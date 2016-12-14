«ФРОНТОВИКИ» ИЗ САМАРСКОЙ «РОДИНЫ» ОБНАРУЖИЛИ СГОВОР ПОСТАВЩИКОВ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ СПИДОМ

Лишь немногие регионы в России не замечены в нарушениях антимонопольного законодательства при организации закупок лекарств и медицинских изделий для государственных нужд. Во многих случаях участники торгов вступают в откровенный картельный сговор, чтобы не допустить снижения стартовой цены. По закону ВИЧ-инфицированные в России должны быть обеспечены жизненно важнымипрепаратами за счет бюджета страны. Регулярные проблемы с закупкой антиретровирусных препаратов начались в 2013 году, когда функции по приобретению лекарств были переданы региональным властям. Подобный случай был выявлен и в Самарской области.

Еще в марте 2015 года активисты Проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» инициировали проверку прозрачности закупок Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и Тольяттинской городской клинической больницы №5 и их партнеров — поставщиков медицинских препаратов на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В ходе проверки «фронтовики» обнаружили сговор поставщиков, а такжеявные признаки завышения цен на лекарства. Однако главный врач регионального СПИД-центра не увидел в этой ситуации противоречия и аномалий. По его мнению, лекарства для ВИЧ-инфицированных не смогли закупить из-за увеличенияцен на импортные препараты.

Активистов удивил тот факт, что постоянные участники аукционов в 2014 году не проиграли ни один из торгов. Игроками оказались: «Фарм СКД», «Симбирск Фарм», «Новафарм» и «Мединторг». По словам члена Совета регионального отделения партии«РОДИНА» в Самарской области,координатора Проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» Вадима Нуждина, «из-за завышенной цены контракта общая сумма по изученным закупкам была завышена более чем на 25 млн. рублей». Стоит отметить, что сэкономленная при закупках сумма могла бы стать реальным подспорьем в борьбе с распространением СПИД в регионе.

После выявления нарушений было направлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет, антимонопольную службу и лично главе Самарской области с просьбой разобраться в организации закупок.

«Этой проблемой мы начали заниматься полтора года назад. Причиной послужили высказывания многих медицинских экспертов о том, что по исторически сложившейся традиции Самарская область закупает лекарства по завышенным ценам. Мы проанализировали много сделок в медицинской сфере и выявили, что происходит реальное завышение цен. По нашему мнению,необоснованность цен говорит о наличии сговора между поставщиками. Попытка решить этот вопрос на уровне региона не увенчалась успехом. Госфинконтрольнеоднократно обращал внимание руководства на явные нарушения в поставках лекарств. Но, к сожалению, ни нас, ни ГФК никто не услышал, поэтому пришлось выходить на федеральный уровень» — говорит член Совета регионального отделения партии «РОДИНА» в Самарской области, руководитель рабочей группы Проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» Вадим Нуждин.

По прошествии полугода Федеральная антимонопольная служба признала две компании ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм», участвующие в торгах, виновными и отказала им в ходатайстве о прекращении дела. Очередное правонарушение против народа выставлено на публичное обозрение. Решение, которое озвучило ФАС 12 декабря 2016 года, — это плод кропотливой работы специалистов антимонопольной службы совместно с большой командой активистов Проекта ОНФ «За честные закупки», в том числе и членом Совета регионального отделения партии «РОДИНА» в Самарской области Вадимом Нуждиным, который руководил рабочей группой по данному вопросу. Уровень экспертной подготовки общественных контролеров особенно отмечен сотрудниками антимонопольной службы.

«Хочется верить в то, что другие регионы примут к сведению поучительный урок. Ведь в данном случае речь идет не просто о коррупции, тут затрагивается вопрос жизни и смерти людей, зависимых от лекарственных препаратов. А компании, признанные виновными в картельном сговоре в Самарской области, вместо попыток оказать давление на активистов следует позаботиться о восстановлении своего честного имени и репутации» — отметил Вадим Нуждин.