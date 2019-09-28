Глава Airbus в России рассказал о системе Connected Experience

XIV Международный авиа-космический салон оказался богат на премьеры и запомнился гостям и участникам форума как богатой наземной экспозицией, так и впечатляющей полетной программой. Количество представленных на МАКС-2019 воздушных судов в общей сложности превысило 200 единиц. Среди них был и самолет компании Airbus лайнер A350-900. Глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт дал интересное интервью, в котором рассказал о своих любимых самолетах и о векторе развития российской авиации.

МАКС-2019, вне всякого сомнения, стал главным событием года в авиационной жизни нашей страны. Отрадно, что с момента проведения последнего авиационно-космического салона его организация и логистика стали лучше, а экспозиция – богаче.Что касается деловой части авиа-космического салона, то по сравнению с предыдущим МАКСом в этом году заметно возросло как число гостей и участников выставки (более 800 компаний из 33 стран мира), так и интенсивность переговоров.

Как подчеркнул в эксклюзивном интервью Air Charter Service глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт, уровень встреч, которые провела компания в рамках МАКС-2019, оказался очень высоким, что стало наилучшим доказательством того, что авиасалон в Жуковском – это эффективная площадка для коммуникаций иностранных компаний с российскими коллегами и чиновниками.

Жюльен Франьятт отметил и рост интереса и посещаемости МАКС-2019 как со стороны простых зрителей, так и со стороны представителей профессиональных сообществ, что говорит о том, что авиасалон в Жуковском является заметным авиационным событием не только в России, но и в мире.

Также глава представительства Airbus в России подробнее рассказал о выставочном самолете А350-900:

— В этом году мы привезли наш самый современный широкофюзеляжный самолет А350-900 (MSN002). Эта модель оснащена элементами Airspace Connected Experience: оборудованием, которое установлено на самолет и может дать представление о салонах самолетов Airbus ближайшего будущего, — отметил Жюльен Франьятт. — В данный момент мы тестируем различные технологии, среди которых беспроводное управление сиденьем самолета, обеспечение связи кабины и салона в полете, различные цифровые проекции. Эти технологии, кстати, впервые были представлены на борту реального самолета в России на МАКС-2019.

На авиасалоне Airbus получил много положительных отзывов о представленной системе Connected Experience, хотя на данный момент эта технология находится на стадии тестирования. Она, как уже было сказано, позволяет понять, как будут выглядеть воздушные перевозки в недалеком будущем. В то же время эта платформа IoT, которая успешно продемонстрировала, как современные авиаперевозчики могут использовать цифровые технологии на благо экипажа и пассажиров.