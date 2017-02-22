Духовник всея Руси архимандрит Кирилл (Павлов)

На 98-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни предстал пред Господом архимандрит Кирилл (Павлов). Наряду с отцом Иоанном (Крестьянкиным) и отцом Николаем (Гурьяновым) это был один из главных старцев Святой Руси. Писать о его жизни даже и не нужно, так как вся Русская Церковь знает, что отец Кирилл прошел Войну от звонка до звонка, с Евангелием на груди, которое он нашел среди разбросанных бомбой кирпичей. Эта «находка» не только спасла его от смерти и ранений, но и привела в Церковь.

Никогда не забуду лица и глаз этого человека. Помню, как-то раз мне с двумя нашими патриотами-монархистами посчастливилось быть в его келии. Там, это тоже все помнят, была большая икона — репродукция «Троицы» Андрея Рублева и много букетов живых цветов вокруг нее. Мы тогда задали отцу Кириллу один вопрос: «Кто является главным врагом русского народа?» — и он очень точно и определенно назвал тогда этих самых главных врагов.

Позже, помнится, на Преподобного Сергия, мы после крестного хода по Сергиеву Посаду вдруг как-то даже неожиданно для самих себя вошли в Лавру. Да не просто вошли в Лавру, а вошли с нашими хоругвами, среди которых была большая Хоругвь Царя-Мученика Николая Второго Александровича. А он тогда еще не был прославлен Русской Православной Церковью. Интересно было наблюдать реакцию священноначалия и всего духовенства. Реакция, надо сказать, была очень разная. Мы шли как бы сквозь строй устремленных на Хоругвь Царя пронзительных взглядов. И вдруг смотрим — навстречу нам идет отец Кирилл. Он увидел Хоругвь Царя-Мученика, и лицо его осветилось необычайным, радостным светом. Я тогда, наверное, впервые увидел, что такое «неземной свет» на человеческом лице… Позже отец Николай Псковоезерский, вглядываясь в фотографию отца Кирилла, сказал: «Смотрите, у отца Кирилла уже не лицо, а лик…»

Да, именно так все и было. Есть, и была, и всегда будет Русь Святая. И никогда не умрет. Пока на нашей земле, среди нас, грешных, есть такие люди, как архимандрит Кирилл (Павлов). Даже не верится мне, что он сегодня ушел… Да он и не ушел. Он всегда будет с нами…

Батюшка наш, дорогой отец Кирилл! Помолись Господу о спасении России и нас, грешных…

Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, Предводитель Сербско-Черногорского Савеза Православних Барьянтара

Леонид Донатович Симонович-Никшич