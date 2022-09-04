Джеффри Сакс: США напрасно не прислушались к России

Джеффри Сакс: США напрасно не прислушались к предостережениям российского руководства о недопустимости расширения НАТО, а также зря отвергли попытки России договориться

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил об этом в эфире телепередачи Democracy Now! Приводим тезисы: