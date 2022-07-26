Доллар перестанет быть мировой резервной валютой. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он назвал причины, по которым отказ от доллара неизбежен.

1. Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами.

После выхода США из Бреттон-Вудского соглашения доллар перестал быть привязан к золоту. Американский печатный станок ничем не сдерживается. Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени Байдена.

2. Доллар используется как инструмент политической борьбы.

Незаконные санкции: ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов — все это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности.

3. Изменения геополитического характера.

Однополярная модель себя изжила. В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару. Доказательство тому — растущие взаиморасчеты в национальных валютах.

4. Нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними.

5. Цикличность истории.

Существует закономерность: каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет. Португальский реал сменился испанским. Затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар. На смену последнему также придёт новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками.

По мнению Володина, насколько быстро доллар сдаст позиции — вопрос открытый, однако очевидно, что процесс дедолларизации во всём мире начался и его не остановить.