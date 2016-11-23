Дональд Трамп – феномен мировой политики

Произошло поворотное событие в истории современной цивилизации — в Соединенных Штатах Америки был избран новый, 45-ый президент. И вопреки мнению экспертов и ставкам элит им стал республиканец Дональд Трамп. Для абсолютного большинства политических игроков в мире 8 ноября по истине стало «Черным вторником», ибо избрание американским народом господина Трампа своим президентом в буквальном смысле разрушило будущее элит и лишило смысла их существование.

Драматическая предвыборная гонка 2016 г. уже вошла в историю Соединенных Штатов как самая лживая и грязная. А сами выборы, по мнению руководителя правозащитной Конференции по гражданским свободам и правам человека Уэйда Хендерсона, – самыми хаотичными за последние 150 лет. Практически все американские и мировые СМИ на протяжении всей кампании открыто агитировали за кандидата от «партии войны» Хилари Клинтон. Дональд Трамп же постоянно подвергался открытой травле. Против него ополчились медиа-корпорации, сенаторы, спецслужбы, международные общественные организации, даже Голливуд. Главы западноевропейских стран открыто оскорбляли бизнесмена-самовыдвиженца, называя его то клоуном, то самодуром, то идиотом. Постоянно шел неимоверный прессинг и на самого кандидата, и на избирателей, формировалось крайне негативное общественное мнение.

В ходе голосования был зафиксирован целый ряд серьезных нарушений. Так, наблюдатели ОБСЕ, которые в день голосования посетили 900 участков по всей стране, столкнулись с рядом трудностей. Вопреки обязательствам США в рамках Организации, международные инспекторы были допущены для наблюдения за ранним голосованием и в день выборов лишь в 34 штатах. В остальных им наотрез отказали в праве проведения мониторинга, что вызвало массу вопросов к честности и прозрачности процесса голосования. В 15 из 50 — то есть в половине проинспектированных штатов — при голосовании использовали оборудование, которое не позволяет затем проверить достоверность заполненных бюллетеней, из-за чего избиратели не могут быть уверены в том, что их голос засчитан правильно. А власти не имеют возможности провести пересчет. Эту же информацию подтвердил и Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News: «Есть сообщения, что люди голосуют за республиканцев, а весь их бюллетень отходит к демократам. Это происходит в разных местах, как сообщается. Другими словами, машина (для голосования), в которую вы опускаете (бюллетень) за республиканцев, регистрирует его за демократов. Очень много жалоб на этот счет».

Также в заявлении миссии ОБСЕ говорится, что выборы в США показали слабость избирательной системы страны – около 35 млн граждан не смогли проголосовать вообще, так как не были зарегистрированы для участия в этих выборах.

Но, несмотря на потоки лжи, откровенной дезинформации, неимоверное давление, открытое запугивание и сопротивление властей, люди Америки продемонстрировали всему миру, и в первую очередь политической и экономической элитам, что админресурс – ничто по сравнению с волей свободного народа. И как бы некоторые сатирики ни глумились над «тупыми американцами», последние показали себя на высоте духовности и внутренней свободы, подтвердив своим выбором независимость от установок системы.

Своим решением граждане США навсегда изменили Америку. Для них Трамп – это протест! Открытое противостояние насквозь прогнившей системе! Дональд – их лидер! И надо отметить, что он не забывает об этом. В его лексиконе нет рабского местоимения «Я», но есть «МЫ», «НАШЕ ДВИЖЕНИЕ», «НАША ПОБЕДА»! Вот за это и проголосовали 10 млн. человек, которые не голосовали никогда, чем повергли в шок лагерь демократов. Сейчас чрезвычайно интересно наблюдать за тем, как лихорадит мир. Самым проигравшим государством эксперты называют Украину. И действительно ситуация для политической «недоэлиты» наших соседей плачевная. Ведь вашингтонские хозяева кровавой киевской хунты убеждали своих холуев, что все полностью под контролем… И скрипят теперь твиттеры и фэйсбуки, и удаляются все глумливые посты с унизительными сообщениями и оскорблениями. И достаются из-под полы выцветшие фотографии – н-дцати летней давности: ах, посмотрите, мы ведь с Дональдом давние друзья!

Но это вряд ли поможет, потому что винницкий лизоблюд, выслуживаясь перед своим заокеанскими патроном, нанес Трампу один из самых болезненных пиар-ударов в этой избирательной кампании. Как раз в самый ее разгар Украина официально заявила, что начальник штаба Трампа Пол Манафорт получил из партийной кассы Партии Регионов $12,7 млн наличными. Эта новость две недели была топ-темой американских СМИ. Манафорту пришлось подать в отставку, все отрицая. Сейчас, конечно же, всем очевидно, что это была предвыборная фальсификация и манипуляция, которая, к счастью, не смогла повлиять на результат выборов. Но такое не забывают.

А вы думаете, почему Трамп категорически отказался от встречи с Порошенко, когда тот в сентябре был в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН? Петю это настолько задело, что он даже в присущей ему лживой манере заявил, что это Трамп настаивал на встрече, но именно он – «президент Украины» — отверг его предложение!

После оглушительной новости о результатах выборов в США Порошенко сначала по привычке запил, но потом опомнился и, похмелившись, побежал в посольство США поздравить нового президента с победой. «Тонкий знаток» английского языка и политеса, пытаясь произвести наиболее благоприятное впечатление о себе, начал говорить на языке Шекспира и в первом же предложении допустил эпическую ошибку, как говорят американцы «epic fail», назвав нового президента США «The Donald Trump». В английском языке определенный артикль «the» никогда не употребляется с именами собственными и географическими названиями, за редким исключением, но используется всякий раз когда мы говорим о какой-нибудь вещи.

Дело в том, что любимая красавица жена Дональда Трампа Мелания родом из Словении, и английский не является ее родным языком, очевидно, однажды она назвала своего мужа «The Donald», и это стало доброй семейной шуткой. В одном из интервью, как раз во время предвыборной гонки, Меланья Трамп случайно проговорилась, любя назвав мужа «The Donald». Журналисты высмеяли ее тут же, в прямом эфире, а демократы зацепились за эти слова и понесли такое обращение к Трампу в качестве фамильярности и унижения. Петя снова попал впросак! Лучше бы не умничал, а, как подобает уважающему себя и свою страну президенту, говорил на родном языке… Хотя это же об уважающем себя президенте, а не про «Петю – Коричневый Нос» («brownnose(r)» — американская идиома, синоним слова лизоблюд).

Тем временем в Европе растерянные вашингтонские шавки — Меркель, Олланд, Могерини, Юнкер и Ко — вынуждены резко менять политическую риторику и выражать уважение выбору американского народа и лично господину Трампу. На самом деле все они до сих пор находятся в глубочайшем шоке. Приход к власти республиканца вызвал у них ступор – Белый дом занял человек не из системы!

Уже ни для кого не секрет, что давным-давно в «свободном демократическом мире» лидеров не выбирают граждане государств, их назначают те, кто стоит за кулисами мировой политики. По сути, происходит следующее: хозяева мира сего готовят несколько претендентов и предлагают народу «выбрать» одного из них. При этом кукловоды настолько тонко руководят процессами и своими марионетками, что у зрителей, то есть простых граждан, не закрадывается даже тени сомнения в искренности и реальности происходящего. Предвыборная гонка, лозунги, программы развития страны и пылкие обещания претендентов (которые, впрочем, никто и никогда из политиков не выполняет), их взаимные обвинения, войны компроматов. Зрелище завораживает и шокирует! Оно заставляет принимать ту или иную сторону и в итоге голосовать за одного из предложенных кандидатов.

Но к руководству большинства государств в мире — а уж такого серьезного как США и подавно — допускаются лишь заранее согласованные кандидаты. Обратите внимание, что практически все нынешние президенты стран ЕС не скрываясь заявляют, что являются членами той или иной масонской ложи. Устройство этих лож достаточно витиевато и запутано, но для понимания достаточно знать, что вся их структура (а все подобные тайные сообщества, несмотря на всю сложность их взаимоотношений, являются частями одной глобальной системы) держится на жесточайшей дисциплине и четкой иерархии. Низы знают в лицо лишь своего куратора. Он для них — все. Через него они получают инструкции, ему подчиняются, перед ним отчитываются. Даже если и возникнет у какой-то «горячей головы» шальная мысль прыгнуть выше места, отведенного ему в системе, то, во-первых, он не будет знать, к кому бежать с доносом, а во-вторых, если все же решится на такую аферу, то рискует очень быстро лишиться этой самой головы. Для руководства стран ЕС «нашим всем» всегда был президент США, то есть до недавнего времени им был Обама, который имеет более высокую степень посвящения в системе масонских лож, чем те же Меркель, Олланд и другие.

Но за прошедший год произошел ряд событий, которые привели к разрушению четкой иерархической структуры масонов, и все перемешалось. Кланы передрались между собой. Внутренние распри разрушили сами старые кланы на отдельные группировки. Начали образовываться новые синдикаты. При этом никто ни с кем толком не может договориться. Система начала давать сбои. Рухнули незыблемые многие века устои! Именно на этом фоне к власти в Америке пришел свободный человек, или, как унизительно-ласкательно привыкли либералы называть людей внесистемных, – представитель «плебса». Именно это вызывает у всей этой компании дикий страх и ужас.

Европейские вассалы настолько запутались, что даже начали друг у друга искать поддержки. Олланд, прежде чем выступить с заявлением по поводу избрания Дональда Трампа, предварительно связался с Меркель. Как сообщили французские СМИ, для Елисейского дворца победа республиканца стала абсолютной неожиданностью, администрация президента Франции даже не подготовила соответствующее письмо-поздравление. Сама же фрау канцлер в своем поздравительном обращении к новому президенту США смогла выдавить из себя лишь предложение о тесном сотрудничестве.

Но вот прошло несколько дней после выборов — и тишина… Никаких инструкций «европейские хуторяне» не получают… от своего нового заокеанского хозяина? Ну или хотя бы от старого… Ничего! Они сидят, как простые смертные, перед телевизорами и ждут: дай нам «знак»! И вот наконец-то Обама встречается с Трампом в Белом доме. Кадр наполнен знаками. Теперь-то все прояснится, главное — внимательно смотреть. Но после беседы Трамп выглядит спокойным и уверенным, а Обама – изможденным… Что все это значит?!

Первым нервы не выдержали у Олланда, и он бросился звонить Трампу напрямую. Читать сообщение об этой беседе чрезвычайно весело – Трамп, похоже, вообще не понял, о чем с ним пытался говорить президент Франции. Комментируя состоявшийся телефонный звонок, народный президент Америки был в некотором затруднении, не понимая, как бы все это охарактеризовать. Единственное, что он смог сказать: «Телефонный разговор проходил в хороших условиях». Ситуация напоминает разговор двух персонажей из художественного фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — царя Ивана Грозного и проходимца режиссера Якина: «Паки… паки… иже херувимы… Ваше сиятельство, смилуйтесь… Между прочим, вы меня неправильно поняли». «Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?». То есть Олланд «от 7 до 8 минут» морочил Трампу голову, пытаясь хоть что-нибудь выяснить по принципу «свой-чужой». И, естественно, у него ничего не получилось, кроме того, что он явно запутал Дональда. Ступор…

О чем же беседовали Обама с Трампом на их первой встрече в Белом доме? Разговор прошел за закрытыми дверями и продлился вместо запланированных пятнадцати минут полтора часа. Собственно, догадаться о теме и результатах переговоров несложно: Обама пытался склонить преемника на сторону клана и выторговать себе личные гарантии. И очевидно, у него ничего не получилось. А ничего и не могло получиться по определению — Трамп и Обама — представители двух диаметрально противоположных социальных слоев. Трамп — бизнесмен, человек, который знает цену деньгам, потому что всю жизнь зарабатывал их сам. Обама же — типичный представитель политикума, то есть тунеядец и захребетник, который за свою жизнь палец о палец не ударил, и все его «суперспособности» заключаются во взяточничестве и лоббировании интересов транснациональных корпораций. Что он может предложить Дональду Трампу? Деньги? Даже не смешно. Очевидно, единственное, что смогла «хромая утка» выклянчить у нового президента — это время до 20 января 2017 г. Теперь до инаугурации Трампа Обама должен успеть навести порядок в делах.

Уже на следующий день после этой встречи началась кипучая работа по заметанию следов и уничтожению нежелательных свидетелей. Первое, что сделал Обама, — отдал приказ Пентагону найти и уничтожить своих же выкормышей «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в России). Следующее, что он запланировал — обзорный Евротур по местам боевой славы, в который благополучно и отправился в этот понедельник. «Во время шестидневной поездки, которая начнется 14 ноября, он (Обама – прим. автора) попытается успокоить мировых лидеров, обеспокоенных победой на президентских выборах в США миллиардера Дональда Трампа», – заявил заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Бен Родс. «Барак Обама запланировал встретиться с лидерами Великобритании, Франции и Германии во время визита в Берлин. Также он посетит Грецию и проведет двустороннюю встречу с лидером Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского региона в Перу», – говорится в сообщении.

И казалось бы, причем здесь Греция? Затрапезная провинция империи, о которой последний раз сюзерены вспоминали 17 лет назад? А вам маршрут этого «турне» ничего не напоминает? Греция–Германия–Франция… Вспомните, по какому маршруту двигались боевики ИГИЛ (Запрещенная в РФ экстремистская организация), прикрываемые толпами беженцев с Ближнего Востока в страны Западной Европы. Вспомните, кто руководил этими потоками, назначал квоты и равномерно расселял «мирных беженцев» по всем странам ЕС. И сразу поймете, о чем на самом деле ведутся у них теперь беседы.

В сложившейся ситуации руководство Греции решило немного заработать на приезде Обамы и сразу же заявило, что рассчитывает получить поддержку Вашингтона в вопросе облегчения госдолга, составляющего около 320 млрд евро. А почему бы и не поторговаться? Тем более, повод такой прекрасный. Простые греки, правда, не очень были рады приезду Обамы и устроили ему достаточно «горячий» прием с манифестациями, пожарищами в Афинах и Солониках. Но кто на такое сейчас обращает внимание?

Для полноты картины Обаме не хватало только посетить Анкару. Но президент Турции по понятным причинам встречаться с «хромой уткой» не станет. И последнему придется с этим смириться. Хотя Эрдоган и сам не заинтересован в утечке «деликатной» информации, уж слишком глубоко он увяз в террористически-нефтяных игрищах. За последние десятилетия люди чрезвычайно устали от гнета элит. Слишком долго последние занимались «прокачкой Геббельса». И работали же эти технологии раньше? Только пришли другие времена, а слепое подражание без понимания сути, без наличия той поддержки, которая стояла за Третьим рейхом, нынешней мировой элите, как видим, дает лишь обратный результат. Во Франции спикер Национальной ассамблеи Клод Бартолоне официально передал представителям исполнительной власти проект резолюции об импичменте президенту страны Франсуа Олланду. В Бельгии Комиссия по иностранным делам Палаты представителей федерального парламента определила дату рассмотрения проекта резолюции, призывающего власти королевства инициировать отмену Евросоюзом санкций против России. По словам автора документа депутата Альдо Каркасси, резолюция призывает правительство Бельгии «поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций против России».

В документе отмечается, что Россия не является стороной гражданского конфликта на востоке Украины и выполняет взятые на себя обязательства по его урегулированию. Также здесь содержится призыв к введению санкций «против Киева, который явно нарушает свои обязательства», а Россия называется «другом и союзником» в борьбе с терроризмом. В Болгарии и Молдове на президентских выборах победу одержали пророссийски настроенные кандидаты.

На Украине позорное поражение Хилари Клинтон привело к настоящему хаосу. Порошенко, с одной стороны, мчится в посольство США с поздравлениями. С другой стороны — в украинских СМИ лишь усиливается травля Дональда Трампа, теперь уже официально избранного президента Соединенных Штатов. Паника с каждым днем нарастает. Уже побежали из правительства «интервенты». Зашатались нестройные ряды кровавой хунты и начались междоусобные драки за кусок пожирнее.

В конец изможденный народ Украины снова пытаются поднять на очередной Майдан. Но это еще не люди выходят на улицы, нет. Это лишь попытка части хунты, которая после кровавых событий зимы 2013-2014 гг. осталась не у дел, взять реванш и захватить власть в свои руки. Все эти недобитые в «котлах» фашиствующие националисты прекрасно отдают себе отчет, что победа Трампа для них фактически означает приговор. Ведь Петя со своей кодлой за три года грабежей прилично нажились на Украине. Им есть куда бежать, по крайней мере, им так кажется, ведь с такими баснословными капиталами их примут практически в любой стране мира. И когда сбегут все эти Аваковы, Турчиновы, Порошенки, Пинчуки, то встанет народ, и надо будет отвечать за кровопролитие, бесчинства и грабежи. А этого никто не хочет. Надо самим награбить и куда-то сбежать в теплые страны с мягким миграционным законодательством.

Поэтому мы и наблюдаем, как хунта пытается раскачать новый Майдан против самой же хунты и взять народ в заложники. То есть они пытаются закапсулировать Украину. Нынешним «бунтарям-реваншистам» кажется, что эта афера — их единственный шанс продлить свое жалкое существование на один-два года. Расчет прост – зациклить страну саму на себе, окончательно разграбить «под ноль» по принципу «выжженной земли» и сбежать куда глаза глядят с набитыми карманами, забыть об Украине, как о страшном сне.

Именно поэтому продолжается травля Трампа в СМИ. С одной стороны, сохраняется надежда на реванш хозяев, которым демонстрируется преданность и готовность идти с ними до конца. С другой стороны происходит формирование изоляционного общественного мнения: кругом одни враги! С одной стороны, «агрессор Россия» и «тиран Путин», который спит и видит уничтожение «свободного» и «непокоренного» украинского народа. А с другой – Соединенные Штаты, в которых к власти пришел «самодур Трамп», в чем, кстати, тоже виноват «вездесущий Путин».

Только пока народ не особенно торопится выходить на улицы за этих упырей. Сами же «бунтари», зная кровожадный нрав Порошенко и способности цепных псов людоеда Авакова, не спешат совершать какие-то резкие телодвижения. Знают, что Порошенко – это не «человеколюбец Янукович» — ни слушать, ни успокаивать, ни разговаривать не станет. Этот сразу пустит в расход, не задумавшись ни на секунду.

Объективно Украина – не жилец. Как сказал Саакашвили, Украина может вернуться к уровню развития, который был до 2013 г., то есть при «бандите власти» Януковича, при нормальных темпах развития, а не той деградации, которая наблюдается в стране сейчас, не ранее, чем через 15 лет. Это результат «перемоги» за три года. И надо отметить, что дар провидца у хитрого галстукоеда есть. Сбежал со скандалом в отставку за несколько дней до голосования в США и победы Трампа. Может, он что-то знает?

Украина уже никогда не станет такой, какой была до 2014 г. И дальнейшая судьба этого квазигосударства давно предрешена. Крым уже вернулся домой. На Западной Украине последние годы активировалось обсуждение темы возвращения к границам 1939 г. и возврата в Европу. А принятый в 2015 г. закон о декоммунизации лишь подлил масла в огонь. Люди требуют восстановления исторической справедливости, заявляя, что не за Киев, Полтаву, Харьков и Одессу воевали их отцы и деды во главе с Бандерой. Им надоело, что киевская хунта эксплуатирует священные для них имена для достижения своих меркантильных интересов. Уже звучат открытые заявления о том, что раз на Украине начался процесс декоммунизации, то он должен идти до конца.

Восточные области за два года обстрелов и истребления мирного населения устали быть Украиной. Они не захотят возвращаться под власть Киева, уж слишком много крови пролили жители Луганска и Донбасса. Очевидно, что эти области отойдут к России. Вслед за Востоком потянутся и южные регионы. Одесса не забыла кровь, которой ее умыли фашисты из «Правого сектора» (запрещеного в России). И что же останется от Украины? Только 5-7 центральных областей. И существование такой Украины – нейтрального буферного государства, призванного гарантировать баланс в регионе, с умеренным правительством, которое сможет обеспечить нормальную жизнь своих граждан и удовлетворить интересы России и Западной Европы, будут поддерживать все: и Штаты, и страны ЕС, и Российская Федерация.

Так что в сложившейся ситуации оголтелым, загнанным в угол «нацикам», которые мечтают продлить свое существование хотя бы на год-два, самое время бежать домой на Западную Украину и в Европу, которая еще любит фашистов. Пока их кураторы от ЕС Меркель и Олланд еще у власти, они могут рассчитывать на поддержку, иначе потом будет поздно. Потому что победить эту власть у майданных реваншистов нет никаких шансов. А их самих никто и нигде не ждет. Но так у них появляется реальный шанс остаться и с серьезным куском земли в «самом сердце Европы», и с деньгами. Регион-то не самый бедный, один транзитный потенциал насколько серьезный.

Сейчас на Украине «веселье» только начинается. И самое время так называемым «добробатам» учить гимн России и, по крайней мере, за пазухой, но все-таки иметь при себе триколор, потому что развязка уже близка, и люди досыта наелись их кровавого патриотизма и устали от войны. А очень скоро мы увидим возвращение с лучезарной улыбкой на устах законного президента Украины Януковича в Киев. И услышим его задорный смех в лицо Пети и его подельников. Потому что они самозванцы, а он – законный президент, и его никто не освобождал от власти, данной ему народом. Да, Виктор Федорович еще тот фрукт, а уровень доверия народа немного выше плинтуса. Но он вернется лишь как техническая фигура, чтобы обеспечить законные парламентские и президентские выборы. Хотя, возможно, народ решит его оставить у руля страны, кто знает?

Предстоящие события не сулят ничего радужного для нынешней власти. И вот уже все отчетливее проявляется призрак Нюрнбергского процесса над преступлениями против человечества. И на скамью подсудимых сядет много ныне медийных лиц. И если у «голубого воришки» Порошенко шансы купить себе индульгенцию есть, то, например, у убийцы Авакова шансов практически нет, ведь он не рукоположенный Европой. Так что уйти от ответственности вряд ли удастся. И откупиться тоже вряд ли дадут возможность. А если и уговорит, то цена будет равная размеру всех его «сбережений». Его ждет участь барона Данглара, расплатившегося всем своим золотом за жареную курицу.

На Украине пройдет тотальная чистка, минимум 90% депутатов пойдут под суд и будут объявлены врагами народа. И настанет время восстанавливать экономику и поднимать страну с коленей. И мы обязательно поддержим изможденный и обманутый братский народ в трудный час.

Возвращаясь к событиям в Америке, мы наблюдаем за событиями, исход которых предрешен. 8 ноября человечество пересекло свой Рубикон. Несмотря на все потуги демократов раскрутить моховик «цветной революции» в Штатах, у них ничего не получится. Это заранее мертворожденное дитя – скорее, эмоции неудачников. Зато насколько интересно наблюдать за событиями в Соединенных Штатах нам, свидетелям нескольких «цветных революций», которые организовали и провели в свое время штатники у наших ближайших соседей. Автобусы с подвозом «протестующих», которым платят по 15-18 долларов в час, снайперы в Портленде, журналисты CNN, нагнетающие общественное мнение. Классика жанра! А кто спонсирует весь этот «праздник жизни»? Старикашка Сорос через свою общественную организацию MOVEON. Он так был уверен в победе Клинтон, так надеялся на машинки для голосования, которые производит подконтрольная ему фирма, что решил сыграть на фондовом рынке по-крупному и…

По предварительным оценкам финансовых аналитиков мировой рынок просел на $41 млрд, но это лишь видимая часть — на самом деле акулы бизнеса, поставившие на «Киллери», влетели на гораздо большие суммы. А что делать? Ведь поставили на старую ведьму с кривой метлой, которая не взлетела — вот теперь и рвут на себе волосы.

Элиты проиграли эти выборы, потому что зарвались. Трамп был допущен в предвыборную гонку в качестве «клоуна», непроходного кандидата. Они смеялись над ним, унижали и откатывали схему, которую уже много раз использовали. По мнению режиссеров выборов, Трамп должен был стать для Клинтон проездным билетом в Белый дом, каким на прошлых выборах стал для Обамы МакКейн. Демократы считали Трампа «полезным идиотом Путина» и даже не допускали мысли, что за него пойдут голосовать. А уж что он может выиграть с таким огромным перевесом, никому даже в страшном сне не снилось.

Но эмоции эмоциями, а есть те, кто диктует свою волю. Закулисным кланам Америка еще необходима, у них на нее еще есть свои планы. И вот уже через несколько дней после оглашения результатов выборов, дабы прекратить все дискуссии и спекуляции, журналу The Atlantic дал интервью гуру международной политики и представитель старого клана Генри Киссинджер. Ответом на первый вопрос он расставил все точки над «i»:

— Вы уверены в компетенции Трампа? — прозвучал вопрос журналиста.

— Мы должны перестать обсуждать этот вопрос. Он — избранный президент.

На этом все. Прозвучал ответ на незаданный вопрос: Трампу быть. Это сообщение всем игрокам, в том числе геополитическим: пора успокоиться, смириться с новой реальностью и перейти в конструктивное русло. Кстати, первый телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Владимировичем состоялся на следующий день после выхода этого интервью.

Да, некоторое время еще «побузят», но очень скоро все страсти улягутся. Это всего лишь фантомные боли – элиты оплакивают потерянные миллиарды. Но что поделаешь? Жизнь продолжается, а кланы привыкли любое поражение превращать в победу. И проигрыш на выборах они тоже сейчас будут использовать себе во благо. По большому счету президент Трамп им на руку. Во-первых, они сохранили свое детище – США. Во-вторых, Трамп — лицо нейтральное, он не принадлежит ни к одному из кланов. Он одинаково не устраивает все стороны. Плюс, его можно использовать как посредника в переговорах. В-третьих, республиканец нацелен всеми силами поднимать США из руины на прежний уровень, решая все проблемы, которые они ему оставили в наследство. Теперь элитам приходится мириться с реалиями текущего момента. Безусловно, они будут думать о реванше, но согласитесь, что эта игра гораздо менее опасна, чем обмен ядерными ракетно-бомбовыми ударами.

Масоны есть масоны, они привыкли строить мосты сквозь века. Поэтому к сложившейся ситуации у них отношение следующее: кланы вечны, а Трамп и Путин всего лишь смертные люди, это ненадолго. Только забыли они истину, что все когда-то заканчивается. Владимир Владимирович давно научил весь мир воспринимать его всерьез. Но и насчет Трампа не стоит заблуждаться, это далеко не мальчик для битья. Это настоящий американский крепкий орешек. Умный, хитрый и очень опасный. Он съест на завтрак любого, кто встанет у него на пути. Да, он не политик и никогда им не был. На самом деле Трамп политику всегда презирал, потому что ее представители всю его жизнь вымогали у него деньги и тут же унижали его. А с ним так нельзя, у него слишком хорошая память.

У Дональда Трампа есть свои далеко идущие планы относительно своих оппонентов. Человек он трезвомыслящий и прагматичный, никогда не строил иллюзий, особенно относительно себя. Ему уже 70 лет и в конце президентского срока будет 74. Будут ли силы пойти на второй срок, в конце которого ему уже будет 78 лет? Ответ на этот вопрос не знает никто, но будем реалистами — это уже достаточно почтенный возраст. Поэтому уже сейчас Трамп думает о будущем. За четыре года надо успеть подготовить преемника, а для этого необходимо серьезно окрепнуть и гарантировать себе безопасность и полную независимость. В вопросе безопасности Трамп преуспел и уже вышел на достаточно высокий уровень: наученный горьким опытом братьев Кеннеди он серьезно отнесся к этой теме, и теперь его личная охрана ничем не уступает по уровню ведущими спецслужбам мира. Что касается обеспечения надежного тыла и независимости, то для этого всего лишь нужно очень много денег. А где их можно быстро заработать? Только отобрав у кого-то. И этими «счастливчиками» станут, по замыслу Трампа, транснациональные корпорации. Они уже сейчас, согласно давно сложившейся традиции, готовы предложить 1-2% от общей прибыли. Но только новый президент США не станет размениваться по мелочам. Ему нужно все и сразу. Поэтому он сделает жизнь ТНК невыносимой, загонит их в угол и поставит в самую неудобную позу. Он поступит с ними так, как они поступали с ним всю жизнь – отберет все, а потом, возможно, вернет немного. Заветы Геббельса Трамп очень хорошо усвоил на собственной шкуре, спасибо учителям.

Вы думаете, он простит Хилари Клинтон и оставит ее в покое? Не тот Трамп человек, чтобы забывать такое. Он не политик, он — бизнесмен и действует в парадигме абсолютно безжалостных финансовых войн. При этом Дональд Трамп является человеком слова и чести. Он никогда не предает своих партнеров. Поэтому с Путиным он очень легко найдет общий язык. Незадолго до голосования в своей речи Дональд Трамп сказал, что с ним Бог и народ. И если теперь Трамп поведет себя соответствующе, не предаст свой внутренний выбор и не попадет под влияние кланов, тогда у него будет реальный шанс сделать Америку действительно Великой.

Накал эмоций в обществе все еще высок, но сейчас ключевой момент, определяющий судьбу Трампа–президента не только на первый срок. Сейчас он формирует серьезнейшую закладку уже на следующие выборы. Градус страстей вокруг раздутого некоторыми американскими СМИ мифа о ядерной угрозе со стороны России внутри Штатов доведен до предела. И Трамп просто обязан использовать этот момент. Ему надо лишь сдержать данное слово и встретиться с Путиным как можно скорее. Сделав это он заявит о себе: «Я сказал и решил вопрос. Спите спокойно, американцы. Угроза ядерного удара предотвращена».

Трамп очень опытный и эффективный управленец. Все проекты, за которые он брался в своей жизни, всегда добросовестно доводил до логического завершения с наивысшим КПД. Естественно, сейчас он полностью свернет все отягощающие бюджет направления: создание и содержание террористических организаций, либеральных правительств, НКО. Со своих «партнеров» по НАТО Штаты начнут взымать честную плату за предоставляемые услуги по обеспечению безопасности. Вернет армию домой, свернет ненужные базы. И Трамп в этом абсолютно прав, потому что истинные вызовы и проблемы Америки находятся на территориях между Лос-Анжелесом и Нью-Йорком.

Укрепление экономики Соединенных Штатов входит в сферу личных интересов Трампа, потому что практически весь его бизнес находится в США. Это как раз гарантирует его независимость как политика. Никто из зарубежных «партнеров» не сможет шантажировать президента Трампа, угрожая интересам Трампа-бизнесмена. Новый президент не привык зарабатывать на войне. Но всегда поддерживает ветеранов ВС США, за что последние ему искренне благодарны. Даже если ему, по привычке, вояки сейчас попытаются занести кейс, он не поймет. Более того, решит, что это дешевая провокация. Его интерес – государство и пополнение бюджета, а не мелкий заработок на крови. И своим официальным отказом от президентской зарплаты размером $400 тыс. в год он это уже доказал.

В предвыборных речах Трамп акцентировал на том, что Америка должна снова стать великой. В свое время именно мощное индустриальное производство сделало Америку той Великой страной, о которой теперь остались лишь горькие воспоминания. Именно за эти пункты предвыборной кампании Трампа и проголосовал «Ржавый пояс» и все так называемые «синие воротнички».

За первые четыре года правления Трампа страна должна показать реальный экономический рост, создать новые рабочие места, поднять собственное производство. Дать возможность подняться малому и среднему бизнесу. Восстановить средний класс. Как это сделать? Без союзников в вопросах государственного управления и международной политики — достаточно сложно. Ответ на поставленный вопрос прост и ясен: необходимо взять огромную страну с практически неиссякаемой сырьевой базой и сблизиться с ней. Сейчас самое время забыть о старых разногласиях и полностью переформатировать взаимоотношения между США и Российской Федерацией. Заложив, таким образом, основы новой политической модели – политики с человеческим лицом.

Такое сближение на руку и России, и Соединенным Штатам. Во-первых, в настоящее время экспортный обмен между нашими государствами равен 1% от общего объема. Что само по себе говорит о потенциале сотрудничества. Во-вторых, пока весь Запад ополчился против России и «навводил» санкций – наш рынок опустел. Да, нам санкции помогли поднять внутреннего производителя, наша экономика окрепла, но товаров высокого качества все равно не хватает. В-третьих, нам интересны Штаты не только как рынок сбыта нашего сырья, но и российских товаров. С помощью Америки мы наконец-то сможем развить бренд «Made in Russia». Экономическое сотрудничество США и России крайне выгодно и перспективно для обеих сторон. При этом «грязная политика» уйдет в прошлое.

На фоне предстоящих экономических успехов еще выше поднимется авторитет Владимира Владимировича как мирового лидера, потому что он лично и наша страна всегда стояли на страже Добра, Чести, Совести и Справедливости. Поднимется и укрепится рейтинг и Дональда Трампа уже как политика международного уровня. Новому американскому президенту надо зарабатывать эти рейтинги. И Путин поможет своему заокеанскому коллеге в этом вопросе, легко уступив пальму первенства на международной арене. Потому что Трампу надо показывать американскому народу результаты, и они станут свидетелями настоящего чуда – возрождения Великой Америки. Безусловно, сотрудничество двух стран будет основано на паритетных основах с защитой наших национальных интересов. Этого достичь как раз легко, потому что Великий Гроссмейстер и Бизнесмен от Бога хорошо знакомы и дружат. Они будут с интересом и к взаимной выгоде перенимать друг у друга многолетний опыт.

Тесное сотрудничество Российской Федерации и Соединенных Штатов обеспечит гегемонию тандема на международной арене. И это нормально, потому что именно так будет обеспечена многополярность международной политики и здоровая, честная, стимулирующая рост конкуренция в международной экономике.

Это реальный шанс для обеих держав и единственно верный путь развития. Пока Европа будет надувать щеки и пыжиться в корчах санкций, Россия и Америка начнут реализовывать взаимовыгодный план сотрудничества по всем направлениям. Будут смещены геополитические акценты. Евросоюз не интересен ни России, ни Штатам. Во-первых, потенциал рынка сбыта никакой. Во-вторых, ЕС по определению закрыт и зациклен сам на себе. Его существование даже с экономической точки зрения необоснованно. Сами от нас отвернулись, пускай теперь сами и разгребаются со всем букетом своих проблем от беженцев до экономического кризиса.

Что интересно, практически сразу после победы Дональда Трампа начал подниматься вопрос безвизового режима между Россией и Штатами. Пока обсуждается в целом перспектива и возможность подписания такого межправительственного соглашения. Но факт уже говорит сам за себя – наши страны ждет серьезное сближение и потепление взаимоотношений. Что, собственно, не может не радовать.

Первым совместным проектом в рамках сотрудничества США и России будет решение по сути вопроса международного терроризма по всему миру. И это логично, в ХХІ веке люди не должны гибнуть в бессмысленных вооруженных конфликтах. Это будет наш общий вклад в построение нормального человеческого общества, где естественными приоритетами будет человек и соблюдение его прав на жизнь, труд, образование, медицинское обслуживание, свободу слова, вероисповедание. В таком обществе люди будут мирно жить и трудиться на всеобщее благо.

Самое время и киевской хунте ответить за геноцид украинского народа, за преступления против человечества. И отвечать придется всем, в том числе самозванцам и раскольникам, в поповских рясах, которые на старости лет решили поиграть во власть. Не зря же Следственный комитет три года дела подшивает. Кстати, в рамках борьбы с терроризмом и фашизмом, для укрепления дружбы и сближения США и России Трамп охотно поделится с Владимиром Владимировичем картотеками и оперативными материалами на всех «пособников демократии». Что в свою очередь облегчит труд следователей СК РФ. Так что от справедливого возмездия не уйдет никто. Кстати, буквально на днях оперативные сотрудники ФБР и ЦРУ покинули Киев после длительной командировки. А это уже «звоночек». И если для простых украинцев это надежда на скорое изменение ситуации в стране в лучшую сторону, то для власть имущих – сигнал прогревать моторы самолетов. Хотя кто их теперь примет? Вопрос из вопросов.

Европейские лицемеры и пособники Обамы – Меркель, Олланд и компания, грабившие свои народы — уже в следующем году уйдут с политического Олимпа навсегда. Их ждет незавидная участь, придется отвечать за содеянное. Поверьте, их будут судить. И если сейчас это кажется маловероятным, то подождите совсем немного. Ведь СМИ уже побежали наперегонки отбеливать свою репутацию, уже начали сливать всякого рода «интересности». Например, уже стало достоянием широкой публики, что министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан — один из тех, кто стоял у истоков сирийской трагедии. В свое время он принимал непосредственное участие в формировании так называемой «Свободной сирийской армии» в сирийских провинциях Алеппо и Дераа. Позже большая часть обученных и вооруженных при участии Минобороны и спецслужб Франции формирований перешла под крыло террористов из «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ). Также стало известно, что именно Дриан отправлял к сирийским боевикам в качестве инструкторов офицеров французского Иностранного легиона. Но это еще даже не цветочки. Самое интересное еще впереди. И шокированные, обманутые простые европейцы крепко возьмут за горло своих вчерашних правителей и призовут к ответу.

Самое замечательное в данной ситуации, что нам-то практически ничего делать и не придется. Западные СМИ сами своими руками подняли рейтинг Путина до небывалых высот. Таким образом Европа сама определила нашу миссию: идти на сближение и дружбу, выступать в роли миротворца. Только теперь нас никто не будет упрекать в этом, а, возможно даже, и мешать перестанут. Уже в следующем году к власти в Европе придут люди без счетов в оффшорах и зарубежных банках. Перед ними будут стоять серьезнейшие вызовы в виде жуткого наследия вороватых предшественников.

Тем временем Китай достаточно нервно отреагировал на избрание Дональда Трампа президентом США. В частности, они призвали Трампа избегать изоляционизма и государственного вмешательства в экономику Китая. С другой стороны, СМИ призвали США активнее сотрудничать с Китаем для поддержания международного статус-кво. А новостное агентство Xinhua отдельно предупредило о том, что изоляционистская политика США ускорила экономический кризис в стране во время Великой Депрессии. На самом деле Китай не столько обеспокоен предвыборными обещаниями Трампа ввести пошлины в размере 45%, сколько именно выбранного новым президентом США курса на сближение с Россией.

Смещение геополитического вектора Америки с трансатлантического США–ЕС на транстихоокеанский США–Россия существенно повлияет как сдерживающий фактор на всевозрастающие аппетиты КНР. Но здесь надо быть честными перед собой — при всей привлекательности Китая в качестве союзника для России, он остается опасным соседом, который постоянно посягает на наши территории. И не надо делать вид, что на Дальнем Востоке у нас нет никаких проблем. Именно поэтому политические и экономический тандем США–РФ имеет огромный потенциал и перспективы.

Что же касается выстраивания взаимоотношений с Китаем, то Трамп найдет общий язык с Си Цзиньпином, потому что новый президент Америки — великолепный переговорщик и бизнесмен. Он отыщет и новые точки соприкосновения, и свежие решения щекотливых вопросов, которые удовлетворят обе стороны. Постепенно к союзу Россия-США присоединится и КНР, у него не будет иного выбора, иначе китайцам просто не будет жизни. Это окончательно сместит акценты в геополитике. Триумвират Россия–Америка–Китай окончательно изменит мир. Это объединение трех крупнейших держав мира обеспечит покой и стабильность на планете и создаст условия для будущего человечества. Акценты в международной политике сместятся окончательно, и в новых условиях Евросоюз останется на задворках мира. ЕС рискует окончательно обнищать и превратиться в мировое захолустье. А с другой стороны, нет худа без добра и у Украины наконец-то появится реальный шанс получить «безвиз», потому что Европа к тому времени не будет нужна никому.

До начала реализации всего изложенного осталось подождать лишь два месяца — до 20 января 2017 г. Сама собой напрашивается цитата Иосифа Виссарионовича: «Жить стало лучше, жить стало веселее». P.S. А тем временем Америка прощается с целой эпохой – со своим 44-ым президентом, лауреатом Нобелевской премии мира.

В Вашингтоне на мосту возле Арлингтонского кладбища, того самого, где традиционно хоронят американских военных, отдавших свои жизни за укрепление «демократии» и «американских идеалов» во множественных вооруженных конфликтах по всему миру, неизвестные активисты разместили огромный постер с портретом Барака Обамы и надписью «Прощай, убийца!». Это бесчинство, с которым нельзя мириться! Как они посмели обозвать кровавым убийцей Нобелевского лауреата премии Мира?! Неужели Нобелевский комитет ошибся?..

Иван Яковлев, журналист