Экспертиза «екатеринбургских останков», как акт заботы со стороны церковных и светских властей о православном русском народе?

В своем кратком слове я не буду касаться проблем качества обозначенной в названии моего сообщения экспертизы, а предлагаю задаться несколько иным вопросом. А именно: какими чувствами вызвана уже более чем двадцатилетняя забота государственных и церковных властей о том, чтобы облагодетельствовать православный народ наш обрéтением честных останков высокочтимых нами Царственных Мучеников.

Безусловно, для православного человека является радостью, когда к любимому им святому можно прикоснуться так сказать и физически, иметь счастье приложиться к святым его мощам. Так может быть наши руководители светские и владыки церковные и стремятся даровать нам это счастье, разделяя с нами любовь и почитание Святой Царской Семьи?

Говоря иначе, быть может духовное и светское руководство страны, раскаиваясь хотя бы сто лет спустя в грехе клятвопреступления, совершенном всем Русским Народом в февро-марте 1917 года, особенно его высшими светскими и церковными кругами, преисполненное, пусть запоздалыми любовью и уважением к Царственному служению на благо России Святого Государя и его Семьи, пытается сделать все возможное, чтобы облегчить Русскому Православному Народу путь к покаянию, в том числе за счет возможности реального прикосновения к останкам святых тел, и лишь, как это иногда бывает у самых благонамеренных людей, слегка переусердствуют в этом своем искреннем рвении?

К сожалению, ответ на этот вопрос, в той его части, которая касается любви и почитания Царственных Мучеников у высшего руководства страны и церкви вряд ли может быть положительным. В настоящий момент каждому из них Провидение дает блестящий шанс ясно и отчетливо проявить свое истинное отношение к Царю-Мученику Николаю, высказав таковое категорическим запретом богомерзкого и клеветнического фильма «Матильда».

Уверен, что все присутствующие здесь, как и читающие текст моего выступления, ясно понимают, что достаточно не то что слова, но одного движения руководящей брови, ‒ в соответствующей обстановке, ‒и вопрос показа этой идеологической отравы на широком экране был бы навсегда закрыт, а все «учителя» отправились бы преподавать азы киноискусства тюленям в Чукотском учебном округе.

Равно, как если бы священноначалие РПЦ однозначнои четко заявило, ‒ также в соответствующей обстановке,‒ что не допустит публичного поругания Царственных Святых, и предпримет все меры ‒ вплоть до анафемы кснявшим и допустившим хулу, то думается руководство страны услышало бы такое Слово Церкви.

Между тем ничего подобного и близко не наблюдается. И это, в некотором смысле легко объяснимо. Дело в том, что начиная с губительной реформы Никона-Алексея, расколовшей русский православный суперэтнос, оставившей значительную его часть без благодати церковных таинств, а другую направившей на путь секуляризации, Русская Православная Церковь из стержня народной жизни Святой Руси, постепенно стало превращаться в церковь-корпорацию. Это отнюдь не мои измышления, а краткое повторение доклада на одном из Рождественских чтений, опубликованного в соответствующих церковных источниках, и не вызвавшего никаких возражений по существу вопроса.

В результате стал возможен парадокс: и в атеистическом и в либерастном, по сути антиправославном государстве, руководство церкви-корпорации может быть в прекрасных отношениях с руководством государства. А вот в православном государстве, в православной Российской Империи за последние века ее существования, такого симбиоза, а вернее симфонии руководства церкви ‒ в лице церковной иерархии ‒ с руководством государства ‒ в лице Царя-Богопомазанника, ‒ не наблюдалось.

И дело было даже не в неприятии Монархии. Была явная и скрытая борьба за отрицание священной роли Помазанника внутри самой Церкви, борьба за невмешательство в дела корпорации со стороны Царской власти, которая сама была сакральной,борьба против действования Царя как Церковного чина – Епископа внешних дел Церкви.

Борьба против всей традиции Константиновского Рима, Ромеи и России.

Именно это неприятие священного значения Царя и Царской власти для Церкви и проявилось в Феврале 1917 года и стало решающим фактором победы клятвопреступного флэш-моба петроградских запасников и заговора могилевских генералов в оформлении думских царененавистников.

Как показывает история последних ста лет, руководству церкви-корпорации проще подчиниться атеистической власти Уполномоченного по делам религии, чем власти Царя-Помазанника. А настоящее положение, когда вообще никто из властей не вмешивается в церковное управление, является зримым воплощением победы в вековой борьбе Священства над Царством, поскольку нынешняя российская власть царством ни в каком смысле не является, и сакральной конкуренции руководству РПЦ не составляет.

Что касается высшего руководства РФ, то оно в особой любви к преданному и зверски умученному Монарху, также не замечено. Не считая даже очевидного случая с указанным фильмом. Напротив, бывали, например, по меньшей мере бестактные высказывания в адрес Государя, типа «Николай кровавый». Говорю об этом с печалью, поскольку иное ‒ достойное ‒ отношение к Святому Царю, могло бы способствовать «онтологической устойчивости» наличной власти более, чем все Внутренние войска вкупе с Национальной гвардией.

Таким образом, констатируется факт, что особой любви и почитания памяти прославленного Вселенской Церковью Государя-Мученика Николая и Его Августейшей Семьи не наблюдается ни у одной из тех сил, которые наиболее активно занимаются «продвижением» в святые мощи наличных «екатеринбургских останков». А это ставит вообще под вопрос чистоту намерений этих сил, и заставляет задуматься о возможности вброса очередной информационной бомбы, поражающей православное народное сознание.

Слегка перефразируя слова, сказанные одним узником в гестаповском застенке: «Православные, будьте бдительны!»

Честь имею.