ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

ФСБ сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной. Главное:
— За убийством стоят украинские спецслужбы
— Исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения
— Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан
— Они арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дугина
— Для слежки за девушкой использовался «Mini Cooper». На нем трижды меняли номера – использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины
— В день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псков в Эстонию
— Материалы расследования переданы в СК