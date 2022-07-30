Гибель пленных «азовцев» в Еленовке. Киев путается в показаниях

По последним данным, в результате обстрела СИЗО погибли 53 украинских военнопленных, более 70 получили ранения. Также пострадали восемь сотрудников колонии. На месте обстрела обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости. На некоторых обломках сохранились части номеров.

“Прилёт был сильный, мощный. Всё начало гореть. Мы начали выбираться”, — рассказал один из оставшихся в живых азовцев.

По словам пленных, прилётов было несколько, в тот момент все ещё спали. Также пленные отмечают, что не ожидали такого отношения со стороны украинского командования.

Украинские власти ожидаемо возложили вину за гибель военнопленных на Россию. Вчера в укроСМИ появилось сразу несколько версий происшедшего.

Лидер «Азова» Билецкий заявил что Еленовку обстреляли сами россияне «чтобы скрыть пытки и убийства военнопленных». Чуть позднее стали разгонять версию о том что взрыв произошел внутри барака, а пленные в момент взрыва уже были мертвы. Одновременно появилась информация от СБУ с записью «перехвата телефонного разговора» между офицерами НМ ДНР о том что рядом с колонией находилась позиция «Градов». По ним якобы прилетела «ответка» от ВСУ и случайно накрыла барак с военнопленными. Затем была вброшена совсем уж экзотическая версия о том что барак взорвала ЧВК «Вагнер» с целью скрыть хищение средств, выделенных на содержание пленных. Я не шучу. Очевидно украинские власти проецируют на ДНР собственные вороватые привычки.

Как говорится, версий много. И все правдивые. Одна правдоподобнее другой. Вечером Зеленский собрал СНБО чтобы обсудить случившееся. Очевидно будут вырабатывать единую версию, которую станут продвигать в украинских и западных СМИ.

История с убитыми «азовцами» явно будет иметь продолжение. Решение убить их чтобы избавиться от слишком говорливых свидетелей и исполнителей было очень рискованным шагом для киевского режима.