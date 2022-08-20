Европа стала жертвой конфликта на Украине из-за США. Китайский взгляд на проблему

Обозреватель Сюэ Лю в статье для газеты Global Times выразил мнение, что Европа стала жертвой конфликта в Украине и страдает от последствий кризиса из-за действий США. Это может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя.

«Европейские страны стали жертвами конфликта в Украине – им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен.

<…> экономики ключевых государств ЕС вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», – отметил Лю.

По его словам, из-за сложившейся ситуации Европа начала ставить под сомнение заявления США об угрозе Западу со стороны России и КНР.

Он приводит заявление профессора Шуо Вана, который исключил желание стран ЕС жертвовать собственными интересами ради сохранения системы альянсов с США.

Автор подчеркнул, что Россия является для Европы соседом, которого нельзя игнорировать, а КНР – важнейшим рынком сбыта.

«При таком раскладе американская пропаганда о китайской и российской угрозах вряд ли может быть успешной.

Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников», – подытожил Лю.

Если резюмировать, налицо конфликт интересов: экономически Европе выгодно сотрудничество с КНР и Россией. Однако политическая верхушка готова пожертвовать этими интересами под давлением США. Конфликт базиса и надстройки говоря языком политэкономии.