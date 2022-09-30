Дмитрий Медведев: “У нас Праздник. У них: Тяжелые наркотики…”

«У нас Праздник. У них: Тяжелые наркотики. Деменция. Цинизм» — Медведев прокомментировал сегодняшние обращения Зеленского, Столтенберга и Байдена

По мнению Главы Совбеза РФ, желание Зеленского ускоренно вступить в НАТО «просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны». По мнению Медведева, президента Украины «явно накрыло».

Он также прокомментировал заявление Байдена о том, что США не признают присоединение новых территорий к РФ — по мнению Медведева, Штаты «могли найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации».

Не забыл Дмитрий Анатольевич высказаться и о сегодняшнем «беспрецедентном» выступлении Столтенберга, который сказал: “НАТО не будет вступать в прямой военный конфликт с РФ, НАТО осуждает аннексию украинской территории Россией, но альянс не является стороной конфликта”.

Также Столтенберг заявил о намерении Украины вступить в НАТО “Каждая демократическая страна имеет право вступить в альянс, двери НАТО всегда открыты для новых союзников, но такие решения принимаются каждой из стран наших союзников”.

Дмитрий Медведев назвал генсека НАТО, высказавшегося о том, что Украина исчезнет как государства, если перестанет воевать, «циничным мальчиком»: «Ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев».