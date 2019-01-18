«ГАЙДАРОВСКИЙ ШАБАШ» ЗАВЕРШИЛСЯ! ЖДЕМ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ РОССИИ!

17 января 2019 года завершился, так называемый, «Гайдаровский форум».

Весьма характерно, что в его открытии 15 января принимал участие лично премьер-министр России Дмитрий Медведев. Из-за чего вся РАНХиГС была превращена в «спецзону», и все рядовые участники «форума» сходили с ума в давке. Потому что их не допускали на площадки «форума» пока оттуда не удалится «высокое руководство» России, общавшееся с «советниками» из «Всемирного Банка».

А, вот, завершал свою работу «форум» 17 января под причитания «либеральной оппозиции»: Леонида Гозмана, Дениса Драгунского, Георгия Сатарова, Дмитрия Орешкина, Алексея Левинсона, Татьяны Ворожейкиной, Андрея Колесникова. И, конечно же, — представителя «Высшей Школы Экономики» — Николая Петрова. Которые заверили всех пришедших на завершающее заседание участников «гайдаровского шабаша», что они «продолжат борьбу с этим ненавистным режимом»!

И они — абсолютно правы!

С таким лицемерным режимом, который, с одной стороны, активно приветствует и продолжает дело разрушения России, начатое «либералом» Гайдаром под руководством «советников» «Всемирного Банка», а, с другой стороны, пытается сделать красивую мину при плохой игре и показать, что в России есть какие-то зачатки гуманизма, демократии, социально ориентированной политики, действительно, нужно бороться!

Только борьба эта должна идти совершено в иной «весовой категории» и не под присмотром тех самых «советников» из «Всемирного Банка», которые 30 лет назад заварили в России всю эту «кашу»!

Весьма характерная деталь. Ряд уважаемых людей, заявленных к участию в данном «шабаше», там так и не появились! Видимо, не смотря даже на «покровительство» этому «мероприятию» со стороны председателя Правительства России г-на Медведева, они посчитали для себя невозможным принимать участие в подобного рода безобразном «политическом шоу»!

Не приехали на заявленные «дискуссии» министр просвещения России Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Что делает им Честь!

Не прибыл туда, правда, и Андрей Фурсенко! Но, видимо, после того, как ему доложили о том, что по «форуму» шастает ненавистный ему профессор Сергей Комков и публично задает весьма неудобные вопросы. На которые ему нечего будет ответить…

В самое ближайшее время мною будет написан и опубликован подробный аналитический материал по итогам «гайдаровского шабаша»!