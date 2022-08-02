Энергетическая катастрофа в Германии наступит через 3 месяца

У Германии осталось 3 месяца до наступления энергетической катастрофы. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg:

“Президентский дворец в Берлине больше не освещается ночью, город Ганновер отключает теплую воду в душевых бассейнов и тренажерных залов, а муниципалитеты по всей стране готовят “отопительные гавани”, чтобы защитить от холода людей, не способных оплачивать счета. И это только начало кризиса, который будет распространяться по всей Европе”.

Санкции против России обходятся Европе всё дороже. Впереди зима и рецессия экономики. Едва ли европейские избиратели будут благодарны своим правительствам. Джонсон и Драги уже ушли. Макрон потерял поддержку парламента. Шольцу приготовится… Осень-зима в ЕС будут богаты на политические события