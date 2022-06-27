Дмитрий Медведев жестко ответил на слова, что Евросоюз заберёт у России Калининград

«Выпил или съел что-то плохое»: Дмитрий Медведев жестко ответил на заявление бывшего главы МИД Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и Евросоюз готовы «забрать» у России Калининград

Дмитрий Медведев жестко ответил бывшему главе МВД Латвии на заявление о том, что НАТО и Евросоюз якобы пытаются «забрать» у России Калининград.

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — написал Медведев в своем Telegram канале.

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил о готовности Европы и НАТО «забрать» у России Калининград.

По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область является первым шагом ЕС и Североатлантического альянса «по отсечению» Калининграда от РФ.

«Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — сказал экс-министр в эфире TV24.

Он также выразил мнение, что нынешние лидеры стран Запада «слишком мягкие», если сравнивать их с Уинстоном Черчиллем и Рональдом Рейганом. Кроме того, Гулбис считает, что президенту США Джо Байдену следовало бы из-за начала специальной военной операции на Украине обратиться к президенту России Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».