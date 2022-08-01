Евросоюз готовит санкции против Китая, которые будут жестче, чем против России. Такой ответ готовят в Европе на возможную агрессию континентального Китая в отношении Тайваня, пишет издание Politico, ссылаясь на заявление посла Евросоюза в Китае Хорхе Толедо.

“В случае военного вторжения Китая на Тайвань мы очень четко дали понять, что ЕС вместе с США и их союзниками предпримет подобные или даже большие меры, чем мы сейчас приняли против России”, – заявил евродипломат.

Возможно, это дает ответ на вопрос зачем Вашингтону все эти рискованные игры с возможным визитом Ненси Пелоси на Тайвань. Мобилизовать союзников. Подготовить экономический удар по главному геополитическому конкуренту – КНР. Экономика Китая ориентирована на экспорт и очень зависит от основных рынков сбыта – ЕС и США. До последнего времени ЕС всеми силами упирались, не желая сворачивать выгодное сотрудничество с Пекином. Рвалась в бой только Великобритания. Борис Джонсон предложил вооружить Тайвань и предупредил, что Запад не должен совершать тех же ошибок, не выступая в защиту тайваньцев, как он это сделал в отношении Украины.

Видимо США удалось додавить европейские элиты в этом вопросе. Американские власти пытаются выстроить широкий военно-политический союз, направленный против КНР и России. Однополярный мир не желает сдавать позиции.