Экономика

Доллар перестанет быть мировой резервной валютой

Автор: Максим Сливко
кризис

Доллар перестанет быть мировой резервной валютой. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он назвал причины, по которым отказ от доллара неизбежен.

1. Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами.
После выхода США из Бреттон-Вудского соглашения доллар перестал быть привязан к золоту. Американский печатный станок ничем не сдерживается. Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени Байдена.

2. Доллар используется как инструмент политической борьбы.
Незаконные санкции: ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов — все это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности.

3. Изменения геополитического характера.
Однополярная модель себя изжила. В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару. Доказательство тому — растущие взаиморасчеты в национальных валютах.

4. Нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними.

5. Цикличность истории.

Существует закономерность: каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет. Португальский реал сменился испанским. Затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар. На смену последнему также придёт новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками.

По мнению Володина, насколько быстро доллар сдаст позиции — вопрос открытый, однако очевидно, что процесс дедолларизации во всём мире начался и его не остановить.

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