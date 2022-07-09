Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с главой NASA

Глава Роскосмоса заявил, что Соединенные Штаты политизировали сотрудничество в космосе, введя санкции против предприятий госкорпорации и ряда руководителей отрасли

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в субботу, что ему не о чем говорить с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном, пока США не отменят санкции, в том числе те, которые относятся к обеспечению российского сегмента Международной космической станции.

“Странно, что NASA вдруг взбрыкнуло и делает какое-то политическое заявление. Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет NASA, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции – российского сегмента”, – сказал он в интервью телеканалу “Россия-24“.

“Роскосмос принял ответные санкции, но если они будут себя так вести, мы еще добавим”, – отметил Дмитрий Рогозин.

Ранее несколько американских СМИ сообщили, что NASA осудило Россию за использование МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине.