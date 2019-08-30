С. Митин: Эффективный парламентский контроль обеспечивает своевременное принятие подзаконных актов, направленных на реализацию важнейших отраслевых законов

Правительством Российской Федерации накануне приняты нормативные правовые акты, регулирующие в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», проведения крабовых аукционов.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин прокомментировал значение принятых документов для рыбохозяйственной отрасли.

«По поручению Председателя Совета Федерации профильный Комитет СФ и созданная при Комитете Рабочая группа по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры уделяют особое внимание разработке и реализации важнейших отраслевых подзаконных актов. Сенаторы принимали активное участие в оценке эффективности нормативных актов, определении существенных условий необходимых для реализации «крабового закона» документов», — подчеркнул Сергей Митин.

Сенатор пояснил, что принятые Правительством РФ правовые акты устанавливают перечни видов крабов в определённых районах их добычи (вылова), предназначенных для реализации на аукционах, количество и размеры аукционных лотов, требования к проектам по строительству рыбопромысловых судов, а также правила проведения аукционов, типовую форму и порядок подготовки заключения договора о закреплении долей квот добычи крабов в инвестиционных целях. «Это позволит обеспечить прозрачную конкурентную среду в наиболее рентабельном и востребованном с инвестиционной стороны для бизнеса сегменте добычи. Кроме того, будут обеспечены дополнительные доходы федерального бюджета, а также построен новый, современный краболовный флот», — считает Сергей Митин.

Сенатор считает важным отметить, что срок договоров, заключенных по результатам проведения аукционов — не более пяти лет со дня их заключения. В этот срок должны быть реализованы проекты по строительству рыбопромысловых судов. При этом строительство судов должно осуществляться на территории России.

Он обратил внимание на то, что утверждён перечень типов рыбопромысловых судов, включающий среднетоннажные рыбопромысловые суда, длиной свыше 50 м, предназначенные для вылова крабов.

Также определены требования к проектам по строительству судов, сроки их реализации и примерная стоимость, установлены требования к рыбопромысловым судам, строительство которых предусмотрено проектами, включая их технические характеристики. Планируется строительство 41 судна для добычи крабов: 31 – для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 – для Северного бассейна. «Новые суда, построенные на российских верфях, позволят повысить эффективность промысла и контроля за его ведением, а также обеспечить комфорт и безопасность работы экипажей», — считает законодатель.

По словам сенатора, срок реализации проектов в совокупности с регистрацией имущественных прав на судно не может превышать пять лет со дня заключения договора. Установление такого срока обеспечит размещение заказов и строительство необходимого количества рыбопромысловых судов на отечественных верфях, что минимизирует риски неисполнения обязательств по строительству объектов инвестиций. Примерная стоимость каждого проекта должна составлять 1 млрд рублей с возможностью её корректировки в зависимости от комплектации судна.

Сергей Митин отметил, что также утверждены Правила проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи крабов в электронной форме. В них и в примерной форме договора предусмотрена первоочерёдность проработки победителями аукционов, заключившими договор о праве на добычу крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, возможности заключения судостроительных договоров с дальневосточными верфями. «Такой механизм обеспечит приоритетность дальневосточных верфей на заключение договоров. Определённые размеры лотов и их количество позволят снять риски браконьерства, так как рассчитаны исходя из необходимого ресурсного обеспечения эффективной эксплуатации новых рыбопромысловых судов на период закрепления квот крабов на инвестиционные цели», — пояснил парламентарий, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Комитет и рабочая группа в дальнейшем будут осуществлять мониторинг за реализацией на практике принятых Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов на постоянной основе» — подчеркнул Сергей Митин.