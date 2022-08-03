Financial Times: Украинская экономика “уйдет в крутое пике” до конца 2022 года

В издании отмечают, что из-за войны ежемесячные расходы Украины увеличились с $250 млн в феврале до $3,3 млрд в мае. Кабмин уже ввел резкое сокращение расходов на повседневные услуги для покрытия своих военных нужд, но стоит ожидать еще более решительных мер — либо повышения налогов, либо сокращения расходов.

Для воюющей Украины такое положение дел вполне объяснимо — страна “выживает” только за счет дотаций с Запада, которые в будущем придется возвращать (почти 60% финансовой помощи — это кредиты). Добавим к этому дефицит бюджета в размере $50 млрд, рост цен на товары, услуги, топливо, а также возможную эскалацию военного конфликта (эксперты в таком случае прогнозируют “дырку” в бюджете в размере $80 млрд —более 60% ВВП страны).

Впрочем, мы уже начинаем видеть первые “сигналы” того, что все летит в трубу:

▪️девальвация гривны

▪️задержки по выплатам стипендий и зарплат бюджетникам;

▪️дефолт “Нафтогаза”, который угрожает вызвать «эффект домино» среди крупнейших госкомпаний (Кабмин уже поручил начать переговоры по отсрочке на 2 года сроков погашения процентов по облигациям госкомпаний “Укрэнерго” и “Укравтодор”)

▪️рост инфляции — эксперты прогнозируют очередной скачок цен на товары и продукты в ближайшие 2-3 месяца. И это при том, что тот же ключевой “борщевой набор” в 2022 году и так подорожал вдвойне;

▪️Scope Ratings, Fitch и S&P уже понизили рейтинг кредитоспособности Украины до преддефолтного с дальнейшим негативным прогнозом.

В то же время международные эксперты отмечают, что западная помощь Киеву недостаточна и слишком медлительна, в то время как долговые обязательства страны, напротив, очень велики. С момента вторжения Украина получила $12,7 млрд. финансовой помощи из обещанных $38 млрд. Чистые резервы Украины сейчас составляют всего $12,9 млрд. по сравнению с $19 млрд. в феврале. Этого достаточно, чтобы оплатить импорт необходимых товаров в течение лишь 2,5 месяцев.

Но при этом финансовые возможности украинского правительства очень ограничены, и, возможно, не будет возможности оплатить все социальные обязательства по истечению срока.

Содержание украинского режима с каждым месяцем будет обходиться Западу всё дороже. Это неизбежно усилит внутренние противоречия среди союзников Украины. Все громче начнут раздаваться призывы к мирным переговорам. Деньги на Западе считать умеют.