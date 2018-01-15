Главная беда современной России

«Пойди туда, – не знаю куда, и принеси то, – не знаю что»

Русская народная сказка

Главная проблема современной России – это вопрос о мировоззрении, об «идейных основаниях» общественной практики: традиционная «религиозно-православная» идеология утратила в начале ХХ века доверие русских масс, перестала удовлетворять их жизненное стремление к практическому преобразованию действительности. К сожалению, сегодняшние правители постсоветской России не уяснили этой генеральной «потребности» русского народа в ясном понимании окружающего мира и своего места в нем. Отсутствие взаимопонимания между правящей «политической элитой» современного российского общества и русскими массами было канонизировано статьей 13 Конституции РФ от 1993 года, запрещающей иметь в стране общенациональную, государственную идеологию. Россия, таким образом, была юридически отстранена от какого-либо концептуально-теоретического, системно-логического представления об окружающем мире и была вынуждена ее новыми правителями жить с «завязанными глазами». Поэтому нет ничего удивительного в том, что все 26 лет постсоветской действительности российское общество «топталось на месте», не зная, «что делать» – куда оно должно идти и к чему надо стремиться? Общим результатом этого бессмысленного топтания на месте стала Киевская «революция достоинства», провозгласившая главным направлением «украинского пути» в будущее – это подальше от России. Идеология постсоветской Украины представляет собой сугубо деструктивное отрицание всей прежней своей жизни и страстное желание ухватиться за руку «западного поводыря» без какой-либо попытки самостоятельно созидать будущее, опираясь на опыт прошлого и интеллектуальные открытия современной эпохи.

Конструктивный ответ на главный вопрос современной России о ее «будущем» состоит, по нашему мнению, в следующем утверждении: в условиях глобализации мирового сообщества и универсализации законов общественной жизни определяющей силой исторического продвижения в будущее становится интегральный разум, целостный потенциал научно-философского интеллекта. Поэтому любое национально-государственное сообщество должно стремиться прежде всего к «ясному пониманию» целостности окружающей действительности, к разработке «целостного мировоззрения», способного обеспечить своими идейными ресурсами саморазвитие глобального социума. Эта современная научно-философская идеология национально-государственной жизни и должна определять перспективные направления в исторической практике российских народов, подсказывая им, что нужно делать для обеспечения своего достойного существования в современном глобальном социуме. Какие же концепции должны подсказать нам ответы на ключевые вопросы современной российской исторической практики?

Первый ответ на идеологический запрос нашего времени дает марксизм-ленинизм советской эпохи, соединивший внешним образом в своем содержании западную «теорию» диалектического и исторического материализма о «линейном характере» мирового развития с «восточной практикой» по консолидации народных масс в деле строительства «справедливого общества».

Вторым идейным ориентиром «новой России» стало «евразийство», подчеркнувшее ее «цивилизационное своеобразие» в мировом сообществе как социального пространства внутреннего объединения духовных потенциалов Запада и Востока.

Третьим концептуальным руководством современной России выступает теория «ноосферизма», указавшая на «интеллектуальную суть» нашего времени как эпохи формирования на базе общественного интеллекта глобального социума.

Четвертой парадигмой мышления современной России является «небополитика», указавшая на значимость в проектировании глобального будущего человечества концептуальных наработок «мудрецов Востока о «циклическом» характере мировой истории.

Пятой концептуальной стратегией поступательного развития России в глобальном социуме служит «Концепция Общественной Безопасности», указавшая на необходимость постоянного «научно-идеологического руководства» общественной практикой, когда ведущей силой социального развития становятся «интеллектуальные круги» общества, представленные учеными и философами, религиозными мыслителями и художественной общественностью, то есть творческая интеллигенция.

Шестой теорией развития Русской цивилизации в глобальном социуме выступает научно-философская система «онтологического символизма», признавшая в Слове «креативный ресурс», практическую основу интеллектуального самоопределения мирового сообщества, обеспечивающую воспроизводство в общественном организме новой духовной энергии для разрешения возникающих жизненных проблем.

Вот те интеллектуальные, системно-теоретические ориентиры, которые способны вывести Россию на светлый путь. Но пока, к сожалению, ее ясный взор все еще закрывает темная пелена «государственного безмыслия», узаконенного статьей 13 Конституции РФ, стремящейся превратить российское общество в «бессловесное стадо» овец. Эта «дико-сказочная» суть постсоветской российской действительности очень живописно передается в веселой «детской песенке» о загадочной стране.

«Отгадать загадку

Предложили мне:

При каких порядках

И в какой стране

Все пути-дороги

Вымело пургой,

Кощей бессмертный бродит

С Бабою Ягой?

Припев:

Пойди туда — не знаю куда,

И принеси то, — не знаю что!

Там Яга – не баба,

Не мужик – Кащей,

Там мозгами слабых

Полчища чертей.

Деревца-цветочки

Не растит никто,

Зато на каждой кочке

Сидит – не знаю что!

Припев.

Пойди туда — не знаю куда,

И принеси то, — не знаю что!

Там везде и всюду

Непонятно все:

Бродит Чудо — юдо,

Ползет ни то, ни сё!

Не муха, не лягушка,

Не рыба и не мясо,

У чертовой избушки

Поганый водят пляс!

Припев.

Пойди туда — не знаю куда,

И принеси то, — не знаю что!

Ой, трудна загадка,

Хоть проста на вид.

Да хитра отгадка, –

Глубоко лежит!

Может, кто подскажет,

Может, знает кто,

Где есть такая сказка,

Где это чёрте что?

Припев.

Пойди туда — не знаю куда,

И принеси то, — не знаю что!»

Гореликов Л.А. – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук