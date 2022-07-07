Доступность ОСАГО растет из года в год

Согласно данным опроса, проведенного изданием «Комсомольская правда» в июне 2022 года, 78,26% респондентов отметили для себя доступность полисов «автогражданки», 70,7% опрошенных заявили, что у них не возникало проблем при оформлении договора. В опросе приняли участие 1700 респондентов по всей России. Для сравнения, в схожем опросе, проведенном «Комсомолкой» в 2020 году, проблем с оформлением полиса в офисах страховых компаний не возникало лишь у 54,4% респондентов.

Ответы российских водителей в очередной раз подтверждают, что стоимость и доступность полисов ОСАГО напрямую зависит от личных характеристик страхователя: прежде всего от его стажа и аварийности. Так, 71% опрошенных не относит себя к так называемым «высокорисковым» категориям водителей (такси, молодые водители, часто попадающие в аварию водители), 67% опрошенных никогда не бывали в аварии по своей вине. Примечательно, что примерно у такого же процента респондентов не возникало сложностей при оформлении полиса.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов также отмечает, что в результате подобного опроса, проведенного рабочей группой в мае 2022 года, аккуратные автовладельцы заметили для себя стабильно низкую стоимость полисов.

«Для водителей, которые долгое время не попадают в ДТП, всячески стараются избежать инцидентов на дороге, цена полиса зачастую остается на том же уровне. Этот факт мы отметили в ходе опроса: есть большое количество водителей, для которых цена полиса стала меньше, несмотря на рост стоимости запчастей. Во многом этому способствовала индивидуализация ОСАГО, та реформа, которая началась в 2020 году и курс на которую страховщики поддерживают до сих пор. Она заложила основы того, что добросовестные водители не переплачивают за лихачей, и таким образом ОСАГО с 2020 года стало выполнять не только распределительную, но и социальную функцию. Водители понимают зависимость стоимости полисов от их стиля вождения, стараются меньше лихачить, соответственно, общая аварийность снижается — это мы можем наблюдать из года в год последние несколько лет. Те автовладельцы, которые находятся в группе риска, напротив, видят для себя повышение цены «автогражданки», что может подталкивать их к пересмотру своего поведения на дорогах».

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что в конце июня Центральным банком РФ было анонсировано расширение тарифного коридора в обе стороны на 26% для большинства категорий автовладельцев (1646 рублей на нижней границе и 7535 рублей на верхней). Расширение также проходит в рамках индивидуализации тарифов ОСАГО и призвано стабилизировать тарифы для добросовестных автовладельцев, повысить доступность ОСАГО в проблемных регионах и снизить финансовую нагрузку на сегмент в целом.