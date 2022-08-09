Экономические санкции США дали неожиданный побочный эффект

Китай создает инфраструктуру из китайских компаний (торговля, банкинг, страхование и тд), которые будут работать исключительно с подсанкционными иностранными компаниями, в первую очередь, из России.

КНР готовится к долгому и системному противостоянию с Западом. В том числе в сфере экономики. Избавляется от долларовых активов, пытается стимулировать внутреннее потребление, чтобы снизить зависимость от внешних рынков сбыта. Переходит на расчеты в национальных валютах. Теперь альтернативная инфраструктура для обхода санкций.

По сути вместо глобализации на наших глазах происходит формирование независимых экономических кластеров, полностью самодостаточных. И толчком для процесса послужили американские санкции. США стали слишком злоупотреблять этим экономическим оружием. Пытаясь изолировать геополитических конкурентов, они подорвали доверие к глобальным торгово-экономическим структурам, которые сами же контролировали.

Прозвучит парадоксально, но именно Соединенные Штаты выступают в качестве могильщика глобализации.