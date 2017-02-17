Фильм Матильда. «Защищать религиозные чувства верующих!»

14 февраля 2017 года главный редактор ИА «Русская народная линия» Анатолий Дмитриевич Степанов и начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков посетили с рабочим визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталью Владимировну Поклонскую.

Состоялся интересный разговор о происходящих в России событиях, негативных тенденциях, попытках либеральных сил разыграть антицерковную карту в своей антигосударственной деятельности.

Собеседники выразили озабоченность проблемой защиты традиционных духовно – нравственных ценностей и религиозных чувств верующих.

Православная общественность глубоко озабочена провокациями, подрывающими государственную и религиозную безопасность России накануне столетия трагических для всей России событий – падения Православной Самодержавной Монархии в результате «цветной революции» и Убийства Царской Семьи, членов Дома Романовых и Их верных слуг.

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина Игорь Евгеньевич Смыков вручил Наталье Владимировне Поклонской Грамоту от Оргкомитета по увековечиванию памяти пребывания Цесаревича Николая Александровича, будущего Императора Всероссийского во Владивостоке.

«Награждается Поклонская Наталья Владимировна за активное участие в деле памяти пребывания цесаревича Николая Александровича, будущего Императора Всероссийского во Владивостоке и в честь 125-летия этого знаменательного события.

И в благословение на дальнейшие усердные труды в деле просвещения и во благо и славу Святой Церкви».

«Царь Николай II Страстотерпец – светлая личность. Сам образ Царя, его любовь к своему народу, любовь к своей семье – это пример, который очень нужен сегодняшним людям. Личность Царя Николая Александровича Романова – это истинное благородство и аристократизм. Не так много сегодня правдивой литературы о Государе, хотя она очень нужна для воспитания общества. Даже сам портрет Царя Николая Александровича, его святой семьи, вызывает у любого православного человека радость и трепет. Трепет перед святостью. Трепет перед величием самодержавной власти. Мы часто с легкостью рассуждаем о том, какой был Царь Николай II. Даем оценку его личности. И при этом мы забываем, что Царь – это Помазанник Божий. Он несет ответ за свои деяния только перед Богом. А сейчас появляются какие-то люди, которые не просто судят о Государе, но клевещут на него. Недавно стало известно, что снят лживый фильм о Государе. Авторы этого фильма, который называется «Матильда», выносят на широкий экран грязные домысли и сплетни о нашем Царе. Святой Царь-страстотерпец принял мученическую кончину. Однако находятся те, кто продолжают совершать убийство нашего Царя. Это невероятное кощунство должно быть остановлено. Для этого у России есть правоохранительные органы. Ведь такие провокации, связанные с личностью Государя, вызывают гнев и возмущение всего православного народа.

Конечно, большая часть людей почитает Николая II. Даже неправославные люди, представители иных религий, часто с большим уважением отзываются о Царе. Ведь Государя называли Белый Царь. Он был Царем для представителей всех конфессий в Российской империи.

Православный царь, Помазанник Божий является удерживателем мира от зла. Он ведь покровитель и защитник всех христиан и всех добрых людей на Земле.

В 2000-х году Русская Православная Церковь канонизировала святого Царя Страстотерпца и его святую семью. Любая канонизация святого – это радость, это еще один молитвенник на Небе. Тем более канонизация Царя Николая II Страстотерпца. Святые в земле Российской просиявшие молятся о нас, а святой Царь Николай II во главе этого сонма.»

(Из интервью митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина Игорю Евг. Смыкову, начальнику Войсковой Православной Миссии для православной народной газеты «Русь Державная).