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Экс-полковник СБУ, отвечавший за агентуру в ДНР, сдался в плен

Автор: Максим Сливко
СБУ

Экс-полковник СБУ, Владимир Дмитриев, отвечавший за вербовку агентуры на территории ДНР, сдался российским силовикам

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Дмитриев, курировавший вербовку в ДНР, сдался российским силовикам. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает РИА Новости.

Дмитриев отвечал за контрразведку и подрывную деятельность в Донбассе. Работал в СБУ: сначала служил в Херсонской области, а затем в Киеве. С 2015 по 2019 год под позывным «Стич» он руководил группой из 35 человек.

“Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность”, — указал бывший представитель СБУ.

Его подопечные занимались вербовкой граждан и снабжением диверсантов в Донбассе. Они работали под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы помогала вернуться домой военнослужащим ДНР и местным силовикам. При этом деятельность группы была не очень успешной — за все время им удалось вывезти только трех человек. По словам экс-полковника, его работу курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) Украины.

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