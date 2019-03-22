Гибель российского императора Павла I Петровича. Реальные действия великого князя Александра

Сегодня публикуются десятки материалов: архивных документов и мемуаров, представляющих период правления российского императора Павла I в его объективной содержательности и духовном единении. Время анекдотов и необъективных оговоров императора неумолимо проходит. Наступает время для политических и исторических выводов и принятия определённых мер по защите истории правления Павла I и истории этого периода развития России от фальсификаций.

Отметим издание в последние годы уникального труда Николая Михайловича Коняева «Подлинная история Дома Романовых. Путь к святости» (М.: Вече, 2013). И этом труде автор уделил много внимания правлению Павла I и истории его гибели.

Вместе с тем, он, на наш взгляд, недостаточно объективно представил правление императора Александра I, пользуясь, очевидно, фальсифициро-ванными источниками. Однако, об этом позже. Пока отметим издание в 2010 и 2014 году ещё одного исторического труда о Павле I с редким для сегодняшнего дня названием «Божий царь». Автор Елена Ивановна Карасева.

Данные тенденции в очищении исторической памяти российского императора Павла Iот политических и иных оговоров и фальсификаций будут, очевидно, продолжаться и должны привести, в конце концов, к изменению широкого общественного мнения об эпохе его краткого правления и его государственной деятельности.

Известно, что после смерти своей матери императрицы Екатерины II Великой Павел вступил на российский престол и начал активные преобразования. Повышенными требованиями к бывшим фаворитам матери, придворным вельможам, титулованному дворянству, чиновникам государственных структур, высшему армейскому командованию и должностным лицам он вызвал неприятие с их стороны и подготовку заговора. Недооценка заговорщиков, и, очевидно, искусность мерзавцев, как известно, привела к его гибели.

Между тем, нововведения императора Павла в хозяйстве страны и в армии были полезны для России и получали поддержку со стороны рядовых граждан, крестьян и солдат, младшего офицерского состава. Знаменитый герой Отечественной войны 1812 года генерал от инфантерии Александр Петрович Ермолов говорил в конце своего жизненного пути, что из 5 царств, которые ему было суждено увидеть, особенно полезным было правление Павла I. Но, по его словам, история узнает и отдаст ему должное не скоро. Мы надеемся, что это время приближается.

Сегодня, когда возникает много вопросов и вполне объективных обвинений властей Совдепиив гибели императора НиколаяIIи ужасающей всех здравомыслящих людей гибели его венценосной семьии многочисленного обслуживающего персонала в 1918 году, возникает вопрос о ситуацияхвозможной гибели императорской семьи в 1801 году, когда заговорщики убивали императора Павла I Петровича в Михайловском замке.Между тем, как не покажется странным несведущим, угроза гибели редкой семьи ПавлаI из венценосной плодовитой супруги Марии Фёдоровны и 10 замечательных детей (по возрасту: от взрослых, почти взрослых и до младенцев),была достаточно реальной. Об этом свидетельствуют воспоминания современников, которые опубликованы сравнительно недавно. Из них следует, что в составе заговорщиков, изменивших императору, находились горячие головы, которые предлагали уничтожение всей семьи императора.

Они объясняли своё предложение возможным мщением со стороны членов императорской семьи, преследованием. Почему же это предложение не получило поддержки? И не было реализовано?

На наш взгляд, причины этого нужно искать в том доверии, которое вызывала фигура великого князя Александра Павловича, который планировался заговорщиками к занятию российского престола после гибели отца. Очевидно, степень этого доверия была достаточной и имела вполне приемлемую аргументацию. В чём же она состояла? Тут мы можем, естественно, выставить для обсуждения только некоторые предположения. Всем известно, что ключевую роль в заговоре играл первый царедворец и приближённое лицо ПавлаI Пётр Алексеевич Пален. Его тонкую лицемерную игру «на лезвии ножа» Павел Петрович не видел, будучи излишне доверчивым и, очевидно,перегруженным государственными делами. Между тем данное лицо плело интриги, несколько лет втягивая в заговор многочисленных недовольных правлением императора.

О причинах заговора и его финансировании со стороны Англии мы говорить не будем, поскольку многое уже сказано. Отметим только, что основными причинами были частные интересы вельмож, которые потеряли влияние и «хлебные» должности после смерти императрицы Екатерины II. Конечно, не о каких социальных причинах и тем более революционных процессах в России в то время речи быть не могло. Кстати, Павел I освободил из ссылки известного писателя Радищева.

Следует отметить, что тайный главарь заговорщиков граф Пётр Пален пытался впоследствии представить убийство императора как свержение тирана, и даже как относительно бескровную революцию. Но Англия и весь Запад ему, в конце концов, не поверили. Слишком мало крови посчитали они. Убийство императора оказалось банальным преступлением придворной камарильи и обиженной титулованной знати по наущению масонов Англии.

Нужно подчеркнуть, что это очевидное преступление до сих пор, то есть, за два с лишним столетия, не получило должного уголовного расследования, а действия участников преступления не получили должной правовой оценки и не подверглись историческому осуждению. На наш взгляд, это сегодня очень важно, поскольку представляет достаточно мерзкий и показательный прецедент исторической безнаказанности за преступление такого уровня и значения.

Теперь о сути нашего взгляда на события. Многие исследователи примитивно повторяют аргументацию преступников в части участия великого князя Александра Павловичав заговоре. Фактически они прикрывались (сегодня прикрываются их здравствующие потомки!) надуманной и придуманной ими позицией Александра, пытаясь скрыть своё преступление и защитить себя за его императорской спиной.

Между тем, ситуация с позицией великого князя весьма отлична от той, которую навязывают преступники. Главную роль в мнимое втягивание Александра в преступление против своего отца сыграл, как известно, граф Пален. Искусно лицемеря, он противопоставил отцу и императору Павлу Петровичу его старших детей Александра и Константина. Фактически никакого противопоставления и противодействия сыновей отцу не было. Но, имитируя недовольство отца в отношениях к сыновьям, граф Пален создавал обстановку недопонимания и недоверия между ними. Решающим оказалось решение горячего и, безусловно, нервного отца Павла Петровича отправить сыновей, которые, якобы, по словам того же Палена были участниками тайного заговора, в Шлиссельбургскую крепость. Аргументом Палена перед императором было, якобы, желание жёстко предупредить предательство сыновей.

Поддавшись его лживой аргументации, Павел Петрович подписал провокационный указ. Пален тут же отправился к семье императора и ознакомил сыновей и императрицу Марию Фёдоровну с этим указом, чем их чрезвычайно смутил. Обосновывая позицию ПавлаI и его неожиданный указ нервной болезнью императора и последующий вред от его больного состояния для всей России, он внушал сыновьям и императрице, что Павел нуждается в срочном лечении, а это может последовать только после его отставки. Родные сыновья и императрица не знали, что и делать в этой ситуации.

Они и предполагать не могли, что механизм заговора и гибели императора уже запущен. Отношения сыновей и отца не допускали в тот момент личных контактов и разъяснения ситуации. И этим коварно и подло воспользовался граф Пален и его единомышленники. В результате, Палену удалось уговорить великого князя Александра дать согласие на занятие престола в случае отстранения от императорской власти Павла для лечения от выдуманной нервной болезни.

Между тем, до активной фазы заговора оставались только часы, о чём близкие императора и не догадывались. Последующие события не давали уже никаких шансов разрешить недоразумение личной встречей: заговорщики уже преодолевали охрану. Обстоятельства захвата императора Павла в его покоях в Михайловском замке и само убийство императора, всем известны. Характерно, что сам Пален опасаясь своего возможного краха в этом не участвовал. Участвовали другие. Список их известен. Известны и воспоминания независимых свидетелей.

Великие князья Александр и Константин оказались в этой ситуации статистами и даже в известной степени заложниками сфабрикованных обстоятельств. Чем до сих пор пользуются тайные и явные враги России, не желающие раскрытия этих обстоятельств и признания своей вины.

В данной ситуации, когда гибель отца стала горькой реальностью, решение великого князя Александра не противодействовать событиям, на которые он уже не мог повлиять, и принять жестокую действительность и трагическую гибель отца как собственное обречение на императорскую власть. К последней, заметим, он никогда не стремился! Не в последнюю очередь на его решение повлияла большая зримая опасность для всей императорской семьи. Все 10 прекрасных детей императора Павла и их мать Мария Фёдоровна могли быть растерзаны заговорщиками в ту же ночь или уже утром следующего дня в случае его отказа.

В данной ситуации Александр Павлович сумел сыграть роль податливого и понимающего заговорщиков наследника престола. Наверняка, это было совсем непросто. Но выбора у него и всей семьи императора не было. В данных обстоятельствах нужно отдать должное его мудрости, исключительному мужеству и редкой выдержке. В последующем все годы его правления он вёл очень тонкую и осторожную политику по устранению участников заговора от активной политической деятельности, контролировал их духовное и нравственное состояние. Многих из них он не отпускал далеко от себя, полагая, очевидно, что на глазах, они более видны, более видны их планы и более зависимы от него и общегосударственных решений. Надо отметить, что Александр I в течение своего правления создал достаточно много совещательных структур, органов, государственных советов, в которые при случае включал бывших заговорщиков. При очевидной видимости их показной значимости в них и утолении их личного честолюбия, он многое знал об их деятельности, мыслях и стремлениях. Ключевые решения же принимал самостоятельно и обдуманно, не злоупотребляя своими правами самодержца. Напротив, вёл своё правление крайне демократично. Думать, что Александр I Павлович не уделял внимания жизни большой венценосной семье и пустил ситуацию отношения самодержавной власти с придворными кругами и вельможами на самотёк, было бы крайне неправильным и несправедливым к самому императору, о талантах которого предпочитают умалчивать. Немало было тайных предателей и противников войны с Наполеоном. Иные многие годы не могли простить Александру I взятие Парижа 19/31 марта 1814 года и капитуляцию Франции.

Безусловно, император был тонким психологом, тактиком и стратегом в придворной жизни, что позволяло ему лавировать в случающихся противостояниях и многие события и конфликты решать в свою пользу. Во многих случаях во время освобождения России в 1812 году он опирался на героическую культуру русского народа, его традиции и православное вероисповедание. Последнее весьма отличало его весь период 25-летнего успешного правления, преодолевшего крайне агрессивное наполеоновское нашествие и другие видимые и невидимые катаклизмы как внутри семьи, так и в стране в целом, и даже в Европе, от трагически закончившегося довольно краткого периода правления отца Павла I Петровича, который всегда был перед его глазами.

Александр Шуринов, академик ПАНИ