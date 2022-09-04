Джеффри Сакс: США напрасно не прислушались к России

Джеффри Сакс: США напрасно не прислушались к предостережениям российского руководства о недопустимости расширения НАТО, а также зря отвергли попытки России договориться
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил об этом в эфире телепередачи Democracy Now! Приводим тезисы:
- Все началось еще 30 лет назад, с развала СССР, когда американским лидерам пришло в голову, что мир должен стать однополярным. В результате – катастрофа.
- 3 десятилетия происходила милитаризация американской внешней политики. С 1991-го года случилось более 100 эпизодов военной интервенции США
- Все эти годы США применяли одни и те же методы, силовые. Кого хотели вооружали, где хотели воевали.
- НАТО расширялось куда хотело, наплевав на жалобы других стран
- Происходящего на Украине можно было и нужно было избежать с помощью дипломатии. Путин годами повторял: “Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию”. Москва предостерегала: “Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся”. Но Вашингтон отверг эти призывы