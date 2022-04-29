Ежедневник командира минометной батареи батальона «Азов»

Телеграм-канал Комсомолец Z опубликовал (https://t.me/komsomolec_z/68) тетрадь азовца, предположительно, командира нацполка Дениса «Редиса» Прокопенко, который в настоящее время находится на «Азовстали».

По содержанию похоже на блокнот командира орудия (миномета), но на деле — обычная тетрадь для записи артиллерийских расчетов: поправок, углов, прицелов. Записаны схемы, формулы и тактические расстановки.

Особое внимание обращает на себя художественный талант автора. Практически каждая страница буквально исписана различными нацистскими символами. Разумеется, преобладают свастики и вольфсангели (волчьи крюки, прямо как на эмблеме «Азова»).

К слову, в марте Прокопенко был удостоен звания героя Украины от президента Зеленского.