего времени, – с горечью констатирует он бессилие веры в современном мире, – ни во что не верят» (Толстой Л.Н. Указ.соч. – С.26). Крайняя духовная разобщенность людей и народов определяется социально-классовой поляризацией материальных условий их жизни, когда одни имеют все и выступают как правители, а другие лишены элементарных средств выживания и вынуждены быть «исполнителями» воли своих «нанимателей». «Никогда ни в какие времена религиозного упадка, – констатирует Лев Толстой разобщенность людей нашего времени, – не доходило пренебрежение и забвение главного свойства всякой религии и в особенности христианской – равенства людей, до такой степени, до которой оно дошло в наше время» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.28).

Безверие – вот главная беда новейшей эпохи истории человечества, грозящая ему в ближайшем будущем погибелью. Безверие пробуждает в душах людей хаос желаний и служит первопричиной взаимного насилия между ними, подталкивая их к гибели от безумия собственных действий. Определение Веры у апостола Павла как «ожидания невидимого» является, по оценкам Льва Толстого, выражением лишь субъективного мнения людей, их нравственного «пред-верия» в реализации жизненных целей и «до-верия» своего будущего внешним обстоятельствам. Ныне такое «до-верие», считает он, становится все более и более неразумным, обрекая человечество на скорую гибель.

Сегодня в мировом сообществе господствует дух «недоверия» между странами и народами, когда не истина и справедливость как коллективная «правда» совместной жизни управляют историческим процессом, а «ложь» и «обман». Человечество, если хочет выжить в глобальном социуме, должно восстановить полную силу Веры в отношениях между людьми, подтвердив их согласие друг с другом убедительностью, верностью практических дел. Поэтому в современном глобальном социуме не следует ограничиваться в понимании Веры исходной, субъективной ее трактовкой у апостола Павла как «надежды», «ожидания» людей прихода желанной реальности, а требуется ее максимально полная фиксация как необходимого выражения, «верного» отражения, «истинного» воплощения их «разумной» воли в «предметных конфигурациях» объективной реальности. Сегодня значение Слов должно в полной мере подтверждаться делами, когда Дело становится предметным выражением духовной силы Слов, а внутренняя энергия слов определяет логику дел человеческих: без такого единения Слова и Дела человечество погибнет уже в ближайшее время, разорванное глобальными взрывами социальных антагонизмов. Поэтому полное определение Веры у Льва Толстого утверждает ее как «осуществленное дело», как «предметно воплощенный разум». «Вера не есть надежда и не есть доверие, а есть особое душевное состояние. Вера есть сознание человеком такого своего положения в мире, которое обязывает его к известным поступкам» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.26). Другими словами, вера, не подтвержденная делом, равнозначна безверию.

В своей полной проекции, Вера являет собой идеальный способ разумной организации целенаправленных практических действий людей в претворении целостности общественного организма, то есть выступает как предметная объективация полноты их коллективного разума . «Вера есть сознанное человеком отношение к бесконечному миру, из которого вытекает направление его деятельности. И потому истинная вера никогда не бывает неразумна, несогласна с существующими знаниями, и свойством ее не может быть сверхъестественность и бессмысленность» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.27). Поэтому лишь полнота разумной Веры может спасти современный социум от надвигающейся ядерной катастрофы. Такая полнота истинной, христианской Веры состоит в «идеологии братства» людей, в утверждении, «что Бог – духовный отец всех людей и что высшее благо человека достигается тогда, когда он сознает свою сыновность Богу и братство всех людей между собою» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.28). Важнейшей задачей религиозной веры в благоустройстве жизни человеческого рода является поддержание социального равенства между людьми как «детей» Бога, нацеленных в своей деятельности на претворение совместного будущего. «Главное же, христианством провозглашено равенство людей, уже не как вывод из отношения людей к бесконечному, а как основное учение братства всех людей, так как все люди признаны сынами Бога» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.24). Главной заповедью этого братского отношения между людьми служит закон «взаимной Любви»: «Так думали всегда люди, пытавшиеся заменить строй жизни, основанный на насилии, разумным и основанным на взаимном служении и любви устройством жизни» (Толстой Л.Н. Указ. Соч. — С.44-45).

Однако историческая динамика глобального социума в реалиях ХХ-XXI веков пытается направить род человеческий к совершенно иным практическим целям, предложив ему в качестве мировоззренческого руководства коллективной жизнью людей учение «трансгуманизма» как теоретической модели «всемирного», «безнационального», «универсального человека», как идеологии «постчеловечности» в развитии мирового сообщества. Идейные начала современной концепции «трансгуманизма» можно увидеть уже в ницшеанском учении о наступлении эры «сверхчеловечества». «Большинство людей, мнимо просвещенных, – критически оценивал Лев Толстой идейную суть философии Ницше, – серьезно разбирают теорию о «сверхчеловечестве», признавая автора ее великим философом» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.37). Современный трансгуманизм отвергает главную идею христианского учения о «совершенстве» человеческой природы, не признает мысль о ЧЕЛОВЕКЕ как высшем, главном продукте «творческого замысла» Бога в устроении мироздания. В этом плане «трансгуманизм», констатируя ограниченный характер творческих способностей людей и наличие у них массы индивидуальных «отклонений» от телесной «нормы», видит свою цель в «усовершенствовании» человеческой натуры и призывает современников дополнить планы Бога своими домыслами относительно «улучшения» человеческого существа путем устранения в его телесной организации природных ограничений.

Локально-групповой характер творческих способностей сынов человеческих, согласно библейскому преданию, был некогда установлен самим Создателем, изгнавшим после грехопадения прародителей рода человеческого из Рая и покаравшим их потомков за греховные деяния всемирным потопом, сохранив для будущей жизни лишь семейство Ноя вместе со спасенными им живыми существами. Однако наследники Ноя вознамерились строительством Вавилонской башни утвердить собственное равноправие в общении с Богом, который увидел в этом новую угрозу своим планам и смешал языки общения людей для обуздания их чрезмерных, эгоистических амбиций. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что начали делать. Сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт. 11:2–9).

Практический смысл этого библейского предания о Вавилонском столпотворении связан с религиозно-сакральным «объяснением» возникновения этнокультурных, национальных сообществ в качестве установленных самим Богом генеральных субъектов исторической практики человечества, равных между собой в утверждении своей свободной воли и призванных к творческому самоопределению людей в созидании будущего. Этносы – это целостные социальные объединения людей, скрепленных между собой как родовыми узами телесного естества, так и духовными ценностями, определяющими нравственные каноны их конструктивного общения и конечные ориентиры совместной практической деятельности в претворении будущего. Высшим выражением этнокультурной идентичности выступают нации как социокультурные объединения людей, действующие в социальном пространстве на основе идеальных требований государственного разума в организации общественной жизни.

Трансгуманизм отвергает «разумную» оправданность этнических различий в коллективной жизни людей и представляет собой идеологию «национального отщепенства», духовного предательства народными массами опыта предков, «денационализации человечества» и его превращения в духовно однородную массу индивидов, скрепленных между собой сугубо телесными узами. Концепция «трансгуманизма» видит будущее человечества как «консолидацию» людских масс во всемирном транснациональном, «безнациональном» сообществе, отвергая этим исторические перспективы, жизнеспособность и гражданскую полноценность «многонациональных социальных систем», в том числе и Российской федерации как государственного ядра Русской цивилизации. Инициаторами, создателями и проводниками этой «безнациональной» идеологии выступают «масонские силы» мирового сообщества, исповедующие в «своем круге» лиц религиозную концепцию «богоизбранности» лишь «одного народа» и собственной «равнобожественности» в управлении практической жизнью остального человечества. Стремясь к установлению тотального контроля за деятельностью народных масс, масоны видят свою главную цель в полном подавлении, изживании в действиях людей национальных традиций и «механическом» смешении индивидов как лишенных своей нравственной воли, пытаются устранить из жизни народов самобытные наставления их духовно-нравственного, этнокультурного исторического опыта. Важнейшим направлением их стратегии по установлению своей власти над мировым сообществом является разобщение и подавление «национальной интеллигенции» как социального хранителя разумного опыта исторической жизни народных масс.

Таким образом, в явлении «масонства» мы видим сегодня вторую попытку (после провала Вавилонского проекта) богоборческих сил человечества встать вровень с Богом в качестве равновеликой с ним исторической силы. Сохранение этнокультурного, национального колорита жизнедеятельности народных масс в историческом пространстве глобального социума становится главным условием реализации Божьего плана в развитии человечества. Поэтому россияне, следуя праведным наставлениям мировых религий, исповедующих на разных языках разумную Волю Бога-Творца, обязаны отвергнуть идеологию трансгуманизма как дьявольское наваждение, должны способствовать сохранению традиций этнокультурной, национальной дифференциации жизни народных масс как определяющего направления в одухотворенном развитии человечества.

Попробуем установить наиболее очевидные, насущные требования исторической практики российского социума в претворении достойного будущего, в возрождении ценностей этнокультурного самосознания его граждан и прежде всего национального самосознания русского народа как наиболее весомого по своей гражданской массе в социальной реальности современной России. При этом в качестве нравственного ориентира наших размышлений будет служить мнение великого русского провидца Сергея Нилуса, предупреждавшего сто лет назад россиян о заговоре «масонов» против России и ее народов с целью их духовного закабаления (Сергей Александрович Нилус. «Близ есть, при дверех». О том, чему не желают верить и что близко. Издание 5-е. М. 2004).

Генеральной задачей практической стратегии «масонов» по утверждению собственного господства в управлении общественным организмом является внедрение носителей своей «антинациональной», космополитической «информационной программы» в различные этнокультурные сообщества и разложение национальной традиции, подавление «национальной интеллигенции» путем подмены в деле воспитания подрастающего поколения правоверных «духовных учителей» из народа своими ставленниками. «Масоны» напоминают по характеру своего влияния на народные массы действие «раковых клеток», проникающих в тело «здорового организма» и разрушающего его изнутри. «На развалинах природной и родовой аристократии, – приводит Сергей Нилус рассуждения проектировщиков нового мирового порядка, – мы поставили аристократию нашей интеллигенции во главе всего, денежной. Ценз этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, двигаемой нашими мудрецами» (Сергей Нилус. Указ. соч. – С.223). Главным условием реализации «масонской политики» в мировом сообществе – это сохранение «тайны» присутствия их агентов в народной среде, в теле «хозяина», то есть «заговор молчания» об угрозе «духовно-нравственной трансмутации» национального самосознания людей. Поэтому главным ориентиром подлинно «национального самосознания» в оценке социальной действительности оказывается « предметная самоочевидность », наглядная «объективированность» Истины , засвидетельствованная некогда человечеству явлением Иисуса Христа. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» (Лк. 8: 17).

Историческим примером действия «масонской стратегии» в подчинении собственным планам воли местных народов служит судьба Хазарского каганата в период раннего средневековья, когда тюркские народы восточной Европы приняли в свою среду бежавших из Персии «иудейских мудрецов», а те «одарили» их своей религией, в которой воля чужого народ была провозглашена «священной» для туземного населения и полностью перевернула его жизненный уклад. В результате этого нравственного переворота прежняя родовая аристократия утратил духовную связь с народом, когда не традиции народной жизни стали определять волю «родовых вождей», а «придворная знать» начала вершить суд над народом, прикрываясь от его гнева волей «царя» как своим «символическим щитом». Русский князь Святослав разрушил это «антинародное», богоборческое царство: но испытание лишь тогда становится подтверждением полной победы над врагом, когда практическое превосходство достигается, по крайней мере, дважды. Историческое пространство «глобального социума» оказывается ныне повторным испытанием как всего рода человеческого, так и народа русского на духовную связь с Богом. «Закон жизни человеческой таков, – напоминает Толстой современникам главную заповедь всех мировых религий, – что улучшение ее как для отдельного человека, так и для общества людей возможно только через внутреннее, нравственное совершенствование» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.45).

Сегодня «масонский проект» вновь реализуется в геополитическом пространстве современной Великой Хазарии, заставляя народные массы поклониться «золотому тельцу» и забыть святой призыв «русской воли» к справедливости. Библейская легенда о «змее-искусителе» Адама и Евы воплощается ныне в глобальной судьбе человечества. «Остается небольшое пространство, – передает Сергей Нилус планы мирового масонства в утверждении своей власти над современным обществом, – и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл Символического Змия, каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг сомкнется, все европейские государства будут им замкнуты, как крепкими тисками» (Сергей Нилус. Указ.соч. – С. 227). Этот план масонских кругов ныне уже вполне успешно реализован на Украине и пока наполовину осуществлен в России, подчинив своему замыслу финансово-экономическую и политико-управленческую элиту страны и наткнувшись на сопротивление военных и научно-образовательных кругов российского общества. Для спасения отечества от духовной кабалы россияне должны собрать всю свою национальную волю в интеллектуальную, вполне Разумную силу и осуществить научный, «идейный прорыв» к познанию предельно широких просторов мироздания, к постижению гармонии мирового Космоса как целостного претворения Божьего Слова, наставлениями которого Русский народ будет спасен от духовной кабалы и проложит путь в утверждении космического Будущего человечества. «Разум, – по определению Льва Толстого, – есть та сила людей, которая определяет их отношение к миру, а так как отношение всех людей к миру одно и то же, то установление этого отношения, т.е. религия, соединяет людей. Единение же людей дает им высшее благо и телесное, и духовное, которое им доступно» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С. 31).

Рассмотрим современную российскую действительность в двух противоположных проекциях, одна их которых обращена в недавнее прошлое и дает свою оценку уже свершившимся событиям новейшей истории России, а другая устремлена в будущее и намечает принципиальные требования по самосохранению русской этнокультурной идентичности в реалиях глобального социума. Разумное осмысление недавнего российского прошлого требует ответа на три принципиальных вопроса: 1/ почему рухнула Российская империя, 2/ из-за чего погиб Советский Союз, 3/ отчего гибнет ныне Русский мир на Украине? Наши ответы на поставленные вопросы будут носить телеологический характер, то есть опираться на знание уже «свершившихся событий».

Ответ на первый вопрос очень прост: Российская империя в телеологическом освещении погибла для того, чтобы освободить историческое пространство для развития различных «этнокультурных регионов» страны, получивших во времена СССР современное «национально-государственное» обустройство и передовое научно-философское образование. Других путей для такого социально-исторического прорыва в научно организованное будущее у российских народов, в том числе и русского, просто не было.

При ответе на вопрос о внутренних причинах крушения СССР следует указать на такое важнейшее обстоятельство советской действительности последних времен, как принятие в октябре 1961 года на ХХII съезде КПСС Третьей Программы партийных действий с планом «построения коммунистического общества». Практическая реализация данного проекта, нацеленная на достижение «материального благоденствия» советских граждан, существенно понизила их творческий, научно-образовательный настрой. СССР погиб прежде всего из-за того, что общая стратегия жизни советских народов утратила в период 60-80-х годов «научно-инновационный», «концептуально-возвышенный» характер и закрепила в общественном сознании «приземленный», «застойно-потребительский» образ мышления, нацеленный на «стирание» при построении основ коммунистического общества существенных различий между работниками «умственного» и «физического» труда, на ликвидацию «интеллигенции» как особой «интеллектуально развитой» социальной силы. «С победой коммунизма, – говорится в Программе КПСС, – произойдет органическое соединение умственного и физического труда в производственной деятельности людей. Интеллигенция перестанет быть особым социальным слоем, работники физического труда по своему культурно-техническому уровню поднимутся до уровня людей умственного труда». Практическая реализация этой идеологической установки привела к тому, что «умственный труд» специалистов с высшим образованием стал оплачиваться ниже усилий квалифицированных работников физического труда, подрывая этим интеллектуальные приоритеты в совершенствовании производства. С другой стороны, без разрушения союзного государства невозможно было отстранить от власти интернациональную «партийную бюрократию» советской державы, совершенно утратившую творческую энергию в созидании будущего.

И наконец, третий вопрос: почему гибнет ныне Русский мир на Украине? Ответ также довольно прост: Русский мир погибает сегодня на Украине для того, чтобы люди РУССКИЕ поняли, что «рай капитализма» не подходит для Русской души , что капитализм убивает «русскую душу», что «русские» умирают в мире «капиталистической наживы» и потому должны идти в будущее иным путем – путем коллективного научно-интеллектуального творчества в созидании общества социальной справедливости. «Два противоположных начала, – подчеркивает Николай Бердяев, – легли в основу формации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе… Но никогда русское царство не было буржуазным» (Русская идея).

Сегодня мы вполне ясно видим, как с угасанием в украинском обществе Русского духа испаряется социально-нравственное единство украинских земель, распадающихся в своих геополитических склонностях и все более явно тяготеющих войти в состав соседних государств – России, Польши, Венгрии, Румынии, Турции, предрекая стране скорую кончину. Если бы не Киевская «революция достоинства», ускорившая процесс распада русско-украинского государства, то народ «русский» так и оставался бы уверенным в том, что он сможет выжить и при «диком капитализме»: а ныне для всех становится вполне очевидным, что лишь идеология « социального братства» способна обеспечить Русское будущее . Сегодня русским людям как никогда нужна истинная религиозная вера, напоминающая им «о добродетели, о главной основе ее – самоотречении, любви, стесняющих и осуждающих их животную жизнь» (Толстой Л.Н. Указ. соч. – С.37).

Какие же практические цели должен поставить перед собой русский интеллект в разумном проектировании ближайшего российского будущего? Эти интеллектуальные ориентиры российского социума в созидании будущего обозначены четырьмя нравственными императивами, без реализации которых невозможно преодолеть силу масонского влияния на жизнь страны — 1/ научно-образовательный, 2/ этнокультурный, 3/ социально-идеологический, 4/ административно-правовой.

1/ Важнейшим требованием в деле разумной организации общественной жизни современной России должен стать культ научных знаний, утверждение науки первоосновой глобализации мирового сообщества как реализации стремления народов к универсализации законов конструктивной деятельности людей. Без приоритетного развития научного потенциала страна погибнет от целенаправленных подрывных действий ее тайных и явных врагов. «Чтобы взять общественное мнение в руки, – говорится в обнародованных Нилусом тайных планах «Протоколов сионских мудрецов», – надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока ГОИ не затеряются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведать, потому что ведает их лишь тот, кто руководит обществом. Это первая тайна» (Сергей Нилус. Указ. соч. – С. 242). В соответствии с такой стратегией «сокрытия политической воли» правящей знати от народных масс постсоветская Россия и живет уже около 30 лет без внятной идеологии в понимании своего будущего.

Поэтому генеральной задачей нашего времени в разумном обустройстве российского социума является требование разработки современной национально-государственной идеологии как максимально целостной научно-философской концепции развития страны в условиях стремительно нарастающей глобализации мирового сообщества. Российский народ, чтобы избежать закабаления масонами, должен прежде всего иметь максимально полную систему знаний об окружающей действительности как предметном воплощении полноты Истины и стремиться к духовному согласию граждан как залогу сохранения своей самобытности, духовной идентичности в мировом сообществе, а также представлять, на что опираются масоны при утверждении своей власти над массами. «Главная задача нашего правления, – дословно излагает Сергей Нилус планы масонов по разрушению национального самосознания людей, – состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отучить от размышлений, вызывающих отпор, отвлечь силы ума на перестрелку пустого красноречия» (Сергей Нилус. Указ. соч. – С. 241-242).

Конституционный запрет в постсоветской РФ национально-государственной идеологии говорит о силе масонского влияния в правящей российской элите. «Таким образом, слепая сила народа остается нашей опорой, – обозначает Нилус главную заповедь мировых правителей, – и мы, только мы будем ей служить руководителем и, конечно, направим ее к нашей цели» (Сергей Нилус. Указ. соч. – С. 260). А чтобы влияние «масонов» не была столь очевидным для народа, то следует укрывать их роль в политической жизни страны практикой «широкого публичного общения» главы государства с массами. «Чтобы народ знал и любил своего царя, необходимо, чтобы он беседовал на площадях со своим народом» (Сергей Нилус. Указ. соч. – С. 328).

2/ Во-вторых, для начала практической реализации патриотического социально-исторического проекта духовного возрождения России ее граждане и прежде всего русские люди как представители основной массы гражданского населения страны должны публично «подтвердить» свое нравственное согласие с волей Бога по этнокультурной дифференциации коллективной жизни людей как генерального направления в их духовно-нравственном развитии, отвергнув этим проект «Вавилонской башни» по унификации человечества как нечестивый в стремлении людей встать рядом с Богом. Поэтому для точного исполнения установленного самим господом-Богом закона об этнокультурном разнообразии людских масс следует восстановить в идентификационных документах российского социума национальные имена российских народов – русский, грузин, армянин, татарин, калмык, еврей, чеченец, осетин, мордвин и т.д. и т. п., то есть восстановить графу «национальность» для добровольного самоопределения гражданами своей этнокультурной принадлежности. Если социально-производственные, профессионально-классовые различия между людьми выражают внешние, локальные особенности их жизнедеятельности, то внутренние, духовно-личностные основы их самоидентификации определяются историческим колоритом духовного опыта этнических сообществ.

Желание подняться над национальными различиями людей и подменить «национальный характер» граждан установками «профессионально-классового» сознания есть характерная особенность современных наследников устроителей Вавилонской башни в их стремлении сравняться в земных делах с высшей волей Творца мироздания. Особенно опасно «стирание» этнокультурных традиций в самосознании граждан российского многонационального сообщества, превращающее людские массы по мере исчезновения ограничений национального опыта в «слепую силу» социальной толпы, разрушающей творение отцов. «Вторая тайна, потребная для успехов управления, – дословно передает Сергей Нилус нашим современникам планы масонов, – заключается в том, чтобы настолько размножить народные недостатки – привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться и люди вследствие этого перестали бы понимать друг друга» (Сергей Нилус. Указ. соч. – С.242).

3/ Возникшие в новом столетии глобальные угрозы будущему человечества требуют от российских граждан «духовного подвига» в преодолении собственных «безбожных» заблуждений ушедшего столетия: такой подвиг предполагает «массовое» возвращением бывших «советских атеистов» и «идейных материалистов» в нравственное лоно мировых религий. Для приверженцев русского православно-церковного сообщества «коллективистская идеология» российских коммунистов вполне приемлема в качестве руководства общественной жизнью, исключая безбожие, отвергающее разумную целостность земного бытия людей и нацеливающее их на социальную конфронтацию в претворении будущего. Историческим актом примирения российских коммунистов с религиозной традицией Русской веры должно стать распространение православного канона на символическое средоточие революционного духа российского большевизма, запечатанного в погребальном Мавзолее Ульянова-Ленина.

Чтобы возродить нравственное единство русского народа и вернуть божью благодать на Русскую землю, нужно убрать с Красной площади российской столицы «тело вождя» русской революции и похоронить его по церковному обряду, предав прах Ленина земле: успокоится душа основателя советской державы и пробудится русский народ для своего «православного пути» в глобальное будущее. Только в этом случае свершится сакрально-символический акт «Русского примирения» в созидании будущего и устранении власти олигархата над Россией.

Сегодня для России и Русского мира настает момент Истины в отношении своего будущего: эта «истина» требует ответа на вопрос, что дороже для «российских коммунаров» – историческая судьба России или же телесный прах их партийного вождя, революционный пафос большевизма или же нравственная сплоченность русского народа? Если российские коммунисты надеются сохранить русский облик будущей России, то они должны сохранить в своих сердцах Русскую веру и публично подтвердить ее власть над собой захоронением праха Ленина по православному обычаю.

4/ Как отдельные граждане, следуя наставлениям высшего Разума, должны духовно закрепиться в своей принадлежности к особой этнокультурной традиции, так и сами национальные сообщества должны организационно определиться в утверждении своей практической воли на основе требований национально-государственного разума. Среди всех коренных народов российского социума лишь русский народ не подкрепил свою социально-нравственную волю императивами национально-государственного интеллекта, не обрел своего национально-государственного разума, не образовал в рамках Российского федеративного союза своей национально-государственной автономии как важнейшего социального органа в целенаправленном созидании лучшего будущего. А если русский этнокультурный стержень в организации российского социума не обладает достаточной прочностью и гибкостью в претворении жизненных целей, то в условиях глобализации мирового сообщества эта политическая слабость грозит обернуться для России гражданской катастрофой. Поэтому все более актуальной проблемой, как показали события 1991, 1993, 2014 годов, является образование в реалиях российского социума Русской автономной республики как органа разумного самоопределения практической воли русского народа.

В связи с глобализацией человеческого сообщества и нарастающей военной угрозой будущему российской державы в современном мире следует для обеспечения максимальной сплоченности россиян в деле защиты своего отечества образовать в предельно сжатые сроки на основе административно-правовой интеграции областей с подавляющей массой русского населения особую национально-государственную автономию в виде «Русской Конфедерации Российских Земель». Наиболее перспективными «столичными центрами» этой автономии могли бы стать три областных центра Русской земли — Курск, Орел и город-герой Тула, к которым в дальнейшем должны будут присоединиться и другие области массового проживания русских людей от Калининграда до Владивостока. Кремль должен понять, что без вдохновляющего образа своей МАЛОЙ РОДИНЫ русские люди вряд ли пойдут на смерть ради благоденствия безродного московского олигархата.

Если образование Русской национально-государственной автономии в рамках РФ не состоится в 2019 году, то в 2020 году ход политических событий в стране может при нарастающем экономическом давлении западных держав и стремительном падении уровня жизни россиян выйти из-под контроля Кремля и приобрести катастрофический характер, вызвать в «национальных регионах» массовое неповиновение граждан и привести к всплеску социальной и межнациональной конфронтации, спровоцировать распад политического единства страны. В случае углубления социального кризиса главными действующими лицами окажутся представители интеллектуальных слоев общества в лице деятелей культуры, религиозных и светских учителей из среды ученых, писателей, художников, музыкантов, поэтов, способных увлечь силой своего вдохновенного слова народные массы на созидание или же разрушение бытия: только они могут остановить разрушительную энергию народной стихии. Но тогда Кремль будет просто вынужден открыть народу свое видение исторической перспективы в развитии страны, четко определить основы своего мировоззрения и предложить обществу конструктивную программу в претворении будущего, то есть сформулировать национально-государственную идеологию будущей жизни.

В связи с нагнетанием в российском самосознании к 2020 году общего духовно-нравственного, идеологического кризиса роль социального лидера Русского мира должна будет взять на себя братская Беларусь, еще не сказавшая в истории русских народов своего Заветного Слова. Таким исторически новым словом Русского народа в проектировании будущего человечества должна стать «концептуальная революция» научного разума в постижении тайн мировой целостности.

Эта «научная перспектива» практического самоутверждения белорусского народа в реалиях глобального социума обусловлена не столько настроениями самих белорусских граждан, сколько возникающими перед страной внешнеполитическими угрозами. Распространение социально-политического кризиса с территории Украины на земли РФ приведет к полной изоляции на мировой арене республики Беларусь как последнего бастиона Русской воли. Не обладая «ядерным арсеналом», способным надежно защитить ее от внешних угроз, Беларусь может оказаться в полной политико-экономической зависимости от прихотей правителей Запада. Спасение страны от вражеского диктата будет зависеть от ее способности осуществить в предельно короткие сроки идейный прорыв в осуществлении научно-технического прогресса, от стремительного продвижения белорусской науки в познании окружающей действительности: важнейшие направления такого прорыва мы указали установлением эмпирического факта длительности существования Вселенной в 1 трлн 259 млрд лет (а не 10-20 млрд лет, как утверждает наука прошлого века) и введением в концептуальный инструментарий теоретического познания принципа квадратичного ускорения электромагнитного сигнала (300000 км/сек в квадрате) вместо ныне принятого принципа постоянства скорости света (300000 км/сек), не способного выразить кривизну мирового пространства и объяснить необъятную темноту Космоса (Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.16879, 10.10.2011; Л.А. Гореликов, Быть или не быть: об идейных началах Русского прорыва в будущее (открытое письмо к Президенту РФ Путину В.В.) // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25047, 28.12.2018).

Лишь реализация белорусским интеллектуальным сообществом глобальной научной революции в понимании мировой целостности станет гарантией достойного будущего страны. Поэтому жизненная перспектива в развитии Русского мира будет определяться творческим ресурсом научного сообщества Беларуси в познании мировой целостности и проектировании новых направлений научно-технического прогресса. Именно потенциал научной мысли Белорусского общества должен будет жестко пресечь агрессивные устремления Запада, обеспечить восстановление гражданского мира на Украине и утвердить социальную справедливость в РФ.

Таким образом, в начале 3-го десятилетия нового века нравственно-политическим лидером Русского мира в созидании глобального социума должен стать Минск, способный возродить религиозную веру Украинской земли и философский разум Москвы творческим настроем научной мысли в познании бытия. Высший смысл православной веры в действительность Боговоплощения должен ныне получить свое полное социально-историческое подтверждение и закрепление в «максимальной натурализации» жизни человечества как коллективного претворения истинной целостности божественного Разума в общественной практике людей, в целенаправленном применении при построении глобального социума универсальных законов мироздания.

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.