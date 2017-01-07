Дональд Трамп готовит атаку на американскую разведку

У американских спецслужб не клеится с доказательствами «российского вмешательства» в выборы. В качестве «линии защиты» они уже прибегли к помощи пока еще действующей администрации и Конгресса. Возможно, их активность связана уже не только со стремлением связать руки избранному президенту, но с попытками спасти свои позиции. Пока Дональд Трамп объявляет себя «большим фанатом» спецслужб, его советники разрабатывают реформу разведки.

В четверг, 5 января, представители американских спецслужб дают показания в Конгрессе о якобы имевших место хакерских атаках России, которые повлияли на ход выборов в США. Нацразведка, киберкомандование и Пентагон вновь голословно объявили «наступательную киберпрограмму» России крупной угрозой США.

История о русских хакерах чем дальше, тем больше приобретает несколько абсурдный характер.

Соответствующие обвинения в адрес России были выдвинуты не только СМИ, но и официальными лицами пока еще действующей администрации, включая лично президента Барака Обаму, а также американскими спецслужбами. В самом конце 2016 года ФБР и Агентство национальной безопасности (АНБ) обнародовали соответствующий доклад, который, правда, не убедил экспертов в причастности России к кибератакам в силу полного отсутствия каких бы то ни было доказательств в оном. А взломавший почту Хиллари Клинтон румынский хакер Guccifer назвал обвинения против России «истерией» и «фейковой кибервойной».

Дональд Трамп и его команда комментируют данную тему все более жестко и негативно, что понятно, поскольку, по сути, данные обвинения в адрес России подтачивают его легитимность как президента США.

Пока ситуация играет им на руку, поскольку с предъявлением доказательств, подтверждающих обвинения, у американских спецслужб явно не ладится. Сначала был отложен с 3 на 5 января брифинг американской разведки на данную тему. А затем отсутствие доказательств было объяснено Белым домом секретностью данных сведений, что стало очередной живой иллюстрацией старого анекдота про «джентльменам верят на слово».

И вот теперь американская разведка подкладывает очередную порцию «соломки» в преддверии будущего доклада в виде предваряющих его показаний в Конгрессе. Учитывая, что в американском парламенте серьезный вес имеют антироссийские и антитрамповские силы, факты, доказательства и свидетельства не столь нужны при работе там, достаточно будет резкой риторики и громких обвинений. Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм уже анонсировал внесение законопроекта об очередных санкциях против России – за кибератаки.

Подобные умонастроения в законодательной ветви американской власти обеспечат американским спецслужбам дополнительную поддержку в противостоянии с Трампом и его администрацией.

Любопытно то, что вся эта ситуация является свидетельством мертвого клинча между Трампом и спецслужбами США. Для нового президента, как было сказано, все эти обвинения в адрес России являются неприятным фактором, работающим на снижение его легитимности и связывание ему рук при работе в Белом доме.

Однако, как выясняется, и для спецслужб ситуация также крайне далека от радужной.

Газете The Wall Street Journal стало известно, что команда Трампа готовит масштабную реформу американских спецслужб, в первую очередь разведки. Речь идет существенном сокращении численности. Также планируется кардинальная реформа аппарата директора нацразведки США.

При этом не скрывается, что причиной планируемой реструктуризации является «излишняя политизированность» соответствующих служб, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей по защите национальной безопасности приняли открытое и активное участие в политической кампании против Дональда Трампа.

Представитель Трампа Шон Спайсер заявил, что «история» The Wall Street Journal о планируемых Трампом изменениях «на 100% ложна». Правда, при этом добавил, что обсуждение реформы разведки США носит лишь предварительный характер. То есть косвенно подтвердил саму идею реформы.

Сам Дональд Трамп в характерной манере через Twitter обвинил СМИ в том, что они пытаются сделать его врагом спецслужб, хотя на самом деле он является их «большим фанатом».

В результате американские спецслужбы оказались в весьма неприятной роли крайнего в очереди, кому предстоит первым расплатиться за откровенную недружественность в отношении Дональда Трампа в последние месяцы.

Не исключено, что противникам избранного президента удастся серьезно связать ему руки в реализации тех или иных внутри- и внешнеполитических планов. Но с большой вероятностью Трамп в любом случае сумеет устроить масштабные чистки во враждебных (и принесших профессионализм в жертву политической ангажированности) специальных ведомствах США.

Таким образом, возможно, нынешняя антитрамповская активность руководства американских спецслужб является не только продолжением кампании против избранного президента, но и банальной попыткой спасти собственные карьеры, над которыми нависла неиллюзорная опасность быть пущенными под откос.