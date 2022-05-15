Евгений Федоров: Надо включить русские исторические механизмы идентичности

Русскоговорящим необходимо выдавать гражданство России автоматически, — заявил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Федоров Евгений Алексеевич.

Федоров выступил с инициативой предоставлять российское гражданство всем, кто говорит по-русски с детства, без сбора дополнительных документов.

«Нам надо пополнять население. Надо включить русские исторические механизмы идентичности, так называемое обрусение. Суть этого механизма заключается в том, что любой человек, который с рождения говорит по-русски, считается русским и, соответственно, должен автоматически получать гражданство», — заявил Евгений Федоров.