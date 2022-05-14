Европе не стоит сильно надеяться на норвежский газ

Украина отказалась принимать российский газ для Европы через станции, расположенные на территории Луганской народной республики и перешедшие под контроль российских войск, заявив о наступлении форс-мажорных обстоятельств. «Газпром» пока технически не может перенаправить газ через подконтрольную Украине территорию, а из-за правительственных контрсанкций остался и без польского участка газопровода «Ямал — Европа».

Евросоюз не готов пока полностью отказаться от российского газа и в связи с этим последнее время все взоры направлены в сторону Норвегии, обладающей большими запасами нефти и газа. Но, видимо, этим надеждам не суждено сбыться…

Депутат Социалистической левой партии (SV) Ларс Хальтбреккен считает, что наращивание добычи газа в Норвегии ради замещения российских поставок — стратегическая ошибка. Поэтому его партия будет препятствовать планам правительства по бурению новых скважин.