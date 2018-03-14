ДОКОЛЕ БУДУТ ВНЕДРЯТЬСЯ «ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ», «ЗАРПЛАТА» И Т.Д. В КАВЫЧКАХ?

Открытое письмо

СОГРАЖДАНАМ

В Российскую академию наук Сергееву А.М.

НИИ, вузам, общественным организациям, СМИ и т.д. (по списку)

Членам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (каждому члену Совета)

Членам Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ (каждому члену Совета)

В Общественную палату РФ Фадееву В. А.

Законодательным собраниям и другим госорганам субъектов РФ

В Конституционный Суд РФ Зорькину В.Д., Верховный Суд РФ Лебедеву В.М., Генпрокуратуру РФ Чайке Ю.Я., Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.

Президенту Российской Федерации Путину В.В., в Правительство РФ Медведеву Д.А., Госдуму Володину В.В., Совет Федерации Матвиенко В.И., Минтруд России Топилину М.А., Минэкономразвития РФ Орешкину М.С., Росстат Суринову А.Е.

от Гречишникова Леонида Васильевича (экономист по труду)

Уважаемые сограждане, давайте «встанем плечом к плечу» и сделаем всё возможное для исправления неконституционных, убеждён, нарушающих права человека решений Госдумы, Совета Федерации, Правительства РФ (далее – ПРФ) и т.д.

Которые (решения), уверен, уже не одно десятилетие «работают» против людей труда, против трудового потенциала страны, против её экономики, против страны в целом. На её острейшие проблемы. На массовую малообеспеченность населения. На просто-таки зашкаливающее расслоение общества по уровню доходов. На громадную преступность.

Об этих решениях и, в частности, о том, почему несостоятельны доводы в пользу этих решений, – в прилагаемом открытом письме от 17.02.18 г. Оно озаглавлено: «ВНЕДРЕНИЕ «ЗАРПЛАТЫ», «ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА» И Т.Д. В КАВЫЧКАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Есть в интернете.

Согласно Конституции РФ (ст. 3), единственный источник власти в РФ – это народ. Так кому же как не нам исправлять не конституционные, нарушающие права человека решения власти?

Бывает, говоря образно, «голову сломаешь», но так и не найдёшь ответа на вопрос, конституционны или нет те или иные решения власти, полезны ли они для людей, для общества. В отношении же этих решений власти ответ на этот вопрос виден, говоря образно, «как на ладони».

В настоящем обращении к Вам – только об одном из таких решений. О других, подобных ему, – в упомянутом выше письме от 17.02.18 г.

Это – Федеральный закон от 07.03.18 г. № 41-ФЗ. Согласно которому, размер МРОТ увеличивается с 01.05.18 г. до прожиточного минимума (далее – ПМ).

Казалось бы, наконец-то, можно вздохнуть с облегчением. Ведь ранее высшая власть десятилетиями внедряла «МРОТ», «зарплату», «вознаграждение за труд», которые меньше ПМ. Вразрез с чем только возможно. И. в частности, — вот с этим положением из Трудового кодекса РФ: «Минимальный размер оплаты труда…не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения».

Но, увы. Оснований для того, чтобы считать, что весьма болезненные для людей, для страны проблемы, созданные высшей властью, наконец-то, решены, убеждён, нет. Почему?

Потому что «МРОТ» увеличен этим Законом до ОФИЦИАЛЬНОГО «ПМ». Который, по расчётам независимых экспертов, очень сильно занижен. По расчётам некоторых из них, – в 2-3 раза (см. об этом в интернете).

Что же это за «ПМ»? На который прожить нельзя? Он же своему назначению не отвечает. Это – не ПМ, это – «ПМ» в кавычках.

Применительно к контексту настоящего открытого письма ПМ – это (!) МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда. См. разъяснение Росстата, что такое ПМ.

Но можно ли сохранять здоровье и трудоспособность, располагая средствами, равными официальному, сильно заниженному, «ПМ» от власти? На который прожить нельзя? Ответ понятен: нельзя.

Поэтому, убеждён, в кавычки следует брать и «МРОТ» из Закона от 07.03.18 г. № 41-ФЗ. «МРОТ»-то увеличен лишь до СИЛЬНО ЗАНИЖЕННОГО «ПМ».

На этот «МРОТ» тоже прожить нельзя. Он тоже своему назначению не отвечает. Это – не МРОТ, не зарплата, не вознаграждение за труд. Это – «МРОТ», «зарплата», «вознаграждение за труд» в кавычках.

Экономическое назначение настоящих, без кавычек, зарплаты, вознаграждения за труд – это ВОСПРОИЗВОДСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ людей труда. Об этом, в частности, — в учебниках по экономике труда.

Труд (как процесс) – это производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии человека, расходование ВСЕГО человека — носителя этой энергии. Когда люди работают, они РАСХОДУЮТСЯ. И поэтому должны постоянно воспроизводиться, восстанавливаться. Это НЕОБХОДИМО для них самих, для экономики страны, для общества, для страны в целом.

Для воспроизводства, восстановления людей труда, их здоровья и трудоспособности надо много чего. Но прежде всего – настоящие, без кавычек, МРОТ, зарплата, вознаграждение за труд.

Их должно хватать не только на поесть-попить, одеться-обуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.п. Но и на поддержание и повышение профессионального уровня. На содержание семьи, иждивенцев. И т.д.

Достаточен ли для всего этого, для воспроизводства, восстановления людей труда «МРОТ» из Закона от 07.03.18 г. № 41-ФЗ? Ответ понятен: недостаточен. Он ведь меньше настоящего, без кавычек, ПМ.

Он, как и предыдущие «МРОТы» от власти, тоже «работает» на ухудшение здоровья и трудоспособности людей труда. На ухудшение трудового потенциала страны. На ухудшение её экономики. На массовую малообеспеченность населения. На запредельное расслоение общества по уровню доходов. На громадную преступность.

Им, убеждён, тоже прямо и явно нарушается Конституция РФ. Ведь, согласно ей (ст. 37), ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за труд обязательно.

Но вознаградить за труд «МРОТом» в кавычках, который не отвечает (как показано выше) назначению настоящей зарплаты, настоящего вознаграждения за труд, который меньше необходимого для сохранения их здоровья и трудоспособности, который меньше необходимого для воспроизводства, восстановления людей труда, конечно же, нельзя.

Кроме того. Конституция РФ (ст. 7) предписывает государству, высшей власти создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека. Но внедрение властью такого «МРОТа» в кавычках – это, конечно же, условие ДЛЯ СТРОГО ОБРАТНОГО.

Законом от 07.03.18 г. № 41-ФЗ высшая власть как бы продолжила говорить хозяйствующим субъектам: «отстёгивайте – отстёгивайте» рабочим и специалистам за их труд (слова «платите», «вознаграждайте» здесь не подходят) меньше необходимого для сохранения их здоровья и трудоспособности, меньше минимально необходимого для их воспроизводства, восстановления. Поддаётся это осмыслению?

Хозяйствующие субъекты и «отстёгивают»: в России «зарплата» меньше ПМ – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 05.05.17 г., полоса 4).

Следует подчеркнуть, что Законы о «МРОТ», говоря образно, «бьют» не только по самым низкооплачиваемым, но и по другим рабочим и специалистам. Опять-таки десятилетиями. Почему?

Потому что, в принципе, МРОТ — это, говоря образно, «фундамент» ВСЕЙ системы оплаты труда. И, значит: если недопустимо низкий «МРОТ», то и недопустимо низкие «зарплаты», «вознаграждение за труд», размер которых определён исходя из недопустимо низкого «МРОТ».

Именно и из-за недопустимо низкого «МРОТ» в России десятилетиями, убеждён, были недопустимо низкими «зарплаты» специалистов едва ли не самых общественно значимых профессий: педагогов, врачей, учёных (а также и других подобных бюджетников). Чем, убеждён, нанесён невосполнимый ущерб образованию, здравоохранению, науке, обществу, стране в целом.

Так вот. Уважаемые сограждане, давайте для начала направим главе государства, высшим госорганам, а также в Конституционный Суд РФ (далее – КС), Генпрокуратуру РФ и Уполномоченному по правам человека в РФ (далее – УПЧ) письма (индивидуальные и коллективные) о необходимости исправления неконституционного, убеждён, Закона о «МРОТ» от 07.03.18 г. № 41-ФЗ и других, подобных ему решений высшей власти (о которых в прилагаемом письме от 17.02.18 г.).

А также – о необходимости исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ. Которыми высшая власть вывела себя из-под контроля этих, главных в системе власти контролёров за соблюдением Конституции РФ, прав человека (полностью или частично).

Что является одной из причин того, что высшей властью принимаются неконституционные, убеждён, нарушающие права человека решения.

Письма по этим вопросам автора этих строк главе государства, Володину В.В., Матвиенко В.И., Медведеву Д.А., а также Зорькину В.Д., Лебедеву ВМ., Чайке Ю.Я., Москальковой Т.Н. (ранее – Памфмловой Э.А.), Топилину М.А., Орешкину М.С., Суринову А.Е., госорганам субъектов РФ и т.д. проигнорированы (в главном или полностью).

Но, может быть, не будет проигнорирован «поток» писем (о необходимости исправить решения высшей власти) от многих сограждан? От представителей народа? Согласно Конституции РФ (ст. 3), — единственного источника власти в РФ?

«Болванка» такого письма сограждан власти предложена в открытом письме от 30.01.18 г., озаглавленном: «УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ, «УЖАСНИСЬ САМОМУ СЕБЕ» – ЭТО НЕ ПРО НАС?». Есть в интернете.

Ниже – почтовые адреса:

главы государства: Старая пл., 4, г. Москва, 103132;

Госдумы: Охотный ряд, 1, г. Москва, 103265;

Совета Федерации: ул. Б. Дмитровка, 26, г. Москва, 103246;

ПРФ: Краснопресненская наб., 2, г. Москва, 103274;

КС: Сенатская пл., 1, г. Санкт-Петербург, 190000;

Верховного Суда РФ: ул. Поварская, 15, г. Москва, 121260;

Генпрокуратуры РФ: ул. Б. Дмитровка, 15а, г. Москва, ГСП-3, 125993;

УПЧ: Мясницкая ул., 47, г. Москва, ГСП-3, 107084,

Был бы признателен за ответ на настоящее письмо.

Главе государства, федеральным госорганам, РАН, каждому члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, каждому члену Экспертного совета при УПЧ и в Общественную палату РФ настоящее открытое письмо отправляется обычной почтой.

Приложение: упомянутое выше открытое письмо от 17.03.18 г. – на 10 листах.

Гречишников Л.В.

09.03.18 г.

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Открытое письмо

ВНЕДРЕНИЕ «ЗАРПЛАТЫ», «ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА»

И Т.Д. В КАВЫЧКАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СОГРАЖДАНАМ

В Российскую академию наук Сергееву А.М.

НИИ, вузам, общественным организациям, СМИ и т.д. (по списку)

Членам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (каждому члену Совета)

Членам Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ (каждому члену Совета)

В Общественную палату РФ Фадееву В. А.

Законодательным собраниям и другим госорганам субъектов РФ

В Конституционный Суд РФ Зорькину В.Д., Верховный Суд РФ Лебедеву В.М., Генпрокуратуру РФ Чайке Ю.Я., Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.

Президенту Российской Федерации Путину В.В., в Правительство РФ Медведеву Д.А., Госдуму Володину В.В., Совет Федерации Матвиенко В.И., Минтруд России Топилину М.А., Минэкономразвития РФ Орешкину М.С., Росстат Суринову А.Е.

от Гречишникова Леонида Васильевича (экономист по труду)

В СМИ – о том, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении с 01.05.18 г. МРОТ до прожиточного минимума (далее – ПМ).

Но, согласно этому законопроекту, «МРОТ» (почему в кавычках – несколько ниже) повышается до ОФИЦИАЛЬНОГО «ПМ». А он, по расчётам независимых экспертов, очень сильно занижен. По расчётам некоторых из них, – в 2-2,5 раза (см. об этом в интернете). Такой «ПМ» десятилетиями внедряется властью.

Что же это за «ПМ»?! На который прожить нельзя?! Он же своему назначению не отвечает. Это – не ПМ, это – «ПМ» в кавычках.

Применительно к контексту настоящего открытого письма ПМ – это (!) МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда. См. разъяснение Росстата, что такое ПМ.

Но можно ли сохранять здоровье и трудоспособность, располагая средствами, равными официальному, сильно заниженному, «ПМ» от власти?! На который прожить нельзя?! Ответ, думается, понятен.

Поэтому, убеждён, в кавычки следует брать и «МРОТ» из указанного законопроекта, который («МРОТ») повышается до официального, сильно заниженного, «ПМ» в кавычках. На этот «МРОТ» тоже прожить нельзя. Он тоже своему назначению не отвечает. Это – не МРОТ, это – «МРОТ» в кавычках.

Не отвечающие своему назначению «МРОТ», «зарплату», «вознаграждение за труд» (как и официальный, сильно заниженный, «ПМ») власть тоже внедряет десятилетиями.

Экономическое назначение зарплаты, вознаграждения за труд (МРОТ – это зарплата, вознаграждение за труд) – это ВОСПРОИЗВОДСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ людей труда. Об этом, в частности, — в учебниках по экономике труда.

Что же это за «МРОТ», за «зарплата», за «вознаграждение за труд», если на них, как и на «ПМ» от власти, нельзя прожить?! О каком воспроизводстве, восстановлении людей труда может в таком случае идти речь?! Осмыслению это, убеждён, явно не поддаётся.

Труд (как процесс) – это производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии человека, расходование ВСЕГО человека — носителя этой энергии. Когда люди работают, они РАСХОДУЮТСЯ. И поэтому должны постоянно воспроизводиться, восстанавливаться. Это НЕОБХОДИМО для них самих, для экономики страны, для общества, для страны в целом.

И воспроизводиться не на неизменном уровне, а на ВСЁ ВОЗРАСТАЮЩЕМ. Для этого их здоровье и трудоспособность должны не только сохраняться, но улучшаться, развиваться.

Это – одно из необходимых условий для того, чтобы в стране ПОВЫШАЛСЯ уровень жизни, УЛУЧШАЛОСЬ содержание нетрудоспособных членов общества, КРЕПЛА обороноспособность страны и т.д. и т.д.

В данном случае уместна, думается, такая аналогия. Что происходит, если не выделяются НЕОБХОДИМЫЕ средства на ремонт и модернизацию станков и другого технологического оборудования? Ответ понятен: они досрочно, в экономически необоснованный срок, приходят в негодность.

Так и люди труда. Они тоже деградируют, деквалифицируются («приходят в негодность» как работники), если им «отстёгивают» за труд (слова «платят», «вознаграждают» здесь не подходят) меньше необходимого для сохранения, улучшения, развития их здоровья и трудоспособности, меньше необходимого для их воспроизводства, восстановления (для их «ремонта и модернизации»).

Для расширенного воспроизводства людей труда, их здоровья и трудоспособности надо много чего. Но прежде всего – настоящие, без кавычек, МРОТ, зарплата, вознаграждение за труд.

МРОТ, зарплаты, вознаграждения за труд должно хватать не только на поесть-попить, одеться-обуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.п. Но и на поддержание и повышение профессионального уровня. На содержание семьи, иждивенцев. И т.д.

Цифры из Законов о «МРОТах», принимаемых и реализуемых на протяжении десятилетий, для этого явно недостаточны. Их, убеждён, надо называть не МРОТами (не зарплатой, не вознаграждением за труд), а как-то по-другому. К примеру, — пособием за труд. Чтобы не МРОТ, не зарплата, не вознаграждение за труд не выдавались за МРОТ, за зарплату, за вознаграждение за труд.

Судя по упомянутому выше законопроекту, высшая власть (организатор жизни общества) намерена продолжать и после 01.05.18 г. внедрять «ПМ» в кавычках, а также «МРОТ», «зарплату», «вознаграждение за труд» в кавычках, которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда, для их воспроизводства, восстановления.

Меньше даже хотя бы для СОХРАНЕНИЯ их здоровья и трудоспособности. Что уж говорить об УЛУЧШЕНИИ, РАЗВИТИИ здоровья и трудоспособности людей труда. Что так необходимо людям, экономике, обществу, стране.

Судя по этому законопроекту, высшая власть, убеждён, намерена продолжать и далее как бы говорить хозяйствующим субъектам: «отстёгивайте – отстёгивайте» рабочим и специалистам за их труд меньше минимально необходимого для сохранения их здоровья и трудоспособности, меньше необходимого для их воспроизводства, восстановления. Как это?!

Хозяйствующие субъекты и «отстёгивают»: в России «зарплата» меньше ПМ – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 05.05.17 г., полоса 4).

Следует подчеркнуть, что Законы о «МРОТ», говоря образно, «бьют» не только по самым низкооплачиваемым, но и по другим рабочим и специалистам. Опять-таки десятилетиями. Почему?

Потому что, в принципе, МРОТ — это, говоря образно, «фундамент» ВСЕЙ системы оплаты труда. И, значит: если недопустимо низкий «МРОТ», то и недопустимо низкие «зарплаты», «вознаграждение за труд», размер которых определён исходя из недопустимо низкого «МРОТ».

Именно и из-за недопустимо низкого «МРОТ» в России десятилетиями, убеждён, были недопустимо низкими «зарплаты» специалистов едва ли не самых общественно значимых профессий: педагогов, врачей, учёных (а также и других подобных бюджетников). Чем, убеждён, нанесён невосполнимый ущерб образованию, здравоохранению, науке, обществу, стране в целом.

Бывает, говоря образно, «голову сломаешь», но так и не найдёшь ответа на вопрос, полезны или нет для людей, для общества те или иные решения власти. Но в отношении решений власти о «ПМ», «МРОТ», «зарплаты», «вознаграждения за труд» в кавычках и подобных им (о них – несколько ниже) ответ виден, говоря образно, «как на ладони».

Есть, думается, основания говорить о целой, говоря образно, «атаке» на людей труда, на трудовой потенциал страны. А, значит, — на всю экономику страны. Убеждён, — вразрез с Конституцией РФ, с конституционными правами человека.

Люди труда, трудовой потенциал страны – это же главное богатство, главный экономический ресурс общества. Люди труда, говоря образно, как атланты держат страну на своих плечах. От того, как они работают, прямо зависит состояние экономики и всех других сфер жизни общества.

А «ПМ», «МРОТ». «зарплата», «вознаграждение за труд» и другие подобные составляющие указанной «атаки», убеждён, — прямо и явно «работают» на ослабление «атланта», на ухудшение трудового потенциала страны.

Специалисты констатируют: рабочая сила в России всё меньше отвечает требованиям рынка труда. Вот мнение экс-министра экономического развития России Белоусова А.Р. («АИФ», № 22, 2014, стр. 20): «Кроме того, наблюдается резкое падение качества человеческого капитала».

Следует подчеркнуть, что «атака» эта (см. выше, через три абзаца) «работает» против экономики страны не только тем, что ухудшает здоровье и трудоспособность людей труда, ухудшает качественные и количественные характеристики трудового потенциала страны. Но и тем, что «работает»:

— на снижение ВНУТРЕННЕГО СПРОСА на продукцию товаропроизводителей. Значение которого для развития экономики, страны, для благосостояния членов общества переоценить невозможно;

— на снижение заинтересованности хозяйствующих субъектов в ИННОВАЦИЯХ (которые НЕОБХОДИМЫ для развития страны). Зачем им инновации, если приемлемую для них прибыль можно получить и за счёт необоснованно низкой «зарплаты» в кавычках?

«Атака» эта – одна из причин и других острейших проблем страны: массовой малообеспеченности населения, просто-таки зашкаливающего расслоения общества по уровню доходов, громадной преступности.

Согласно обследованиям Института социологии РАН («Российская газета», 11.03.10 г., стр. 11), малообеспеченных в России (самой богатой природными и территориальными ресурсами стране в мире) – 51%, БОЛЬШИНСТВО. При этом (невероятно, но факт) почти 70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.

По мнению экспертов ООН («Российская газета», 25.10.10 г., стр. 3, «Порок бедности»), в России работающие имеют большие риски бедности, чем пенсионеры, и ситуация изменится только тогда, когда минимальная зарплата будет БОЛЬШЕ ПМ в полтора раза. В России же ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ – наоборот: «ПМ» от власти БОЛЬШЕ МРОТ. Как это?!

А вот что пишет о запредельном расслоении общества в России по уровню доходов экс-директор НИИстатистики В. Симчера (АИФ», 2017, № 35, стр. 7): «…разница между минимальными и максимальными доходами у нас не 16 (согласно официальной статистике — Л. Гречишников), а 47 раз».

О громадной преступности в России. Первый заместитель председателя Верховного Суда в отставке В. Радченко пишет («Российская газета», 02.09.08 г., стр. 1, «Хорошо сидим»): «Общество насыщается людьми, имеющими судимость: 15 миллионов – это четверть взрослого мужского населения».

Понятно ведь, что одна из главных причин криминала – это недостаток средств, необходимых для жизни. Как и то, что на это прямо и явно «работают» «ПМ», «МРОТ», «зарплата», «вознаграждение за труд» в кавычках и другие составляющие указанной «атаки».

То, что этой «атакой» прямо и явно нарушается Конституция РФ, права человека (по Конституции РФ, ст. 2 – высшая ценность) представляется очевидным. Так, Конституция РФ (ст. 37) требует ВОЗНАГРАЖДАТЬ за труд.

Но вознаградить за труд «МРОТом», «зарплатой», «вознаграждением за труд» в кавычках от высшей власти, убеждён, НЕЛЬЗЯ. Обоснования того, почему они не отвечают назначению настоящих, без кавычек МРОТа, зарплаты, вознаграждения за труд, почему ими нельзя вознаградить за труд, как того требует Конституция РФ (ст. 37), приведены выше.

«МРОТ», «зарплата», «вознаграждение за труд» от высшей власти, убеждён, – вразрез и со статьёй 7 Конституции РФ. Этой статьёй государству, высшей власти предписано создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека.

Но «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти, которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда, — это, убеждён, конечно же, условия ДЛЯ СТРОГО ОБРАТНОГО.

Нельзя не сказать о «доводах» в пользу «МРОТ» от высшей власти. Тоже в кавычках. Поскольку «доводы» эти, убеждён, не состоятельны.

К примеру, — такой вот «довод». Подумаешь-де, что МРОТ, зарплата, вознаграждение за труд от власти меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда. Значит-де, надо найти дополнительную работу.

Но РЕСУРС ТРУДА-то человека, его физиологическая энергия, здоровье ОГРАНИЧЕНЫ. И совсем не зря Трудовым кодексом (далее – ТК) и другими нормативными документами устанавливаются обязательные нормы труда, отдыха и т.п.

Что происходит, если для содержания семьи рабочим и специалистам приходится «нести на своих плечах» (из-за недопустимо низких, убеждён, «МРОТ», «зарплаты», «вознаграждения за труд» от высших госорганов) полуторную, двойную и т.п. (против ТК и т.п.) трудовую нагрузку?

В этом случае рабочие и специалисты работают НА ИЗНОС. Трудовой потенциал страны, а, значит, — и вся её экономика от этого УХУДШАЮТСЯ. Со всем вытекающим из этого отрицательным для экономики страны и других сфер жизни общества.

В СМИ – о том, что в Псковской области «лоб в лоб» столкнулись два автобуса (шофёр заснул за рулём). И специалист-транспортник сходу объяснил подобные ситуации «системной трудовой перегрузкой» шофёров.

Оправдывать недопустимо низкие «МРОТы», «зарплату», «вознаграждение за труд» от высшей власти тем, что рабочие и специалисты могут якобы «компенсировать» это полуторной, двойной и т.п. (против ТК и т.п.) трудовой нагрузкой, — это значит, убеждён, «голосовать» за ухудшение трудового потенциала страны, за ухудшение из-за этого всей экономики страны, за нанесение ущерба стране.

Как бы говорить: Бог с ней, со страной. Бог с ними, — со здоровьем и трудоспособностью рабочих и специалистов, с трудовым потенциалом страны. Бог с ним, — с ТК и т.п. (которыми установлены обязательные нормы труда и отдыха).

Вот ещё «довод» в пользу «МРОТ» в кавычках (который меньше необходимого для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов). Такой МРОТ — это-де для экономии. (Экономия, согласно словарю, — это бережливое расходование чего-либо.)

Так вот. Экономика СТРАНЫ, СТРАНА В ЦЕЛОМ (и её высшая власть, отвечающая за страну в целом) сэкономить на внедрении «МРОТ» в кавычках, который «работает» на ухудшение здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, на ухудшение трудового потенциала, всей экономики страны, убеждён, конечно же, не могут.

Самое мягкое название «экономии» в кавычках на «МРОТ», на «зарплате», на «вознаграждении за труд» в кавычках – это, убеждён, РАСТОЧИТЕЛЬСТВО (для страны в целом). Почему?

Потому что для экономики страны, страны в целом УЩЕРБ от внедрения таких «МРОТ» и обусловленных им «зарплат», «вознаграждения за труд», убеждён, несоизмеримо больше этой самой «экономии» на «МРОТ».

Ведь «МРОТ», «экономией» на нём наносится невосполнимый ущерб самому ценному, что есть у страны, её главному богатству, её главному экономическому ресурсу – рабочим и специалистам, трудовому потенциалу страны.

Если в двигатель не долили смазочного масла? Из-за чего двигатель заклинило? То недолитое масло – это что? Экономия? Или совсем даже наоборот? «Недоливщиков»-то что в этом случае? Надо поощрить за экономию? Или привлечь к ответственности за испорченный двигатель, за нанесённый ущерб? Ответы понятны.

Да, хозяйствующим субъектам «МРОТ», «зарплата», «вознаграждение за труд» от высших госорганов позволяют, говоря образно, «положить себе дополнительно в карман» (сэкономить). При этом в них могут, думается, рассуждать примерно так.

Чем-де меньше зарплата, тем больше прибыль. Что и требуется. А то, что из-за зарплаты (которая меньше ПМ), ухудшаются здоровье и трудоспособность рабочих и специалистов, трудовой потенциал СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, – так это нас «не колышет». Это не наша проблема.

Тех-де, у кого ухудшились (из-за такой «зарплаты» от высшей власти) здоровье и трудоспособность, заменим другими, не «ухудшенными», «стоящими у ворот» организаций. А ухудшатся здоровье и трудоспособность людей труда этой страны, — так возьмём на работу приехавших из других стран. Или переведём свой бизнес в другую страну.

Но. Ещё раз. Общество, страна в целом сэкономить на «МРОТ» от высшей власти, на ухудшении здоровья и трудоспособности людей труда (на «недоливе смазочного масла в двигатель, из-за чего его заклинивает»), убеждён, конечно же, не могут.

Ещё «довод» в кавычках в пользу «МРОТ» от высшей власти. Не менее «убедительный». МРОТ от высшей власти, который меньше необходимого для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда, – это-де из-за низкой производительности труда. Как-де ПОТОПАЕШЬ, так и полопаешь.

Но связь-то здесь и обратная: как ПОЛОПАЕШЬ, так и потопаешь. Толком не «полопавший» производительно работать не может. Несколько упрощая: авторам «МРОТ» в кавычках надо хотя бы денёк не поесть и после этого попытаться производительно поработать. Вряд ли получится.

Высшая власть своими «МРОТ», «зарплатой, «вознаграждением за труд» в кавычках, убеждён, «обслуживает» как раз эту, обратную, связь (десятилетиями). Не даёт толком «полопать» людям труда. Из-за чего они не могут толком «потопать», достаточно производительно работать.

Такая наука как экономика труда говорит: НЕОБХОДИМОЕ условие для экономически обоснованного воспроизводства людей труда, для их высокопроизводительного труда – это достаточная для этого зарплата.

В «АИФ» (2014, № 21, стр. 1, 19) — интервью. Под такими заголовками: «Тормоз экономики – низкие зарплаты…», «Вкладывать в себя! Академик Виктор Ивантер: «Мы не лентяи. Нам мало платят!».

Из интервью: «Генри Форд I, суперудачливый бизнесмен, говорил, ЧТО ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. А НЕ НАОБОРОТ». (В «АИФ» выделено подчёркиванием, а не так, как здесь – Л. Гречишников.)

Ещё «довод» в кавычках в пользу «МРОТов» от высшей власти. Если-де увеличить МРОТ, то это приведёт к росту безработицы.

Но дело-то, убеждён, обстоит строго наоборот. В ПРИНЦИПЕ. Именно «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты», «вознаграждение за труд» (которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов) десятилетиями «работают» в России И НА БЕЗРАБОТИЦУ.

Связь здесь такая. «Зарплата» меньше необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов – из-за этого меньшая производительность их труда – из-за этого меньшая эффективность экономики – из-за этого меньшие инвестиции в её развитие, в создание рабочих мест в ней – из-за этого бОльшая безработица в стране.

Теперь, как было обещано выше, – о других, подобных Законам о «МРОТ», составляющих «атаки» на людей труда, на трудовой потенциал, на экономику страны. Убеждён, — тоже вразрез с Конституцией РФ.

Одна из составляющих «атаки» — внедряемые властью (тоже десятилетиями) «пособия по безработице». Тоже в кавычках.

В кавычках потому, что ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ пособия по безработице — предоставить временный источник средств к существованию. См., в частности, постановление Конституционного Суда РФ (далее – КС) от 16 декабря 1997 г. № 20-П», п. 3. А «пособия» от власти назначению пособия по безработице (без кавычек), убеждён, явно не отвечают.

Можно ли существовать в течение месяца, к примеру, на минимальное «пособие по безработице» от власти (ныне — 850 руб.; ранее – в разы меньше)? Ответ понятен: конечно же, нельзя. В 2013 году такое, говоря образно, «сногсшибательное», «пособие» получала почти половина безработных граждан. Ранее – до двух третей.

Такое «пособие» от власти (как и «МРОТ») – это, убеждён, тоже, говоря образно, «удар» по людям труда. А, значит, — и по экономике в целом. Ведь в интересах экономики страны они должны выходить из периода безработицы в трудоспособном состоянии. А при таком «пособии» от высших госорганов это, убеждён, конечно же, НЕВОЗМОЖНО.

Такое «пособие», убеждён, — это тоже прямое и явное нарушение Конституции РФ.

И в части обязательности защиты от безработицы (ст. 37). 850 руб. в расчёте на день – это 28,3 руб. Даже на оплату ОДНОЙ поездки в общественном транспорте не хватит. А ведь надо ещё есть, пить, одеваться, обуваться, оплачивать жилище, коммунальные услуги и т.д. и т.д. О какой защите от безработицы этими рублями может идти речь?!

И в части предписанной высшей власти обязательности создания условий для достойной жизни и развития человека (ст. 7). Эти 28, 3 руб. от власти людям труда и эти условия для их достойной жизни и развития, которые власть ДОЛЖНА создавать им, — это, конечно же, «вещи» несовместные.

Дальше больше. Ещё одна составляющая «атаки» на людей труда, на экономику страны и т.д. такая. Высшая власть, убеждён, по сути предписывает (Законом о занятости) относить людей труда, не имеющих работы и (или) заработка, средств к существованию к занятым в экономике (то есть, — к имеющим работу и заработок). Как говорят, — не верь глазам своим.

И, значит, — предписывает считать их НЕ нуждающимися в защите от безработицы пособием по безработице. Убеждён, — вразрез с конституционным (ст. 37) правом человека на защиту от безработицы. И вразрез со статьёй 7 Конституции РФ, предписывающей высшей власти обязательность создания условия для достойной жизни и развития человека.

Согласно документам Международной организации труда, занятые в экономике (суть) – это те, у кого есть доходное занятие. То есть, — те, у кого есть 1) занятие (работа) и 2) доход от него (заработок). Если у них нет работы и заработка или хотя бы чего-то одного из них (к примеру, работа есть, но нет заработка, зарплату не платят), то, значит, убеждён, их нельзя считать занятыми в экономике.

К примеру, — отправленных администрацией в «отпуск без сохранения зарплаты». В кавычках потому, что это, конечно же, никакой не отпуск. В том числе — и не отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 ТК). А самая настоящая безработица.

У этих «отпускников» нет ни работы, ни заработка, нет средств к существованию. Так как же можно предписывать считать их занятыми в экономике?! То есть, — имеющими работу и заработок, средства к существованию?! Как это делают высшие и другие госорганы?!

А те, кому подолгу не платят зарплату? У них тоже нет заработка, средств к существованию. А ведь заработок – это один из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ признаков занятости в экономике (см. выше через 2 абзаца).

«Беззаработица» — это тоже безработица. Предписывать считать НЕ безработными, занятыми в экономике (то есть, — имеющими заработок, средства к существованию) тех рабочих и специалистов, у которых НЕТ заработка, НЕТ средств к существованию?! Как это?!

Составляющими «атаки» на людей труда, на экономику и т.д., убеждён, следует считать также определение занятости из Закона о занятости (ст. 1) и определение рабочего места из ТК (ст. 209).

Которыми по сути тоже «обосновывается», что не имеющие работы и (или) заработка — заняты в экономике (имеют рабочее место) и что защищать их от безработицы пособием по безработице не надо. Убеждён, — тоже вразрез со статьями 37 и 7 Конституции РФ.

Ведь в определении занятости из Закона о занятости «чёрным по белому»: занятость приносит заработок КАК ПРАВИЛО. Не всегда, а как правило.

Что из этого следует, — понятно. Что Закон о занятости предписывает считать занятыми в экономике и тех людей труда, у которых нет заработка, средств к существованию. Занятость-то ведь, согласно определению занятости из Закона о занятиости, приносит заработок (!) НЕ ВСЕГДА.

А вот как, убеждён, «работает» на то, что людей труда, не имеющих работы и заработка, причисляют к имеющим работу и заработок определение рабочего места из ТК (ст. 209). Убеждён, — тоже вразрез со статьями 37 и 7 Конституции РФ.

Согласно этому определению, рабочее место — это лишь МЕСТО КАК ТАКОВОЕ, какое-то пространство для труда. Что из этого вытекает, — понятно. Что можно иметь рабочее место (быть занятым в экономике), И НЕ ИМЕЯ РАБОТЫ И ЗАРАБОТКА. Хотя (как показано выше): нет работы и (или) заработка – значит, нет и занятости в экономике, нет и рабочего места.

Можно ли представить, чтобы практика оперировала понятием «валовой внутренний продукт» (ВВП), не имея необходимых и достаточных разъяснений, а что это такое – ВВП? С основополагающими же в области занятости понятиями (занятость в экономике и рабочее место) высшая власть создала именно такую ситуацию.

Подробнее об изложенном выше – в открытом письме согражданам и другим адресатам от 30.01.18 г. Оно озаглавлено: «УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ, «УЖАСНИСЬ САМОМУ СЕБЕ» – ЭТО НЕ ПРО НАС?» (есть в интернете).

В нём и о том, почему принимаются (десятилетиями) Законы о «МРОТ» и другие подобные, неконституционные, убеждён, решения власти. О бесконтрольности власти.

И о том, как высшая власть вывела себя (полностью или частично) из-под контроля главных в системе власти контролёров за соблюдением Конституции РФ, прав человека – Конституционного Суда РФ (далее – КС), прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в РФ (далее – УПЧ).

И о том, как в Администрации главы государства, Госдуме, Совете Федерации, ПРФ, Минтруде России, Минэкономразвития России, Росстате нарушают Закон о работе с обращениями и опять-таки Конституцию РФ (ст. 33 – о праве граждан на обращение в госорганы). Говоря образно, в обращениях к главе государства, к руководству высших и других госорганов – «про Фому», а ответы на эти обращения – «про Ерёму». В них нет ответа ПО СУЩЕСТВУ поставленных в обращениях вопросов.

И о том, как, говоря образно, «прячут голову в песок» от весьма болезненных для людей, для страны проблем, созданных, убеждён, высшей властью, в КС, в аппарате Верховного Суда РФ, в аппарате Генпрокуратуры РФ и в аппарате УПЧ. Судя по их реакции на обращения к Зорькину В.Д., Лебедеву В.М., Чайке Ю.Я. и Москальковой Т.Н. (ранее – к Памфиловой Э.А.).

И о том, как, говоря образно, «закрывают глаза» на эти проблемы в РАН, профильных НИИ, вузах, имеющих профильные кафедры, в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Экспертном совете при УПЧ, Общественной палате РФ (далее – ОП), в госорганах субъектов РФ, СМИ и т.д. (за редчайшими исключениями). Опять-таки судя по их реакции на обращения к ним. Суть их реакции можно, думается, выразить такими словами: «моя хата с краю, я ничего не знаю».

Ущерб, который, убеждён, нанесён конкретным рабочим и специалистам, трудовому потенциалу страны, её экономике, стране в целом неконституционными, уверен, Законами о «МРОТ» и другими подобными решениями высшей власти (о которых – выше), восполнить, конечно же, нельзя. Но надо хотя бы остановить его нанесение.

В интересах людей труда, трудового потенциала, экономики страны, общества, страны в целом высшая власть, убеждён, должна сделать следующее. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Увеличить официальный «ПМ» в кавычках до ПМ без кавычек. И повысить «МРОТ» в кавычках до ПМ без кавычек.

Намного увеличить «пособие по безработице» (не только минимальное). По крайней мере, — для тех безработных граждан, кому не предоставлена возможность участвовать в достаточно высоко оплачиваемых общественных работах. Восстановить доплату к нему на иждивенцев. По крайней мере – при низком уровне доходов семьи.

Защищать от безработицы, как, убеждён, того требует Конституция РФ (ст. 37), платить пособие по безработице тем рабочим и специалистам, которые отправлены администрацией организаций в длительный «неоплачиваемый отпуск» (в кавычках), и тем, кому подолгу не платят за работу, чей труд НЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ (вразрез с Конституцией РФ, ст. 37).

С последующим возмещением (пусть и не сразу) организациями (нарушившими Конституцию РФ в части обязательности вознаграждения за труд) бюджетных расходов на выплату этим, фактически безработным, гражданам пособия по безработице и т.п.

Закрепить в Законе о занятости определение занятости в экономике (занятости экономической деятельностью). Из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что заработок – это НЕОБХОДИМОЕ условие занятости в экономике, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ.

Закрепить в Законе о занятости и Трудовом кодексе определение понятия «рабочее место» в значении ВСЕГО необходимого для занятости, ВКЛЮЧАЯ РАБОТУ И ЗАРАБОТОК. Из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что без работы и (или) заработка такого рабочего места НЕ БЫВАЕТ.

Законопроект о рабочем месте в таком значении и пояснительная записка к нему высшим госорганам направлялись;

Исправить Законы о КС, прокуратуре и УПЧ. Чтобы они контролировали соблюдение Конституции РФ, прав человека И ВЫСШЕЙ ВЛАСТЬЮ. (О том, как именно исправить, в частности, — в упомянутом выше открытом письме от 30.01.18 г.)

А КС, Генпрокуратуре РФ и УПЧ необходимо поставить перед высшей властью вопрос о необходимости такого исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ;

Внести в законы и другие документы госорганов изменения и дополнения, которые вытекают из пунктов 1-6.

Согласно Конституции РФ (ст. 3), единственный источник власти в РФ – это народ.

Уважаемые сограждане, пожалуйста, сделайте всё возможное для исправления решений высшей власти, «работающих», убеждён, против людей труда, против экономики страны, против Конституции РФ, против конституционных прав человека (о чём в настоящем открытом письме).

Можно ли представить, чтобы, к примеру, швейцарцы допустили, к примеру, внедрение властью «зарплаты», которая меньше минимально необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда?

Они бы, думается, сменили такую власть. Конституционным путём. Только, думается, тамошней власти даже и в голову не придёт внедрять такую «зарплату».

И ещё. Уважаемые сограждане, давайте очень крепко подумаем, за кого проголосуем 18 марта 2018 г.

Просьба к адресатам настоящего открытого письма (см. стр. 1 настоящего письма): дать всё-таки ответ ПО СУЩЕСТВУ поставленных в нём вопросов. За ответ о принятых по ним решениях.

Главе государства, федеральным госорганам, РАН, каждому члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, каждому члену Экспертного совета при УПЧ и в ОП настоящее открытое письмо (как и предыдущие подобные письма) отправляется обычной почтой. Другим его адресатам – электронной.

Гречишников Л.В.

17.02.18 г.