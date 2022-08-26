Горячие точки

Дмитрий Медведев: существует всего полтора сценария окончания СВО на Украине

Автор: Максим Сливко
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил что существует всего «полтора сценария окончания СВО на Украине»

Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве.

Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации.

Отметим, как ужесточилась риторика сторон в последнее время. В Москве видимо пришли к окончательному выводу что вести переговоры с киевским режимом бессмысленно. Нужно дожимать его до конца.

В Киеве же полностью зависят от Запада, особенно от США и Великобритании. А те готовы воевать с Россией до последнего украинца. Судьба Украины как государства англосаксов мало волнует. Расходный материал, не более.

СтраныРоссия Украина
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