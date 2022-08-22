ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

ФСБ сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной. Главное:

— За убийством стоят украинские спецслужбы

— Исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения

— Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан

— Они арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дугина

— Для слежки за девушкой использовался «Mini Cooper». На нем трижды меняли номера – использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины

— В день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псков в Эстонию

— Материалы расследования переданы в СК