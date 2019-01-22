«Гайдароский шабаш» в «главной кузнице российских государственных кадров»

Взгляд изнутри независимого эксперта

15 января 2019 года верные российские «гайдаровцы» собрались на свой ставший уже традиционным юбилейный, десятый по счету «форум». Который по их замыслу должен превзойти по всем основным параметрам знаменитый «Давос».

Действительно, если взглянуть на список организаторов, модераторов, «экспертов» и участников, то он изобилует именами официальных российских лиц, некоторых представителей российской политической «элиты». А также – именами представителей, в первую очередь, западных крупнейших корпораций и банков. И, опять-таки в основном – представителями западных дипломатических кругов.

Кроме того, в глаза бросается явное преобладание в числе, так называемых, «экспертов» представителей самой «Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы» при Президенте РФ (РАНХиГС). А также – «Высшей Школы Экономики», которую ведущие специалисты в области образования и науки России между собой давно уже именуют одним коротким, но ёмким словечком «Вышка».

И между всеми этими именитыми «экспертами» тихонечко «затерялось» несколько человечков.

На первый взгляд, не таких уж именитых. Но! Только на первый взгляд. Потому что эти «скромные люди» представляли на нашем отечественном российском «гайдаровском форуме» достаточно серьезные организации, сыгравшие в свое время (и продолжающие играть до сих пор) весьма зловещую роль в развале всей экономической, социальной и политической сферы России.

Речь идет о представителях МВФ (Международного Валютного Фонда) и Всемирного Банка.

От МВФ в работе данного уникального «форума» принимали участие Габриэль Ди Белла – глава Постоянного представительства МВФ в Российской Федерации (есть, оказывается, у нас в стране и такое (!)) и Вито Танци – директор Департамента по вопросам государственных финансов (1981-2000 г.г.). А от Всемирного Банка в «форуме» принимали участие АндрашХорваи – директор и постоянный Представитель Всемирного Банка в России (!), Европе и Центральной Азии и Харри Патринос – руководитель практики «Образование» в регионе Европа и Центральная Азия.

Официальным же руководителем данного «форума» в соответствии со специальным Поручением председателя Правительства России Дмитрия Медведева стал его первый заместитель (он же – министр финансов России) Антон Силуанов. А «программный комитет» этого «эпохального мероприятия»возглавил знаменитый «гайдаровец» — Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Ну, что же! Как у нас принято говорить в подобных случаях: комментарии здесь излишни!

Естественно, что при подобном подборе кадров руководителей столь значимого «международного мероприятия» (и, уж тем более – его «экспертов» и «советников») на его открытие прибыл собственной персоной глава Российского Правительства Дмитрий Медведев. Чем вызвал, с одной стороны, бурную радость организаторов,VIP-гостей и группы специализированных «экспертов», а, с другой стороны, — полную сумятицу и неразбериху, почти переходящие в панику среди простых рядовых участников «форума». Ибо, их попросту по старой, хорошо отработанной у нас в стране практике, долго держали в маленьком и тесном предбаннике 1-го учебного корпуса РАНХиГС. Поскольку «их высочества» шибко разговорились с VIPами и «спецэкспертами», забыли про важнейшие государственные дела и никак не могли вовремя покинуть «поляну шабаша»!

Пардон, — «форума»!

Так какие же глобальные проблемы обсуждались на этом уникальном «форуме»? И какие важнейшие для России рекомендации были здесь разработаны и приняты?

Почему я ставлю вопросы именно так, спросит читатель?

Да, потому что тема «форума» заявлена именно в таком ключе: «Россия и Мир: национальные цели развития и глобальные тренды»!

И в течение 3 дней на всех площадках РАНХиГС было проведено в общей сложности 107 разнообразных «деловых завтраков», «экспертных дискуссий», «круглых столов», «презентаций», «панельных дискуссий» и прочих «встреч».

«Дискутировали» обо всем! Начиная от проблем экономики. Перебрасываясь с них на проблемы образования и науки. Затем – на здравоохранение. Потом – на развитие регионов России. И даже – специально обсуждали развитие театра!

Причем, интересен сам характер проходивших «дискуссий».

Сначала с докладом по заявленной теме выступал какой-то специально подготовленный чиновник или специалист РАНХиГС. Либо – очередной научный сотрудник «Вышки». Потом — несколько также заранее подготовленных «дискутантов» высказывали свою точку зрения. Которая в большинстве случаев ничем не отличалась от мнения основного докладчика. А присутствующие в зале участники «форума» были обречены на то, чтобы быть всего лишь безмолвной массовкой для этого мнимого «дискуссионного обсуждения». И любая попытка высказать из зала какую-то иную точку зрения тут же пресекалась на корню!

Так, к примеру, прибывшим в первый день «форума» на одну из «дискуссионных площадок» предлагалось обсудить весьма странную тему «Зачем государству школа, а школе государство?» Странную хотя бы потому, что практически обсуждать в данной теме нечего! Ибо, сегодня любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что школа (как и вся система образования в целом) выполняет важнейшую социальную функцию формирования личности подрастающего гражданина государства. И без школы не может существовать никакого государства. А без государства никогда не будет существовать сама школа.

Тем не менее, на протяжении двух часов официальные «дискутанты» долго и нудно рассуждали на эту тему, пытаясь убедить друг друга в абсолютно всем прекрасно известных истинах. А заодно – и прорекламировать свою коммерческую деятельность.

Так гендиректор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин поспешил сделать потрясающее заявление. Из которого явствовало, что его коммерческая структура фактически подменила собой Российскую Академию Образования (!).

Видимо, появления на данном уникальном «форуме» реального эксперта на уровне президента Всероссийского Фонда Образования вообще никто не ожидал. И, уж тем более, никто не ожидал, что этот опытный эксперт заявит о себе сразу в первый же день его работы. Поэтому по залу тут же прошелся ропот с его фамилией на устах. И все участники дискуссии начали оглядываться по сторонам в его поисках.

Что было вполне оправдано. Так как подобного рода «дискуссии» в педагогической среде без участия реальных, действующих и квалифицированных экспертов не приемлемы в принципе. Поэтому, нарушая все каноны и правила «российских гайдаровцев», проникший на «форум» президент Всероссийского Фонда Образования все-таки прямо с места вступил в спор с «дискутантами» и сумел задать им несколько вопросов, поставивших их в весьма неловкое положение.

Ситуация усугубилась тем, что его позицию (неожиданно для всех) поддержала советница президента России Александра Левицкая.

Но, подобная картина, по всей вероятности, наблюдалась далеко не на всех «экспертных дискуссиях»!

О чем можно было убедиться во второй и третий день «форума».

А на второй день «форума» речь зашла об итогах приватизации государственной собственности.

И тут удивленные участники этого «эпохального мероприятия» узнали от «дискутантов», представлявших РАНХиГС, «Вышку» и Федеральное Агентство по управлению госимуществом, что за прошедшие 30 лет под «прихватизацию» попало не все государственное имущество и не все национальное достояние страны! А, следовательно, срочно требуется принять ряд мер к тому, чтобы оставшееся государственное имущество было передано за бесценок (считай – подарено) нашим доморощенным «олигархам»! Но, лучше всего – представителям западных иностранных кампаний! Тогда оно точно попадет в «надежные руки» и «будет работать эффективно».

Вот только «дискутанты» как-то скромно все время упускали простые вопросы: на кого и как будет «работать» это «имущество»? Что от этого получит Российское государство и его многомиллионное население? И не «уплывут» ли опять доходы от использования этого бывшего госимущества куда-нибудь в очередные «офшоры»?

А задать подобного рода вопросы «модераторы» дискуссии никому так и не дали!

Видимо, для того, чтобы лишний раз не будоражить сознание несознательных граждан!

Не меньшие чудеса творились и на других «экспертных дискуссиях».

Так на «дискуссии» по теме «Образование и экономический рост: стратегия на перспективу», где с основным докладом выступала одна из главных последователей идей Гайдара, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко, а ее «оппонентами» были объявлены руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ректор «Вышки» Ярослав Кузьминов, вообще договорились до того, что образование должно работать исключительно «на нужды рынка». И никакого среднего профессионального образования в России в принципе развивать не надо! А, если таковое пока и существует, то лишь как некий придаток к системе высшего образования! В связи с чем, выпускникам ПТУ и колледжей надо будет, в первую очередь, сдавать не экзамен по профессии, а некий аналог ЕГЭ! То есть, — писать глупые тесты. Для того, чтобы суметь какими-то правдами или неправдами «прорваться» в любой ВУЗ! И, тем самым, улучшить показатели России в неких «международных рейтингах».

Такова, по их мнению, «основная стратегия на перспективу»!

Но, и на этой явной глупости чудеса с обсуждением проблем системы образования на уникальном «гайдаровском форуме» не закончились.

Потому что под руководством «главного шоумена России» Михаила Швыдкого, который в настоящее время по какому-то странному стечению обстоятельств стал Специальным представителем президента России по международному культурном сотрудничеству, состоялась еще одна «экспертная дискуссия» по теме «Международное образовательное сотрудничество в условиях экономических и политических ограничений».

И все бы во время данной «дискуссии» было красиво и пристойно, если бы не одно НО!

А заключается оно в том, что в данной «дискуссии» принимали участие только представители западных стран и западных образовательных университетов и сообществ. В связи с чем у многих рядовых участников «форума» возникло впечатление, что Россия уже давно перестала быть частью Славянского Мира! И что Восточная Европа перестала входить в «Зону интересов» Российского государства!

А, возможно, это связано лишь с тем, что одним из теневых руководителей данного «форума», как я уже отмечал ранее, является официальный представитель Всемирного Банка Харри Патринос – руководитель практики «Образование» в регионе Европа и Центральная Азия. И российские организаторы «форума» всего лишь четко следуют «советам» и «рекомендациям» своих теневых руководителей из Всемирного Банка и МВФ.

Эта тенденция, кстати, весьма ярко проявилась во время проведения, так называемого, «круглого стола» по теме «Молодое поколение: интеграция в будущее». В ходе которого опять доминировали «эксперты» РАНХиГС и «Вышки», видимо, подогреваемые изнутри все теми же «советничками» Всемирного Банка.

Потому что на заседании данного «круглого стола» на полном серьезе трезвые и здраво мыслящие, на первый взгляд, люди с умным видом рассуждали о «цифровизации и искусственном интеллекте», о «технологиях виртуальной и смешанной реальности», о «глобальном обучении» и прочей ерунде.

А, если говорить более понятным языком, то рассуждали они о том, как постепенно превратить подрастающее поколение в тупых и безмозглых роботов!

Думаю, кому и зачем это нужно осуществить – всем реально мыслящим на Земле людям давно уже понятно! Не понятно это только до сих пор нашим доморощенным «гайдаровцам», способным ради того, чтобы угодить своим западным хозяевам, даже на то, чтобы на корню уничтожить своё собственное подрастающее поколение.

Не обошлось на данном уникальном «форуме», конечно же, и без обсуждения региональных проблем России.

Вот только если их кумир Егор Гайдар делал все для того, чтобы полностью обескровить регионы России, и намерений своих никогда не скрывал, будучи главой российского правительства и отбирая у регионов последние доходы на нужды погрязшей в долгах государственной администрации, то нынешние его «последыши» все свои действия пытаются прикрывать красивыми разговорами об экономической и социальной заботе о судьбах регионов.

Только получается это у них все с точностью до наоборот!

И это прекрасно показала «экспертная дискуссия» по теме «Национальный проект «Образование»: 9 жизней регионов».

В ходе этой «дискуссии» (которая также проходила при явном доминировании сотрудников РАНХиГС и «Вышки») стало совершенно очевидно, что никакого реального «толчка» к развитию образовательной и социальной сферы эти, так называемые, «нацпроекты» не дали! Потому что, дав некоторую небольшую сумму на то или иное учреждение из федерального бюджета, дальше государство полностью устраняется от финансирования этого «проекта». И субъект Федерации дальше должен сам изыскивать средства для продолжения «проекта». Или – тихонько его прикрывать. А среднее профессиональное образование (в развитии которого сегодня больше всего нуждаются не только регионы, но и вся Россия) вообще не попадает в разряд финансируемых за счет «нацпроектов». И все ПТУ и колледжи должны финансироваться исключительно из региональных бюджетов. Во многих из которых (как принято говорить у нас в народе) порой – «дырка от бублика»!

Видимо, не случайно на данную «дискуссию» так и не пришла заявленная по Программе «форума» министр просвещения России Ольга Васильева. Потому что она – человек достаточно совестливый. И ей было бы неудобно смотреть в глаза представителям регионов и заверять их в том, что она сделать не сможет.

Чего нельзя сказать об организаторах «форума»!

Которые, в отличие от некоторых пока еще изредка встречающихся в эшелонах власти России порядочных людей, весьма активно пропагандировали идеи своего абсурдного «мероприятия» через всю систему российских и зарубежных СМИ.

Только они так до конца и не поняли, что то, что происходило на площадке Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации при активном участии Высшей Школы Экономики и под тщательным присмотром «советников» Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка, настоящие реальные эксперты давно уже окрестили «гайдаровским шабашем»! Направленным не на созидание, а на разрушение Государства Российского и всей его экономической и социальной сферы!

И за доказательством тому не надо ходить далеко.

Если открывал данный «форум» лично премьер-министр России Дмитрий Медведев, то завершали его работу своей секцией-митингом верные друзья и соратники Егора Гайдара: Леонид Гозман, Денис Драгунский, Георгий Сатаров, Татьяна Ворожейкина, Дмитрий Орешкин, Алексей Левинсон, Андрей Колесников.

Как вы сами понимаете, не могло здесь обойтись и без представителя «Вышки». Так что, в этом завершающем «акте» принимал самое активное участие профессор «Вышки» Николай Петров.

Вот эта самая «команда» и подвела главные итоги «гайдаровского шабаша».

Их встреча так и называлась: «Политические тенденции: оценки, анализ, прогнозы».

Так вот! В соответствии с этими «прогнозами», уже в самое ближайшее время Россию ждут серьезные перемены!

Причем, самым лучшим вариантом будет не организация «майданов», а постепенный захват всех ключевых позиций во власти изнутри. То есть, — продолжение внедрения «своих людей» во все властные структуры.

И самый лучший вариант для Государства Российского – его переход под «внешнее управление»!

К чему нам всем и предстоит срочно готовиться!

Ибо, таково основное решение очередного юбилейного «гайдаровского шабаша» и его теневого «оргкомитета»!

А всё, что представлялось в течение трёх дней доверчивой российской и зарубежной публике на территории «главной кузницы российских государственных кадров» под весьма красочным названием «Гайдаровский Форум», — это, как говорят у нас в народе, — полная туфта!

Сказка для дураков!

А, верить или не верить в эту сказку – личное дело каждого здравомыслящего гражданина Великой России.

Сергей Комков – президент Всероссийского Фонда Образования, академик МАНПО, академик Международной Славянской Академии, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н., проф.