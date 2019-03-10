ДНК Человечества — в прицеле нового вида биологического оружия

(Разрабатывается ли в США новый вид биологического оружия?)

С июля 2017 г. под заказ Военно-воздушных сил США на территории России, для желающих подзаработать была открыта возможность сбора образцов биоматериалов представителей европейской/кавказской национальностей.

Обратите внимание от кого исходил заказ — от Военно-воздушных сил.

ВВС (войска космического назначения)современный вид вооруженных сил США.

Вот, например, что об этом мероприятии сказал Президент РФ В. Путин в Москве на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 30 октября 2017 года.«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вопрос: вот это зачем делается? – Мы…объект очень большого интереса».

Внятного ответа на свой вопрос В. Путин так и не получил, потому что никто этим вопросом толком в Российской Академии Наук не занимается.

Одни «специалисты» тут же ответили, что бояться этого де не стоит, это просто такие конспирологические страшилки…, речь идет, скорее всего (по их незнанию) о некоем медицинском исследовании… (Только то и проблем у ВВС США, чтобы заботиться о медицинском здоровье российских граждан). У других подобных им «специалистов» ответ был такой: «Анализ описанного в тендере материала не может (им незнающим) дать никакой ценной информации».- Ну, кто же вам господа откроет цель исследования ВВС США, которая являются тайной.

Международная конвенция (КБТО) запрещает разработку и накопление биологического, бактериологического, токсинного оружия, обязывая их уничтожать.

«Однако отсутствие контроля ограничивает эффективность выполнения положений этой Конвенции. Хотя США в 1972 году и ратифицировали Конвенцию о запрещении биологического оружия, но в 2001 году отказались принимать к ней протокол, предусматривающий механизмы взаимного контроля. В результате чего на деле проверить исполнение Вашингтоном КБТО с помощью международно-правовых средств не представляется возможным». (Информация из Википедии).

Конвенция о запрете есть, а контролировать её исполнение США у себя не даёт.

Только единицы исследователей понимают (по признакам) — какие ведутся биологические разработки возможного нового оружия.

Знакомые с существом дела эксперты уже сказали, что в США разрабатывается биологическое оружие нового поколения, гораздо мощнейшее, чем ядерное.

В США используют передовые наработки исследователей (не буду называть имен), которые говорят, что ДНК человека это приемо-передающая антенна. Если на неё послать информацию в виде электромагнитной волны, то человека можно убить (управлять им).

Вот исследованием «диапазона управления через ДНК» и занимаются военные.

Они исследуют, как подчинить человека внешней воле, создав на территории предполагаемого противника свою «пятую колонну — зомби», которую можно «включить-выключить» в нужный момент времени, а после исполнения задания – ликвидировать.

Гипноз — оружие избранных и против узкого круга избранных (в данном случае не подходит). – Нет гарантии, что сработает, нет широты охвата и нет действия на нужных лиц. Военным нужна массовость уничтожения, а механизма влияния через ДНК они до сих пор не знают.

ДНК это исходная «точка сборки», с которой начинается жизнь мертвой материи в биологических телах (биологических механизмах).

Пока одни «свадебные генералы-академики от науки» только рассуждают можно ли убить воздействуя на ДНК – другие втихомолку проводят исследования.

Ничего более сказать здесь нельзя, потому, что сребролюбивые «ученые» всякую информацию тут же «подцепят» и обратят во вред людей (в первою очередь используют на производство нового биологического оружия).

Они уже и так придумали многочисленные виды холодного и огнестрельного оружия, которые разрушают биологические тела. Теперь вот подбираются к оружию, которое будет убивать, разрушая на расстоянии электромагнитной волной ДНК людей.

Это тоже самое разрушение биологического тела, но только на стадии запуска жизни. К счастью на этом знания у военных заканчиваются. Если ДНК (образно) это «система зажигания», то о «ключе зажигания – витаводороде» они ничего не знают.

В 30-х годах ХХ века в США американский талантливый ученый в области медицины доктор Роял Райф использовал широкополосный генератор электромагнитных волн для борьбы с болезнетворными вирусами и добился отменных результатов. Он сказал, что теперь Человечество победило все инфекционные болезни и микроорганизмы.

Но он не учел, что есть много продажных сребролюбивых негодяев и их партийная система власти и господства капитала.

Врачам и фармакологии в этой системе не нужны здоровые люди им нужны больные, как источник их обогащения. В итоге дело Р. Райфа «задушили деньгами», а сейчас возобновляют в военной сфере для уничтожения здоровых людей и в прицел нового биологического оружия поставили — ДНК человека.

В одном американском фильме известный актер Арнольд Шварценеггер участвовал в роли клона, которому вживили чип и попытались было управлять им.

Так, вот в случае с ДНК вживлять ничего не надо. Всё необходимое уже внутри есть. Ведутся (по признакам) разработки биологического волнового оружия, которое будет разрушать ДНК. И главное, что люди ничего не знают об этом и не будут знать, когда его будут против них использовать.

Для убийцы лучше ведь, чтобы о его делах ничего не знали, тогда и защититься люди не смогут.Те, кто сейчас делают биологическое оружие будут открещиваться и говорить, что всё это ерунда, что ничего нет,что это невозможно. Они купят за деньги СМИ и найдут десяток продажных «докторов и академиков», которые будут всячески ругать, поливая руганью и грязью оппонентов, доказывая, что ничего нет.

У сребролюбия много слуг, которым удобно действовать в тени и тишине.

«Для дьявола лучше, когда думают, что его нет».

Надо обратить внимание на то, что заказаны и собирались образцы только от здоровых людей? — Почему? Да потому, что именно здоровые служат в армии. В этом случае образцы больных людей для исследования не годятся.Чтобы потом не было сбоя.

Для чего брали образцы от разных людей? – Чтобы выделить общие групповые признаки, характерные для лиц европейской/кавказской национальности для России.

Заказчики намереваются найти в биоматериалах общие «акупунктурные точки».

Чтобы таким образом, охватить как можно больше круг воздействия.

Неизвестно на сколько далеко они продвинулись в своих опытах.

Ведь, как уже было сказано выше –международного контроля за исследованиями биологического оружия в США нет.

За тысячи лет европейцы много раз перемешались и в том числе уехали в США.

Выделить в России генетически обособленную европейскую группу сложно, но!…

Например, в штабе ВВС США вздумают подать электромагнитную волну на уничтожение армии в России. А где гарантия, что вместе с Россией не«грохнется» армия в самой США, Германии, Италии, Израиле, да где угодно — по всему миру. Ведь, как среди миллионов людей распространены в ДНК общие «акупунктурные точки» – никто не знает.

Нажал, оператор кнопку в Пентагоне, рассчитывая на Россию, а повалится, как «скошенная трава» народ вокруг него (офицер на соседнем кресле или генерал, который прячется в бункере,а вместе с ним командующий, или же кто и где угодно).

«Пуля – дура,штык – молодец, а электромагнитная волна – дура без границ».

В странах мира сегодня нет демократии.

В США две партии, обе придерживающиеся доминанты власти денег, которые разыгрывают для своих граждан спектакль.–Партии борются меж собой за власть, а называют себя демократиями. В Китае или России даже и такого соревнования нет.

Народ в странах мира нигде не контролирует свою власть. Это очень опасно для мира и людей во всём Мире.

США в 2001 году отказались от международного механизма контроля за разработкой биологического оружия. ВВС США не дает отчет, для чего они закупали биологические образцы в России, на что расходуются деньги налогоплательщиков.

США всех стараются контролировать, а себя контролировать не дают.

Люди в Мире должны знать, что их жизни находятся в руках алчных и «слепых», невежественных и без нравственных генералов и их начальников.

Сказано:«Если слепой ведет слепого то оба упадут в яму». (Мф.15- 14).

Разработки волнового биологического оружия против ДНК человека помимо США возможно (!) ещё проводятся в Канаде и в Китае. В России – нет (потому, что тех первооткрывателей в науке, кто прокладывает «тропу в неизвестности» в РАН нет, а те таланты, что в России есть – те все не у дел).

Общество в США достаточно сильное, чтобы задать вопросы своему Президенту.

Конгресс США может запросить в ВВС США информацию о разработках нового биологического волнового оружия и предоставить её миру.

Когда исследования будут завершены, то любой гражданин в Мире, в США политик, конгрессмен, даже кандидат в президенты США, находясь круглосуточно под вооруженной охраной, при неофициальном заборе у него биоматериала, может в любую минуту по сигналу оператора быть уничтоженным и никто не установит причину внезапной смерти. – Это вопрос собственной и личной безопасности всех людей.

Все информационные базы человеческого биоматериала, кто бы их и где бы их не собирал- могут быть куплены. Не обязательно сам материал, но выделенная информация.

Если люди продают себя, то продать других для них ничего не стоит.

В вопросах разработки биологического оружия – ваше молчание и безучастность –это ваше самоубийство.

А может так на Земле и надо, чтобы зло — уничтожило себя? Зло сребролюбия – зло равнодушия (с молчаливого согласия которого и вершатся все преступления).

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда