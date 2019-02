Элиту Молдовы устраивает отсутствие ответственности как перед Москвой, так и перед Брюсселем, — Washington Times

20 февраля влиятельное американское издание «The Washington Times» опубликовало статью под названием «Чего ожидать от предстоящих парламентских выборов в Молдове» .(What to expect from the upcoming parliamentary elections in Moldova).

В материале говорится о захватившем страну олигархе, о краже миллиарда и об игре Плахотнюка «и вашим, и нашим».

В предисловии автор статьи Даррен Спинк предлагает тем, кто мало знаком с ситуацией в Молдове, прочитать книгу Аарона Миллера «Молдова под Владимиром Плахотнюком: коррупция и олигархия». Отрывки из этой исследовательской книги автор приводит в своей публикации:

«В то время как политики из Вашингтона и Брюсселя рассматривают Украину как основной этап продолжающейся войны Запада с Россией, меньший, более бедный сосед Украины, Молдова, также остается в (качестве пространства) геополитического перетягивания каната.

В отличие от Украины, чей нынешний президент Петр Порошенко ясно дал понять, что намерен отделить Киев от оставшихся политических и экономических связей с Москвой и продвинуть Украину на западный путь к будущему членству в НАТО и ЕС, фактический лидер Молдовы Владимир Плахотнюк продолжает играть «и вашим, и нашим» (to play both sides of the fence), делая авансы (making overtures) как западу, так Москве. Манипулируя Россией и Вашингтоном / Брюсселем, Плахотнюк обогатил себя, укрепил свою базу власти посредством безжалостных действий и, в результате, удержал Молдову в нищете в геополитической «серой зоне».»

Даррен Спинк в своей статье подчёркивает особо: «В то время как большая часть из описываемого Миллером могла бы стать идеей для голливудского сценария, особенно детали, связанные с подозрительной смертью людей, косвенно связанных с делами, Плахотнюка, систематическим давлением на политических и деловых конкурентов Плахотнюка через коррумпированную судебную систему Молдовы, использование Плахотнюком «отрядов смерти» для запугивания свидетелей и его предполагаемый рост от местного сутенера до миллиардера-рэкетира, сообщения о предполагаемой роли теневого олигарха в краже миллиарда долларов из четырех крупных банков Молдовы — всё это должно было вызвать больше подозрений, «красных флажков», чем это произошло».

«По словам Миллера, объем «кражи века» составил 40% государственного бюджета Молдовы и 12% ВВП страны. В опубликованном в книге интервью бывший замначальника отдела по борьбе с отмыванием денег Национального антикоррупционного центра Молдовы Михаил Гофман сказал автору: «Все в Молдове знают, что Владимир Плахотнюк — человек, стоящий за кражей 1 миллиарда долларов».

Однако, благодаря тщательно продуманному имиджу на протяжении многих лет, благодаря услугам Podesta Group, ныне не существующей и опозоренной лоббистской фирмы, Плахотнюк очаровал американских политиков, и администрация Обамы приветствовала его с распростертыми объятиями.

Гофман, бежавший в США в 2016 году и являющийся ключевым источником для сообщений Миллера, утверждает, что Плахотнюк, как председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ), получил 70 процентов от украденных средств на 1 миллиард долларов, а остальные 30 проценты разделились между депутатами ДПМ и чиновниками от Либеральной партии Молдовы. Несмотря на то, что на парламентских выборах в Молдове в 2014 году она получила лишь 19 из 101 депутатских мест, партия Плахотнюка ДПМ сформировала коалиционное правительство с проевропейской Либерально-демократической партией (ЛДПМ). После банковского скандала и политических протестов сформировалась новая коалиция с ДПМ, ЛДПМ и депутатами от Либеральной партии Плахотнюка, которые, согласно сообщениям Миллера, также получили часть похищенных банковских средств.

Дальнейшее разрушение проевропейской партии Молдовы в 2017 году вызвало в Брюсселе сомнения в том, сможет ли Европейский Союз продолжать налаживать тесные торговые и политические связи с Молдовой.

Как рассказал Reuters глава Института стратегических инициатив Молдовы Владислав Кульминский, «серая зона между Востоком и Западом» устраивает элиту Молдовы, таких как Плахотнюк, «потому что [они] получают возможность определять правила… пишут правила и переписывают правила и [они] не несут ответственности ни перед Брюсселем, ни перед Москвой»».

Материал «What to expect from the upcoming parliamentary elections in Moldova»: https://www.washingtontimes.com/news/2019/feb/20/what-expect-upcoming-parliamentary-elections-moldo/?fbclid=IwAR1ZbKcLKWemu4aHZqeXIK7TlWvoJ5uS4hGTgOOd0uoHzH6uAJ5kkjHE8D0