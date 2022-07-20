Главное из встречи Путина с президентами Ирана и Турции

Президент России Владимир Путин после трёхсторонней встречи с президентами Ирана и Турции. Главное:

— Если Соединённые Штаты Америки хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия, они должны снять все ограничения на экспорт российского зерна.

— Запад пытается переложить собственные ошибки в сфере энергетики на Россию.

— Для поставок газа в Европу можно было бы запустить “Северный поток — 2”, но его уже наполовину задействовали на внутренний рынок России.

— Польша берёт наш газ из Германии.

— Киев не захотел выполнять достигнутых договоренностей в Стамбуле.

— Причины энергетического кризиса в Европе — специалисты в нетрадиционности: в области энергетики они решили сделать ставку на альтернативные виды энергетики.

— Идеи Запада ограничить поставки российской нефти — ложные.

— Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу по политическим причинам.

— РФ готова содействовать вывозу украинского зерна, но все ограничения на экспорт должны быть сняты.