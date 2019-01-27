Экспорт вооружений. Оружие современных войн. Практика применения

«Экспорт вооружений» №3’2018 (май-июнь). РЕЦЕНЗИЯ на КНИГУ: Валецкий О.В. «Оружие современных войн. Практика применения»

Автор рецензии Тимофей Борисов

Специфика современных вооруженных конфликтов вынуждает государства переосмысливать подходы к проведению военных операций, а также модернизировать собственные вооруженные силы, оснащая их новыми системами вооружений и военной техники. При этом одним из важнейших элементов построения боеспособных сил становится наличие высокоточного управляемого оружия. Впервые его эффективность была продемонстрирована военно-воздушными силами США в ходе войны в Персидском заливе в 1991 г. В настоящее время разработкой данных систем вооружений активно занимаются также Китай и Россия, получившая возможность применить достигнутые результаты в ходе военной операции в Сирии. Истории развития, техническим возможностям, тенденциям развития различных видов управляемого оружия, а также средств борьбы с ним посвящена новая книга Олега Валецкого «Оружие современных войн. Практика применения».

Развитие наступательных типов вооружений неразрывно связано с поиском ответа на возникающие вызовы посредством создания адекватных систем защиты, поэтому логичным представляется тот факт, что в первой главе книги уделяется внимание противоракетной обороне (ПРО). Авторы обращаются к истории советско-американской конфронтации периода холодной войны, обусловившей появление двух различных систем стратегической противоракетной обороны. Помимо этого, в тексте подробно рассматриваются современные отечественные и зарубежные средства ПРО. Отельный интерес представляет раздел о таком перспективном направлении, как лазерное оружие, предназначенное для вывода из строя оптико-электронных приборов, головок самонаведения ракет или даже прямого уничтожения целей.

Во второй главе описывается история распространения и развития ракетных технологий в таких странах, как Израиль, Иран, КНДР, Пакистан и др. Авторы подчеркивают, что широкая доступность управляемого оружия и совершенствование его характеристик создает новые угрозы безопасности государств, и отмечают, что «единственной гарантией защиты в таком случае служат системы ПВО, ПРО и космической разведки».

В целом стоит отметить, что управляемому оружию посвящено множество публикаций, однако большинство из них делает акцент на авиационной составляющей, в то время как выгодной отличительной особенностью рецензируемой книги является широкий тематический охват. Так, в третьей главе на примере военно-морских сил Китая в качестве носителей управляемого оружия рассматриваются надводные корабли — дается их общий обзор, описываются состав и динамика, а также характеристики и основные особенности оснащения вооружением. На основе проведенного анализа эксперты отмечают устойчивый количественный рост эскортного флота КНР, к развитию которого страна прикладывает значительные усилия, а также заметный прогресс в оснащении кораблей новыми системами вооружений. В то же время Китай сохраняет зависимость от импортных технологий, особенно в области двигателестроения. Несмотря на этот факт и на отсутствие опыта боевого применения данных систем вооружений, имеющиеся силы и средства «способны создать стратегическую угрозу любому вероятному противнику», заключают авторы.

Не остались без внимания и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые могут служить как средством обороны, так и нападения. В четвертой главе рассматриваются основные комплексы ведущих стран-производителей, опыт их применения в вооруженных конфликтах и террористических целях, а также средства противодействия. Широкое распространение, характеристики (компактность, малый вес, дальность поражения) делают ПЗРК эффективным и опасным оружием.

Заключительная статья вполне оправданно посвящена управляемому авиационному оружию мировых лидеров в данном направлении Соединенных Штатов и НАТО — автор анализирует опыт применения различных типов управляемого оружия в ходе военных операций стран альянса, а также обозначает основные перспективные направления развития данных систем.

Текст рецензии PDF: http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2018/08/valetskiy-cast-ru-3-2018.pdf

Олег Валецкий затронул крайне важную и актуальную тему управляемого оружия, которое во многом будет определять характер будущих вооружейных конфликтов. К достоинствам книги можно отнести обилие фактологического материала, подробный обзор особенностей и опыта применения различных систем вооружений. Все это позволит читателю разобраться в сложной теме, выстроить общую хронологию, а также при необходимости вновь обращаться к изданию как справочному пособию.

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Опубликовано: Экспорт вооружений. 2018. № 3. С. 57-58: http://cast.ru/news/vyshel-3-2018-may-iyun-zhurnala-eksport-vooruzheniy.html

КНИГА: Валецкий О.В. Оружие современных войн. Практика применения / Под ред. Пономаренко О.Ю., Пономаренко Г.В. М.: Издатель Воробьев А.В., 2017. 332 с.

ISBN 978–5–93883–334–0

СОДЕРЖАНИЕ: Валецкий О.В. Оружие современных войн. Практика применения[1,06Mb PDF]: http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2017/06/book-valetskiy-ammunition-2017-content.pdf