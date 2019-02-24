Главная ценность России – её гражданин!

По итогам ежегодного Послания президента России В.В.Путина Федеральному Собранию РФ 20 февраля 2019 г.

Сегодня не только депутаты Высшего Законодательного Собрания и члены Правительства России, но и всё её многомиллионное население стало свидетелем уже пятнадцатого по счёту президентского «Послания».

Уже накануне этого события многие политологи и эксперты гадали, чему же посвятит президент страны своё «Послание»?

Кто-то склонялся к мысли о том, что главными темами станут экономика и сфера промышленного производства.

Кто-то рассчитывал услышать более детальный анализ событий в ближнем зарубежье. И, в первую очередь, — в Украине. Особенно, в связи с предстоящими там буквально через месяц новыми президентскими выборами. И в связи с весьма непредсказуемой внутриполитической ситуацией в этой близкой нам по крови и по славянским корням стране.

А кто-то предполагал, что основной упор президент сделает на проблемы, связанные с нагнетанием международной военной истерии, вызванной выходом США из «Договора о РСМД».

Но! Владимир Путин, как всегда оказался абсолютно непредсказуем!

И по реакции зала было видно, что уже началом его «Послания» были ошарашены буквально все!

Из полуторачасового доклада президента проблемам обеспечения обороны и внешней политики было уделено всего… 15 минут!

А всё остальное время президент России говорил о насущных проблемах простого рядового гражданина нашей страны! И о том, как к решению этих проблем должны относиться и как реально относятся чиновники разного уровня!

В связи с чем, сразу после окончания «Президентского Послания», давая комментарий корреспонденту «1 Канала», Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, видимо, еще не отойдя от своих впечатлений от всего услышанного из уст президента со сцены, на вопрос о том, что же им было «усвоено» в качестве главной мысли «Послания», ответил примерно в таком ключе: «Президент страны чётко дал всем понять, что российские чиновники – хамы! И многим из них в ближайшее время предстоит поменять своё место работы!»

Вот так, дорогой читатель! Ни много, ни мало!

Так, о чем же таком необычном «Послании» почти полтора часа с трибуны говорил президент нашей Великой Страны, что даже глава его высшего Законодательного Собрания сделал подобного рода выводы?

А говорил он о весьма простых, доступных и понятных вещах!

Говорил о том, что главной ценностью в государстве являются отнюдь не какие-то государственные структуры и учреждения, а самый главный его социальный институт – Семья! И этот «институт семьи» надо всемерно поддерживать! На всех уровнях. И всеми имеющимися у государства средствами и возможностями.

А настоящая полноценная семья не может существовать без детей! И чем больше будет в семье детей, тем лучше будет и для самой семьи, и для всего государства в целом!

Только, вот, без специальной адресной поддержки ни одна многодетная семья в наше время не проживет. А посему, государство должно озаботиться тем, чтобы семьи, у которых появляются новые дети,были материально благополучными. И, хотя бы, помогло решить вопросы с погашением ипотечных кредитов на жильё для этих многодетных семей. В связи с чем, президент предложил при рождении 3-его и более ребенка списывать такой семье 450 тысяч рублей из ипотечного кредита за счет государства. И всемерно поощрять индивидуальное строительство для этих семей, не создавая волокиты с оформлением земельных участков. Отменив за подобного рода строительство вообще земельный налог.

И с детскими ясельками решить, наконец-то, проблему! Создать в них в самое ближайшее время дополнительно 270 тысяч мест. И детей туда оформлять как можно быстрее, без всякой волокиты и чиновничьей мороки.

Поднял в своем «Послании» президент и весьма болевой для России вопрос борьбы с бедностью.

Но, не просто констатировал факт того, что у нас в стране еще не всё ладно в этом вопросе. А реально указал на механизм «социальных контрактов», которые могли бы способствовать сокращению этого страшного социального бедствия. И заявил, что подобного рода «механизмом» за следующие 5 лет смогут воспользоваться порядка 9 миллионов человек.

Снижению уровня бедности, по мнению президента России, будут способствовать и «ипотечные каникулы» для малообеспеченных семей.

То есть, президент дал нашим банкирам и финансистам чёткий намёк: хватит драть с людей три шкуры! И хватит пытаться отнять у людей последнее! Особенно, когда семья находится в сложной финансовой ситуации! Дайте им спокойно прийти в себя – а затем уже можете взыскивать с них ипотечные платежи.

В связи с этим, естественно, следует навести серьезный порядок и на «рынке микрокредитования», где сегодня порой орудуют настоящие мошенники и проходимцы, готовые содрать с простого человека, попавшего к ним в зависимость три шкуры. При этом, президент внимательно поглядел в сторону представителей силовых структур.

Думаю, они все прекрасно поняли! Потому что многие из них сразу начали активно делать себе пометки в блокнотах.

Ну и, конечно же, никакие проблемы социального плана сегодня в России нельзя решить без решения проблем подъема уровня медицинского обеспечения граждан страны!

И здесь тоже неожиданно для многих вдруг прозвучало то, что давно уже не звучало из уст руководства России! И то, чего так давно ждали все жители российской глубинки!

Президент чётко и ясно произнёс: «До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населенных пунктах России!»

Это означает, что, если на протяжении целого ряда лет чиновники разных уровней пытались под разными предлогами и под разными соусами закрывать маленькие районные больнички и фельдшерские пункты на селе, то теперь им (хочешь того или – нет) придется проделать обратный путь.

Причем, особое внимание президент Путин предложил уделить открытию детских поликлиник и больниц.

А возрождение в России по предложению президента понятия «земский доктор», видимо, кое-кого, вообще повергло в шок!

Но, он не просто кинул эту фразу в качестве красивого лозунга! Он сразу же наполнил её реальным смыслом. И предложил поощрять желающих отправиться на село работать «земским доктором» некими «подъёмными средствами» в сумме 1 миллиона рублей, а «земских фельдшеров» — в размере 500 тысяч рублей. Тогда, по мнению президента, никто не будет за десятки километров добираться до элементарной медицинской помощи.

А в целом, в России предстоит создать уникальный Детский Онкологический Центр, на который из бюджета будет выделено 1 триллион рублей. А также — отработать и внедрить систему весьма важной патронатной службы!

Естественно, что, говоря о здоровье граждан страны, президент никак не мог обойти стороной проблему экологии. И, в первую очередь, — решения вопросов с утилизацией отходов!

Не вдаваясь глубоко в эту весьма специфическую тему, могу сказать лишь одно: президент чётко и ясно поставил задачу, и перед чиновниками, и перед правоохранителями – избавиться в данной сфере от всякого рода «мутных структур» (это дословное выражение президента), которые занимаются открытым мошенничеством в данной отрасли, и в ближайшие 2 года закрыть 30 крупнейших свалок, портящих российскую экологию и пагубно влияющих на здоровье простых россиян.

Совершенно очевидно, что не мог в своём «Послании» не коснуться президент России вопросов развития образования в нашей стране.

Он отметил наши достижения в данной области и заявил, что к концу 2021 года практически все школы страны будут иметь доступ к высокоскоростному Интернету. Отметил, что постепенно совершенствуются программы и стандарты образования.

Но, тут же заявил, что важнейшей задачей в системе образования на сегодня является… подготовка квалифицированных педагогических кадров! То есть – школьных учителей!

И это – как раз то, о чём я и группа моих единомышленников активно заявляли на недавно прошедшем в Москве Российском Профессорском Форуме! И именно этот вопрос я ставил перед министром науки и высшего профессионального образования Михаилом Котюковым на Пленарном Заседании РПФ 7 февраля 2019 года в Колонном Зале Дома Союзов.

Нам сегодня в экстренном порядке необходимо вернуть полноценное педагогическое образование в нормальных педагогических ВУЗах!

Более того! В самое ближайшее время, в соответствии с «Посланием президента России», нам предстоит специально готовить учителей для маленьких сельских школ. Их президент в своем «Послании» поименовал «земскими учителями». И даже предложил выделять каждому педагогу, который пожелает поехать на работу в сельскую местность в качестве «земского учителя» (так же, как и «земскому доктору») по 1 миллиону рублей!

Только, вот, видимо, президенту забыли доложить о том, что за последние 20 лет в России фактически было закрыто более 15 тысяч малокомплектных сельских школ. И процесс этот, к нашему большому сожалению и позору, продолжается до сих пор.

Так мне буквально сегодня поступил сигнал о том, что в Дмитровском районе Московской области прокурор района Владимир Белик по совершенно надуманному поводу пытается ликвидировать очередную малокомплектную школу в сельском поселении Габовское. Видимо, этот прокурорский работник невнимательно слушал «Послание президента России» 20 февраля 2019 года. Или не слушал вообще. А если слушал, то многие важные моменты пропустил мимо ушей!

И с подобного рода подходами к указаниям главы государства мы, к сожалению, сталкиваемся повсеместно. Но, наибольшую опасность они имеют, когда их проводниками становятся представители правоохранительных органов и структур. Особенно, если эти органы должны стоять на страже Закона!

Ну, а что же российская экономика? Каковы её перспективы на ближайшее время? И каковы должны быть приоритеты в данной области? Потому что без общего экономического развития страны нельзя говорить ни о каком «благосостоянии» его конкретных граждан.

Это тоже стало предметом президентского «Послания». И здесь Владимир Путин выделил 4 главных приоритета.

Во-первых, производительность труда в стране должна расти опережающими темпами. Ориентировочно выше, чем 33% в год.

Во-вторых, надо создать такие условия, чтобы квалифицированная рабочая сила не утекала за рубеж.

В-третьих, должна чётко работать система инфраструктурных ограничений.

И, наконец, в-четвертых, в России должна быть создана и отлажена работа системы подготовки квалифицированных кадров.

А сопровождаться подобного рода экономическое развитие должно новыми программами освоения огромных российских сельских территорий с использованием новейших «чистых биотехнологий». Это – чрезвычайно важная задача не на одно десятилетие вперед! И у нас реально имеются фирмы, готовые включиться в реализацию этой задачи. К примеру, АО «Аметис», производящий уникальные кормовые добавки и кормовые смеси для нужд сельхозпредприятий.

Только осуществлять все подобного рода «перспективные планы» и «стратегические задачи» предстоит конкретным людям – гражданам России. О благосостоянии и социальном обеспечении которых сегодня и должны серьезно подумать наши отечественные чиновники и представители законодательных органов.

Подумать без бахвальства и славословия.

А, если кто-то из них уже этого сделать не в состоянии, то, как об этом и заявил сегодня во время своего очередного «Послания» наш президент Владимир Путин, пусть лучше «подальше отойдут от станка» и не мешают это делать другим – истинно заинтересованным в будущем России, людям!

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик МАНПО, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н., проф.