Горячие точки

Джон Кирби о смертном приговоре для попавших в плен американцев

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Контр-адмирал Военно-морских сил США, официальный представитель Пентагона Джон Кирби о смертном приговоре для двух попавших в Украине в плен американцев: «Мы видели комментарий мистера Пескова по этому поводу. Я скажу вам больше, когда мы узнаем больше об этих лицах. Это ужасно, что российское официальное лицо вообще предполагает такое наказание для двух американских граждан, которые были на Украине. Мы продолжим изучать, что мы можем с этим сделать. И будем оставаться в контакте с семьями по мере возможностей. Не думаю, что сейчас будет полезно строить гипотезы, у нас есть много домашней работы. Но я думаю, что важно прояснить — совершенно ужасно даже предполагать, что может быть такой результат для этих двух лиц».

Джон Кёрби — контр-адмирал Военно-морских сил США, официальный представитель Пентагона. Официальный представитель Государственного департамента США (2015—2017)

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