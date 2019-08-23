Главный вопрос нашего времени

«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:

— Что такое хорошо и что такое плохо?»

Переживаемое ныне человечеством время носит, безусловно, всемирно-исторический характер, так как определяется процессом глобализации общественной жизни и ее реализацией на базе всеобщих социальных закономерностей. Важнейшей чертой социальной универсализации становится «сознательный», целенаправленный характер созидания людьми своего будущего. Прообразом «будущего» в динамических смещениях социальной действительности служит «идеология» как рационально организованная система представлений больших масс людей о «высших», «генеральных» целях их сознательной деятельности в претворении жизненных запросов. Другими словами, без «идеологии» невозможно функционирование общества как «глобальной», «общечеловеческой» социальной целостности. Поэтому сохранение в конституционных основах постсоветской РФ ст.13, запрещающей формирование «национальной», общегосударственной идеологии, обрекает Россию на «безумный характер» практических действий, ведет к практическому изживанию разумного будущего страны.

Практическим свидетельством наличия «общественного разума» в содержании социально-исторического процесса является научная мысль как логически организованная система представлений о необходимых связях бытия, о законах в организации мировой целостности. Но сама наука раздваивается в отображении окружающей действительности, представляя ее как реализацию внутренней и внешней необходимости – качественной и количественной. Она, с одной стороны, нацелена на постижение всеобщей необходимости как выражения внутреннего, качественного единства мировой целостности в ее способности к саморазвитию. С другой стороны, она предстает как способ описания действительности в ее количественных зависимостях, дающих человеку власть в управлении внешними вещами, но ограничивающих его способность в творческом осмыслении бытия.

В соответствии с раздвоением необходимых потенциалов объективной реальности происходит также разделение научно-достоверных знаний о ней в противоположности «научно-философского» понимания мира как саморазвивающейся целостности и системы «научно-технократических» знаний о действительности как совокупности локальных миров, связанных друг с другом внешними зависимостями. Эти два способа научного описания объективной реальности – научно-философский и научно-технократический – определили два этапа в новейшей истории российского социума – созидательно-советский и постсоветско-потребительский, всенародно-коммунистический и индивидуально-собственнический, производительный и распределительный. Если в советские времена вся страна функционировала как гигантская стройка, то ныне она действует как распределительный агрегат в перекачивании энергетических запасов своих недр за рубеж.

Такое социально-функциональное разделение современной отечественной науки на две системы знаний (интеллектуально-творческое и реактивно-потребительское) обнаруживается на практике в смещении нравственных приоритетов общественно-политической жизни российских граждан. Во времена СССР идеология общества проповедовала идейное единение людей в совместном созидании лучшего будущего, требуя от них знания конечных целей своих практических действий, когда каждый «советский человек» выступал сознательным строителем «счастливого будущего» всего человечества. Постсоветская Россия утратила интерес в созидании общества «всеобщего счастья» и ограничила свои практические задачи достижением «счастья для избранных», рассматривая всех остальных представителей рода человеческого как «сырой материал» в обеспечении благоденствия «правящего сословия», не нуждающийся в «универсальном просвещении», не способный к пониманию «сакральных истин», «тайных смыслов» бытия. Наглядным выражением этой «экономной стратегии» в просвещении российского социума и стала политическая практика постсоветской кремлевской администрации, отказавшейся от «государственной» идеологии в духовном воспитании граждан, сведя свою «общегражданскую» просветительскую деятельность к президентским посланиям «рабочему люду» страны очередных пожеланий «скорейшего счастья». Если в советские годы «народ» выступал одновременно «субъектом» и «объектом» своей сознательной практической деятельности», то ныне лишь Кремль «знает» исторические перспективы страны, а народ лишь выполняет его «указы»: идеология «исчезла», осталась лишь материальная выгода «избранных».

Средоточием научной мысли российского общества традиционно являлась Академия Наук страны, предлагавшая государственным органам, различным социальным субъектам, отдельным гражданам и этнокультурным сообществам разумные ориентиры в достижении желанного будущего, более-менее общего для россиян. Однако запрет статьи №13 Конституции РФ на разработку в стране общегражданской идеологии направил усилия кремлевской администрации на ограничение «самостоятельности» АН в реконструкции научной картины мира, в определении стратегических приоритетов страны, в интеллектуальном постижении будущего. Сегодня АН РФ нацелена не на разработку целостного научного мировоззрения, устанавливающего разумный образ будущего России, а на «грамотное исполнение» управленческих решений Кремлевской администрации. Наглядным свидетельством реализации стратегии «служебного проектирования» будущего страны силами «административного ресурса» стала законодательная инициатива Кремля по увеличению планки «пенсионного возраста» в жизни гражданского населения, открывающая безграничные перспективы в «укреплении здоровья» будущих поколений россиян. Правда, на этом пути стоит «закон Природы», ограничивающий пределы роста живых организмов определенными «возрастными рамками», за которыми начинается распад «живого вещества». Но это разрушение «можно приостановить» технологическими средствами по замене «жизненных органов» искусственными системам на основе стратегии «роботизации человечества». Хотя такое новаторство «противно» традиционным религиям, исповедующим идею «божественного совершенства» человеческого существа, но оно вполне приемлемо для западной идеологии «абсолютной свободы» действий людей в утверждении будущего.

Сегодня перед Россией все более рельефно вырисовывается проблема глобального выбора своего вселенского, космического будущего, обозначенного, в одном случае, признанием нравственного единства человечества как саморазвивающейся одухотворенной целостности совместной жизни людей, а в другом, утверждением социума как технократической системы «производственной» специализации человеческих» индивидов в реализации функций управления и исполнения. В первом случае род человеческой сохраняет свое «одухотворенное существо» и осваивает на основе научно-философского творчества космические просторы, тогда как в «технократической» проекции природа людей трактуется как «гендерная структура», лишенная четких различий «мужского» и «женского», «естественного» и «искусственного» и способная к произвольным трансформациям в соответствии с практическим целями «правящей элиты». Выбор за вами, граждане-россияне: Кем Быть – оставаться «сознательными Людьми» или же превращаться в бессознательных «социализированных роботов», грамотно исполняющих указания управленческой «элиты»?

Таким образом, главными «героями» современной российской действительности выступают, с одной стороны, государственные чиновники со своей идеологией «служебной субординации», подчинившие своей воле АН страны, а с другой, ученые-мыслители, нацеленные на творческое постижение мировой целостности как саморазвивающейся реальности и готовые пожертвовать своей служебной карьерой ради претворения «Божьей Правды» на Земле, ради утверждения Духа Истины в жизни мирового сообщества.

Л.А. Гореликов — д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.