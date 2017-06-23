Гимн – «Молитва русского народа»!

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна России имперский «Боже, Царя храни!» в замен существующего. Так уместно ли это?

Как известно, гимн «Боже, Царя храни!» был утвержден указом императора Николая I в 1834 году заменивший собою гимн «Молитва Русских» или «Молитва русского народа» — это первый Высочайше утверждённый государственный гимн России. А гимн «Молитва Русских» возник на основании стихотворения В. А. Жуковского. Первые две строфы которого впервые были напечатаны в журнале «Сын отечества» за 1815 год и назывались «Молитва русского народа».

В конце 1816 года Александр I издал указ, который установил порядок исполнения гимна. Гимн должен был исполняться при встречах Императора. Оставался государственным гимном России вплоть до 1833 года, когда был сменён гимном «Боже, Царя храни!». Гимн «Боже, Царя храни!» применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.

Перед гимном «Молитва Русских» был неофициальный гимн «Гром победы, раздавайся!» Гимн создан в 1791 году Гавриилом Державиным (слова) и Осипом Козловским (музыка) на мотив полонеза. Поводом к созданию гимна явилось взятие русскими войсками под командованием А. В. Суворова осман ской креп ости Измаил в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Впервые исполнен 28 апреля (9 мая) 1791 год в Таврическом дворце на грандиозном празднике, заданном Г. А. Потёмкиным для императрицы.

Если сравнить содержание этих трех гимнов, то «Боже Царя храни» более содержательный длиннее и являться развернутым продолжением «Молитва Русских». Гимн «Гром победы, раздавайся!» прославляет Императрицу Екатерину и тогдашние победы русских войск и его содержание к современным реалиям не подойдет. Но, мне как священнику очень импонирует название гимна именно «Молитва Русских», а текст «Боже Царя храни». Название гимна «Молитва Русских» просто универсально для народа, где Православие – государство образующая религия. В названии подчеркивается сакральность, духовность и мистичность содержания; «молитва русских» -это уже и призыв, и наставление, и настрой, это и наша характеристика кто мы и какими мы должны быть.

Но не вбросит ли такое предложение изменения гимна, при всей свое правильности и благовидности кость раздора в нашем обществе? Готовое ли наше общество прикоснуться к святыни? Зачем для ЛДПР вносить такое предложения, и какие будут последствия?

Нине действующий гимн «Россия – священная наша держава» представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна и современные реалии России.

По мнению депутатов ЛДПР, он так и не стал символом, объединяющим большинство россиян. Откуда такое мнение и на основании какой статистики или социального опроса, депутаты не приводят. Но в пояснительной записки сообщается: «Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей».

Депутаты полагают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды. «Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации»,— отмечают парламентарии.

Стоит посмотреть правде в глаза. Даже если, представить, что сегодня уже этот гимн утвердили и его будут исполнять соответственно государственным правилам, то наше общество не готово к его содержанию и это не будет соответствовать действительности в силу того, что в государстве не монархия и нет у нас монарха. Это, то же самое, если я куплю бензин, а машины у меня нет. И вряд ли депутаты ЛДПР этого не понимают.

Но зачем им это?

Такие вбросы могут послужить как к негативным последствия – однозначно, закон не будет принят и постановка этого вопроса дискриминирует сакральность сути намерения, и может послужить позитивным последствия – это подготовка народа к будущей монархии, о возрождении которой существует много пророчеств.

Все же стоит говорить о необходимости возрождения наших истоков, русской монархии, имперской атрибутики. Стоит снять слой фальши и дискриминации нас русских, нашей истории. Стоит ставить памятники монархам России, например, как Царю Иоанну Грозному. Но для принятия законодательно имперского гимна, сперва, площадкой воплощения должен стать подготовленный народ, иначе это останется маргинальным пиаром, дискриминирующий сакральность сути вещей.

Но на все воля Божья о временах и сроках исполнения пророчеств о восстановлении Монарха. Да есть и будут противники Домостроительства Божия, и, поэтому, я хочу ответить словами Божьими сказанные ангелом пророку Ездре: « И Он сказал мне: нет судии выше Бога, нет разумеющего более Всевышнего. Погибают многие в этой жизни, потому что нерадят о предложенном им законе Божием. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, не будут наказаны. А они не послушались и воспротивились Ему, утвердили в себе помышление суетное. Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что Его нет, не познали путей Его, презрели закон Его, отвергли обетования Его, не имели веры к обрядовым установлениям Его, не совершали дел Его. И потому, Ездра, пустым пустое, а полным полное» (3 Езд. 7:19-25).

Автор: доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук протоиерей Олег Трофимов