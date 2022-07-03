Горячие точки

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с победой!

Автор:
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник

Вся территория Луганской Народной Республики освобождена от украинских вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сделал важное заявление:

Дорогие соотечественники! Граждане Луганской Народной Республики!
Сегодня, третьего июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах. Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены! Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок. И вот, наконец-то были взяты и такие большие города Луганской области как Рубежное и Северодонецк, а сегодня полностью освобожден Лисичанск! Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днем Великой Победы!

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