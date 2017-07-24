Главный вопрос современной эпохи в идеологических исканиях российского социума

Характерной особенностью современной эпохи является глобализация общественной жизни и ее превращение в идейно спроектированную реальность, пронизанную универсальными законами целенаправленной деятельности людских масс. При этом на роль главных ориентиров жизнедеятельности глобального социума претендуют два совершенно противоположных императива — закон созидательного разума и разрушительный закон насилия, потребность всеобщего Мира и импульс непрерывной Войны. Идейным основанием реализации конструктивного разума в современном сообществе выступает интегральная наука, нацеленная на постижение объективных законов мировой целостности. «Нужно осознать, – констатирует А.И.Субетто, – что наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома. Её сущность состоит в смене парадигм (и соответственно – качеств) самой Истории, т.е. состоит в переходе от Стихийной Истории, на рыночно-капиталистических основаниях, с доминированием Закона Конкуренции и механизма отбора, – к Управляемой (по К.Марксу – «подлинной») Истории, но уже выходящей за пределы оснований Внутренней Логики Социального Развития, т.е. теряющей свою социальную, отделенную от Природы, автономность, и становящейся по сути – управляемой социоприродной эволюцией на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и социальной организации жизни на Земле, которую автор назвал Ноосферным Экологическим Духовным Социализмом» (А.И. Субетто, Восемь положений-теорем синтеза науки и власти как базисного условия управления стратегией ноосферного устойчивого развития российской евразийской цивилизации в XXI веке // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23455, 06.06.2017).

Следовательно, для того, чтобы в современном обществе правил закон всеобщего Мира, а не Войны, необходимо соединить социальное управление с наукой: там, где общественная власть разрывает свои связи с наукой, она становится безумной, разрушительной, деструктивной силой. Таким образом оказывается, что главной проблемой в реализации глобального будущего человечества является вопрос о подключения усилий государственной власти как ведущего центра регуляции социальных отношений в мировом сообществе к идеальным началам научного разума, сращение социального управления с научной идеологией. «За ноосферной парадигмой устойчивого развития, – полагает Субетто, – …скрывается Императив Синтеза Науки и Власти, в том числе государственной власти» (Там же). В данной проекции наблюдающийся запрет «общенациональной идеологии» в жизни постсоветской России, узаконенный ст.13 Конституции РФ от 1993 года, является запрещением российской державе иметь собственный государственный разум.

Однако, следует признать, что наука крайне разнолика в своих исторических проявлениях, разноречива в своих практических рекомендациях: есть древняя «опытная наука» ранних цивилизаций бронзового века, построенная на обобщениях чувственных повторений повседневного опыта; есть рационально-логическая наука времен Античности», нацеленная на постижение предельных оснований бытия эстетикой художественного воображения; есть «идеально-нравственная наука» эпохи Средневековья, обращенная к высшим запросам духовного существа человека как конечному основанию в регламентации повседневной жизни людей, в деле канонизации социальной традиции и систематизации явлений природного кружения. Но есть также и «современная наука», нацеленная на преобразование действительности в соответствии с растущим объемом личных потребностей людей и питаемая творческим настроем научной мысли в постижении скрытых зависимостей объективного мира. Исторический характер общественной жизни обнаруживается в природе самого научного разума, изменяющего свой облик от эпохи к эпохе: поэтому не всякий «синтез науки и власти» способен удовлетворить конструктивные запросы современного глобального социума, а лишь его опора на «передовую науку», представляющую «предельные», «универсальные», «всеобщие» связи бытия и раскрывающую его способность саморазвития.

Современная научная мысль выразила свою познавательную, концептуально-созидательную мощь, продемонстрировала свои наиболее яркие и убедительные открытия в индустриальных достижениях Западной цивилизации. Эти практические успехи новоевропейской научно-технической цивилизации были достигнуты на основе нравственных заповедей христианской религии, провозгласившей энергию «всеобщей любви» определяющим началом внутреннего единения мировой реальности и признавшей действительность «боговоплощения» как утверждения открытости, «наглядности», исторической «очевидности» истинного содержания бытия в чувственных очертаниях тела, выступающего в качестве символического свидетельства Божественного Слова. Следовательно, сама «историческая стихия» приучает и приближает людей к всеобщим законам «вечного разума».

Социально продуманная историческая жизнь человечества включает две «сознательные» эпохи «цивилизационного» развития — «традиционного» и «инновационного» социума. В первом случае общественный разум был направлен на укрепление «нравственных традиций» в коллективных действиях людей и разрабатывал «качественную модель» мироздания как реализации Божественного Слова. В другом случае научный разум нацеливается на обновление, совершенствование общественной жизни и руководствуется в постижении действительности количественными зависимостями, направляющими человечество по пути «универсализации» бытия. Единство в генезисе передовой науки нашего времени требований «социального гуманизма» и «динамического универсализма» выражает природу «ноосферного разума» как концептуально-логической системы саморазвития целостного бытия. «Поэтому ожидаемый синтез науки и власти, как императив XXI века, есть ноосферный синтез, и его условием… становится Великая Парадигмальная (Ноосферная) Революция, которая уже разворачивается» (Субетто. Указ.соч.)

Таким образом, «передовая наука» как идейная опора общественной власти в жизни «глобального социума» должна руководствоваться двумя требованиями — принципом «гуманизма» как выражением «качественного наполнения» жизни мирового социума и принципом «универсализма» как показателем его динамических возможностей в освоении необъятных просторов Вселенной. К сожалению, общепринятая на сегодняшний день научная картина мира лишь очень условно может быть определена в качестве «современной», так как ее «основания» связаны с открытиями начала прошлого века и не удовлетворяют требованиям ни «гуманизма», ни «универсализма». Она, во-первых, качественно разнородна в своих исторических сегментах и лишена того идеального, «гуманистического смысла», которое было выражено христианским учением о Божественном Слове как символическом основании мировой целостности; во-вторых, эта научная парадигма прошлого века очень далека от требования «универсализма» в определении собственного содержания, ограничивая познание физических процессов концептуальной установкой релятивистских теорий А.Эйнштейна о постоянстве «скорости света» в природном космосе (300000 км/сек) и представляя тем самым его структуру как мозаичную реальность локальных перемещений в эвклидовом пространстве прямых линий (Л.А. Гореликов, Историческая дилемма русского выбора в проектировании глобального будущего человечества // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23190, 24.03.2017).

Оба эти ограничения «снимаются» в разработанной нами научно-философской системе «онтологического символизма» (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016 ). В этой парадигме, во-первых, утверждается «принцип гуманизма», представляя мироздание как целостное претворение Мирового Слова, определяющего цивилизационное развитие человечества как процесс взаимодействия национальных языков народов-лидеров, последовательно сменяющих друг друга в нравственном самоопределении социальной действительности разных исторических эпох. С другой стороны, в этой концептуальной системе снимаются ограничения СТО и ОТО на взаимодействие природных сил постоянной величиной скорости света и утверждается в качестве определяющего закона физической реальности принцип постоянного ускорения светового сигнала (См.: Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011). Наглядным подтверждением объективной обоснованности нашего тезиса о постоянном ускорении электромагнитного импульса светового сигнала служит необъятная темнота космической ночи.

В условиях крайнего обострения международной обстановки в реалиях современного глобального социума, грозящих перерасти в термоядерную войну, лишь универсально-гуманистическая, «ноосферно-символическая» парадигма мировой целостности способна защитить будущее человечества от самоуничтожения, от тотального столкновения мировых цивилизаций. Эта «передовая» глобальная модель бытия, совмещая в одно целое внешнюю природную реальность и внутренний идейный смысл, может внести дух взаимопонимания в общение народов Юга и Севера, Запада и Востока, примирить их в понимании исторических перспектив совместной жизни и спасти глобальный социум от надвигающейся катастрофы.

Л.А. Гореликов — д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук