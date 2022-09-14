Европейские “партнёры” предлагают России сдаться

Канцлер ФРГ Шольц поговорил с президентом РФ Путиным по телефону. Об этом сообщает немецкое правительство. Беседа длилась полтора часа и была посвящена ситуации в Украине и ее последствиям.

Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также канцлер Германии подчеркнул Путину, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах, а также заявил про необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Шольц подчеркнул важную роль зерновой сделки и обратился к Путину с призывом не дискредитировать соглашение и продолжать его полностью выполнять.

Если перевести это на нормальный язык, наши «европейские партнёры» предлагают России закончить спецоперацию, слить Донбасс и Крым. Олаф Шольц, внук группенфюрера СС Фрица фон Шольца предлагает капитуляцию.