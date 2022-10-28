Экономика

Доллар может рухнуть в любой момент

Автор: Михаил Онуфриенко
кризис

То, что доллар – не жилец, ясно каждому, кто знаком с калькулятором, потому что долги, висящие на долларах, не отдаются. Они списываются только вместе с кредиторами, что сейчас и пытается организовать “Империя Добра”, поджигая планету одновременно со всех сторон.

А вот насчет сроков я бы не был таким категоричным. Доллар может рухнуть в любой момент, но не по объективным показателям, а по решению бенифициаров ФРС, а когда они примут это решение не знает никто. Может быть, завтра или через 2 года… Такую вольность они могут себе позволить, потому что главный кредитор – Китай – категорически не заинтересован в обвале экономики своего главного должника, так как первым последствием этого будет схлопывание мажоритарного рынка сбыта, заменить который Китаю сегодня некем. А значит, вслед за американской, схлопнется и китайская экономика.

США и Китай связывают точно такие же торговые связи, как ЕС и РФ. Поэтому и там, и там, продавцы – Китай и Россия – как могли ограждали своих главных покупателей США и ЕС от экономических проблем, даже жертвуя какими-то своими интересами. Груз долгов на долларе все равно заставит его обвалиться, а вместе с ним рухнет могущество ныне кажущейся нерушимой англосаксонской империи. Американцам припомнят всё – и европейское золото, и немецкую прослушку, бомбардировки Дрездена и Хиросимы. И вдруг неожиданно окажется, что все всё помнят, ущерб уже посчитан и сформированы группы коллекторов с тяжелым вооружением, готовые ломануться через океан – возвращать “нажитое непосильным трудом”.

Станет ли мир от этого справедливее – вряд ли, потому что главная болезнь – ссудная экономика – пока является неприкасаемой. Станет ли мир безопаснее – почти наверняка – нет, потому что обнищание и агрессивность – сиамские близнецы, а обнищают многие и сразу. Можно ли оставить все как есть? – Безусловно, нет, потому что оставлять уже нечего. Клиент не просто скончался, он уже успел разложиться, оставив после себя только виртуальное голографическое изображение.

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