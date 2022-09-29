Русский мир

Главы будущих регионов РФ приземлились в Москве

Автор: Максим Сливко
Главы будущих регионов РФ приземлились в Москве
Главы будущих регионов РФ приземлились в Москве

События ускоряются. По словам Пескова, договоры будут подписаны со всеми 4 территориями, где прошли референдумы. Будет объемное выступление Путина. Одновременно с этим киевский режим попытается добиться военных успехов чтобы перекрыть негатив от успешно проведенных референдумов. И успеть до того момента пока на фронт не начнут прибывать новые российские части, сформированные из мобилизованных. Сейчас у ВСУ ещё есть численный перевес.

Ближайшие 2-3 недели будут очень напряженными и богатыми на события.

Завтра в 15.00 в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

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