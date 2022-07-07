Германия отказалась поставлять Украине бронемашины Fuchs.

Об отказе заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Решение она объяснила нежеланием “обирать Бундесвер” и отказалась принимать “безответственные решение” (Bild).

Комментарий. Что интересно, сейчас в Европе как-то почти все вдруг охладели от идей поставлять Киеву системы вооружений.

Причина? А кто его знает… То ли западных политиков не устраивают последние скандалы с перепродажей их техники России (чем по тихому занимаются офицеры ВСУ), то ли зима близко и с газом проблемы.

В общем, неважно в чем причина, а важно, что пока эти старые машины отправятся не на Украину, а на склады хранения Бундесвера.

Юрий Подоляка