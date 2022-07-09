Без категорииПолитика

Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с главой NASA

Автор:

Глава Роскосмоса заявил, что Соединенные Штаты политизировали сотрудничество в космосе, введя санкции против предприятий госкорпорации и ряда руководителей отрасли

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в субботу, что ему не о чем говорить с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном, пока США не отменят санкции, в том числе те, которые относятся к обеспечению российского сегмента Международной космической станции.

“Странно, что NASA вдруг взбрыкнуло и делает какое-то политическое заявление. Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет NASA, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции – российского сегмента”, – сказал он в интервью телеканалу “Россия-24“.

“Роскосмос принял ответные санкции, но если они будут себя так вести, мы еще добавим”, – отметил Дмитрий Рогозин.

Ранее несколько американских СМИ сообщили, что NASA осудило Россию за использование МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине.

СтраныРоссия США
Предыдущая статьяПроректор Таможенной академии арестован за сбыт наркотиков
Следующая статьяОбстановка на Харьковском направлении

Ещё похожие новости

Обстановка на Харьковском направлении

Без категории
Обстановка на Харьковском направлении по состоянию на 17.30 9 июля 2022 года ▪️ Украинское командование для недопущения прорыва рубежей обороны намерено усилить группировку войск в...
Узнать больше

Дмитрий Медведев: в результате СВО с РФ стали считаться как с СССР или серьезнее

Политика
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что в результате специальной военной операции с Россией в мире стали считаться, как с СССР. "Цели специальной...
Узнать больше

“Британский корабль” идет на … (Ю)г?

Политика
Главный друг Зеленского Боря Джонсон в большой беде. И надо же было Крису Пинчеру, нажравшись, приставать к... мужикам? Теперь это не просто сэкс-скандал с изюминкой,...
Узнать больше

Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Бориса Джонсона

Политика
Борис Джонсон принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Дмитрий Медведев так прокомментировал это событие в своём телеграмм-канале: «Лучшие друзья Украины» уходят....
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.