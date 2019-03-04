Новости

 

 

Авторы

Закон и беззаконие

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Бердску и задержал его начальника Алексея Зорина

тюрьма
Март 04
03:43 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 1 марта провели оперативно-следственные мероприятия в отделе МВД по городу Бердску (Новосибирская область).

Как сообщили изданию очевидцы, отдел полиции «штурмовали бойцы спецназа». При этом обыски при участии ФСБ прошли в кабинетах следственного отдела и в отделении наркоконтроля. В результате был задержан начальник бердского отдела МВД Алексей Зорин — в момент задержания он оказал сопротивление.

По словам источника в правоохранительных органах, когда в кабинете Зорина на четвертом этаже шел обыск, полицейский разбил свой мобильный телефон, а потом бросился к окну, пытаясь выкинуть устройство. Однако его действия успели пресечь оперативники, — сообщает региональное издание «Бердск-Онлайн».

По данным «Интерфакса», в настоящее время Зорину инкриминируется часть 4 статьи 159 УК России («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Как считает следствие, в начале 2019 года полицейский купил у задержанного по подозрению в торговле наркотиками автомобиль Mitsubishi Outlander за 400 тысяч рублей. Позже Зорин продал машину почти за один миллион рублей. 4 марта Центральный районный суд Новосибирска арестовал обвиняемого почти на два месяца, до 2 мая.

Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Цирковое правосудие «по-лотошински»

Цирковое правосудие «по-лотошински»

Видимо, система российского правосудия уже дошла до своей крайней точки. Потому что она фактически постепенно превратилась не просто в некий фарс, о котором уже давно говорят все независимые эксперты-правоведы, но

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright ИА "Русские Новости". All Rights reserved.